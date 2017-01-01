Я держалась до последнего. Но настал день, когда мои силы иссякли, и, как только муж уехал на работу, я собрала вещи, взяла нашего 14-месячного сына и ушла из дома. Заплаканная и рассерженная, я сидела у мамы на кухне. Она держала ребенка, а я, рыдая, оправдывала свой поступок. Мама налила мне кофе и сказала, что они с папой помогут мне. Я облегченно вздохнула, узнав, что они за меня.

– Но прежде ты должна кое-что сделать, – сказала мама.

Она положила моего спящего сына, взяла лист бумаги и ручку и прочертила вертикальную линию по центру листа.

В левой колонке она попросила написать, что меня не устраивает в моем муже, из-за чего жить с ним стало невозможно. Взглянув на черту, я предположила, что справа мама попросит написать все его хорошие качества. Но я была уверена, что список отрицательных качеств все равно окажется длиннее, поэтому охотно взялась заполнять левую колонку. Я не жалела чернил и бумаги. Левая колонка выглядела следующим образом:

Никогда за собой не убирает.

Не разговорчивый.

Обо всех его планах и решениях я узнаю последней.

Сморкается и делает отрыжку прямо за столом.

Никогда не покупает мне хороших подарков.

Одевается неряшливо и невпопад.

Скуп на деньги.

Лентяй (не помогает мне по дому). И так далее…

Список заполнил всю страницу. У меня было более чем достаточно доказательств того, что никакая женщина не в состоянии жить с таким мужчиной-монстром. С самодовольной улыбкой я спросила маму:

– А теперь, полагаю, ты попросишь меня написать с правой стороны его хорошие качества?

– Нет, – сказала она, – я и так их знаю… Напротив каждой строки справа напиши, как ты реагируешь на эти его поступки. Только сделай это честно, подумай, как поступаешь ты.

Это задание оказалось намного сложнее, чем описывать хорошие качества мужа. Я легко могла описать несколько его хороших качеств, но никогда не думала о себе самой. Зная, что мама не отстанет от меня, пока не закончу, я начала писать.

Я обижалась, кричала, сердилась, дулась.

Мне стыдно было находиться рядом с ним.

Я строила из себя «мученицу», играла на чувствах и вызывала к себе жалость.

Я хотела быть замужем за кем-нибудь другим.

Я не разговаривала с ним (замыкалась в себе и наказывала его молчанием).

Я считала, что слишком хороша для него (я считала мужа недостойным меня).

Список казался бесконечным. Когда я исписала весь столбик, мама взяла лист и ножницы и разрезала мое произведение по проведенной черте. Левую колонку она скомкала и бросила в мусор, а правую вручила мне.

– Дочка, – сказала она, – возьми этот список домой. Подумай сегодня над своими поступками. Помолись об этом.

Пусть сегодня ребенок останется у нас.

Настоящая правда

Оставив сына и вещи, я вернулась домой. Я сидела на кровати со своей частью листа. Без перечня раздражающих привычек мужа мои поступки выглядели ужасно. Передо мной был список из мелочного поведения, позорных методов и разрушительных реакций.

Следующие несколько часов я просила у Бога прощения. Просила силы, руководства и мудрости для тех изменений, которые должна была сделать. Мне трудно стало даже вспоминать описанные мной прегрешения мужа, они уже казались мне абсурдными: там не было ничего безнравственного или ужасного. Мое сердце настолько ожесточилось и ослепло, что я перестала замечать, что Бог благословил меня действительно хорошим мужем – не совершенным, но хорошим.

Я вспоминала, как пять лет назад дала ему обещание. Я обещала любить его в болезни и в здравии. Быть с ним в печали и в радости. Я обещала все это в присутствии Бога, моей семьи и друзей. Но, несмотря на мое священное обещание, я была готова покинуть его этим утром из-за мелочных раздражений.

Я поехала обратно к родителям. Забирая сына, я ужаснулась от того, что чуть было трагически не изменила его жизнь, я чуть не лишила его возможности ежедневно проводить время с родным отцом. Я быстро поблагодарила маму и вылетела за дверь, чтобы успеть домой до возвращения мужа. К тому времени, когда он вернулся с работы, я уже распаковала вещи и ждала его…

Я хотела бы сказать, что мой супруг со временем изменился, но это не так. Он по-прежнему продолжал порой делать то, что смущало и раздражало меня, заставляя иногда опять взрываться и выходить из себя. Однако изменения стали происходить во мне. В действительности проблема была не в муже, а во мне. С прозрением в мою жизнь пришли перемены. Вскоре и муж заметил, что я изменилась.

Переписанный список

Впоследствии моему мужу был поставлен диагноз - болезнь Альцгеймера. Многое из его поведения, что так раздражало меня, теперь стало понятным. Через какое-то время он был вынужден оставить работу. Все домашние обязанности и финансовое содержание семьи взвалились на мои плечи. Много дней и ночей стали для нас беспокойными и тревожными. Мы с сыновьями наблюдали, как он отчаянно боролся за жизнь. Его оптимизм и выносливость вдохновляли нас.

Мы изо всех сил держались за нашу веру в то, что его жизнь в Божьих руках. Для нас это было утешением, потому что мы отчетливо осознавали собственную беспомощность. Мы искали в Библии ответы на вопросы. Наши сердца были наполнены то болью, то отчаянием, то печалью. Но несмотря на шквал переживаний, мы не переставали искать Божий мир, который превыше всякого понимания.

Много раз я благодарила Бога за мою мать, которая была моим духовным наставником. Наверняка не раз она хотела отчитать меня или высказать свое мнение о моем скверном поведении, однако вместо этого она просто помогла мне обнаружить истину, которая спасла самое ценное для меня – мой брак. Если бы я не научилась реагировать как жена-христианка на предыдущие маленькие проблемы супруга, я не была бы в состоянии правильно относиться к тем большим трудностям, которые пришли теперь.

Мой сын однажды пришел домой и спросил: «Мама, а что мы будем делать, если папа однажды не вспомнит нас?» Я ответила: «Мы будем помнить его. Мы будем помнить мужа и отца, которым он был. Мы будем помнить все то, чему он нас научил, и то, как сильно он любил нас».

После того, как сын вышел, я улыбнулась. Я стала вспоминать все то, что сделал для нас этот человек, любящий свою семью и своего Бога.

По материалам свидетельства

Бекки Зербе, которая была замужем

за Биллом 29 лет.