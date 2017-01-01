Это дает надежду

Вера без любви… Может ли быть такое? Может. А должно ли быть так? Нет. Порой можно столкнуться с человеком, называющим себя верующим, но пренебрежительно относящимся к окружающим людям. Он расскажет вам, как правильно жить и что хорошо, а что плохо. Он цыкнет на вас, когда вы позволите лишнего. Рядом с ним вы почувствуете себя глубоко грешным человеком, в жизни которого многое неправильно. Вы будете понимать, что ваши мысли и слова далеки от идеала. Этот человек даст понять, как глубоко вы пали. Но порой он не может дать то единственное, что по-настоящему дорого. То, что поднимает человека, заставляя изменить жизнь. То, что помогает действительно разобраться в нахлынувших проблемах. То, что вдохновляет поднять взор к небесам и там найти ответы на сложные вопросы. И это единственное называется любовь. А если конкретнее – Божья любовь. Та любовь, которая от Господа незримым светом проливается в наши сердца. Та любовь, которая никогда не перестает. Та любовь, которой Бог выводит из мрака отчаяния человека. Та любовь, которую Он заповедал нам иметь друг ко другу.

Библия говорит: « Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1-е Иоанна 4:7,8).

Бог - это, прежде всего, любовь. И вера в Бога – это, в первую очередь, измененное Богом сердце. Сердце, полное любви. Люди подспудно стремятся к любви. Они ее алчут и жаждут. Они хотят любить и быть любимыми. В нашей жизни самый большой дефицит – это дефицит любви. И когда любовь, как яркая вспышка, озаряет какой-то миг в жизни человека, он это помнит, ценит, вспоминает и несет сквозь всю жизнь. О, как тяжело любить без веры в Бога! О, как страшно верить в Бога без любви! Короткие истории, которые мы публикуем с сайта

http://givesmehopes.ru («Это дает мне надежду»), помогают нам сквозь пелену жизненной рутины и мглу эгоизма увидеть другую жизнь – жизнь, несущую любовь.

«Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя» (От Матфея 22:37-39).









Когда моя сестра ещё училась в младших классах в школе, как-то раз она пришла со школы и попросила меня съездить с ней в библиотеку, чтобы она взяла там книгу для изучения языка жестов.

Я спросил, зачем ей это, а она сказала, что у них в классе есть новый мальчик, глухонемой, и она хочет с ним дружить.

На прошлой неделе я стоял рядом с ней на их свадьбе. Это даёт мне надежду.

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4 месяца назад у меня началось облысение. Через месяц я потеряла все волосы.

Было страшно идти в школу, я думала, что все будут пялиться на меня.

На следующее утро я услышала стук в дверь, и десять моих друзей стояли на крыльце с полностью побритыми головами. Двое из них были девочками...

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Недавно я видела свадьбу.

Жених нёс невесту на руках, он был весь в поту. Мне показалось, что это так глупо, они ведь могли бы просто идти.

Затем я увидела двух маленьких девочек, которые толкали инвалидное кресло, украшенное белыми ленточками, за ними сзади.

Такая безусловная любовь даёт мне надежду.

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У меня недавно диагностировали биполярное аффективное расстройство (раньше это называли "маниакально-депрессивный психоз").

Я сказала мужу, что пойму, если он захочет уйти -— он не подписывался на жизнь с психически больной женой, а я уже и без того превратила его жизнь в ад за прошедшие три года.

Он просто улыбнулся и сказал: ""В здравии и болезни" распространяется и на безумие".

Его любовь даёт мне надежду.

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Одна женщина была беременна 4-м ребёнком. И врачи сказали ей, что необходимо делать аборт, иначе она может умереть во время родов. Она ответила, что она лучше сама умрёт, чем убьёт своего ребёнка.

Сейчас мне 15 лет и, когда я вспоминаю эту историю, я плачу.

Мамочка, твоя любовь даёт мне надежду.

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Когда мой брат был в детском саду, он не мог перестать говорить о том, какой классный и веселый его друг Джереми. Когда мы встретились с ним, мы увидели, что он был в инвалидной коляске. По дороге домой мы спросили моего брата, почему он не сказал нам, что Джереми инвалид. Он просто сказал: «Потому что это не важно».

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Сегодня мы гуляли в парке, и я видела там девочку лет 5 с сильно обожженным лицом.

Другие дети даже не подходили к ней. Но вдруг к ней подбежал один мальчик и сказал: "Ты очень красивая! Пошли на качели!"

Она улыбнулась, и они вместе куда-то побежали.

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Я ехал в автобусе, когда рядом со мной присел дедуля. Он увидел, что я смотрю на букет цветов, которые он держит, и сказал, что это для его жены, потому что у нее сегодня день рождения. Когда он вышел из автобуса, он пошел на кладбище и положил цветы на могилу своей жены. Любовь, что никогда не умирает, дает мне надежду.

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Несколько лет назад я как-то раз шёл по улице, споткнулся, упал сам, и ещё случайно толкнул какую-то девушку, она уронила все свои вещи.

"Ты что, слепой?!" - раздражённо сказала она. Я ответил, что да. Так мы и познакомились.

19 августа она станет моей женой.

Я никогда не видел её лица, и никогда не увижу, но я точно знаю, что она самая красивая девушка в мире.

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Вчера мой папа вернулся домой и неожиданно подарил маме букет красных роз.

Она спросила: «По какому случаю цветы?»

А он рассказал, что у них на работе многие ребята жаловались на своих жён. И он понял, какое это счастье, что после 35 лет брака ему не на что жаловаться.

Любовь моих родителей даёт мне надежду.

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Моя дочь ходит в детский сад, и там есть слепой мальчик. Она не понимала, как это, и я объяснила. На следующий день, когда я пришла её забирать, я обнаружила её сидящей вместе с этим мальчиком, с закрытыми глазами. Она описывала, как выглядят деревья. Мальчик улыбался от уха до уха.

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Жених одной женщины сказал ей: «Сделай аборт или я уйду». Она ушла в ту же ночь, ничего не имея и не зная, куда идти. Я окончила среднюю школу с полной стипендией, и эта женщина - мой самый лучший друг. Мы сделали это, мама. Ты и я.

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Сегодня я ездила в один магазин, который далековато от дома, и возвращалась на метро.

Я на шестом месяце беременности, и попала в самый час пик: все сидячие места были заняты, так что я стояла около поручня.

Вдруг я почувствовала, что кто-то дёргает меня за руку. Это был мальчик, года 4, не больше, и он уступил мне и моему ребёнку своё место. Он был единственным, кто предложил мне присесть, и он даёт мне надежду.

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Я всегда щекотал ноги моей сестры, когда будил. Она парализована ниже пояса, и я думал, что она никогда не чувствовала этого. Но сегодня, когда она проснулась, и я щекотал ее ноги, она рассмеялась. Она встала и начала плакать. Теперь она может ходить. Я люблю тебя, сестренка.

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Во время войны в Афгане моё лицо было изуродовано взрывом.

Многие жёны моих сослуживцев бросили их в аналогичной ситуации, мужики поспивались....

А моя жена поцеловала каждый шрам на моём лице и пообещала: "Я никогда тебя не оставлю. Я люблю тебя". Она даёт мне надежду.

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Я работаю в реанимации. Я заметил, что один немолодой мужчина уже третий день спит в приемном покое.

Оказалось, что его жена лежит в одной из реанимационных палат (туда посетителей не пускают). Когда я спросил, почему он не идет спать домой, он ответил: «Мы женаты уже очень долго, и моя жена всегда говорила мне, что не может уснуть, когда меня нет рядом».



