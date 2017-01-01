Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»

Вопрос: Почему Иисуса не узнавали, когда Он воскрес, или для чего Он так сделал? Ведь Он был тот же.



Ответ: В Евангелии мы видим три упоминания о том, что Христа не узнали после Его воскресения. В первом случае - это была Мария у гроба. Возможно, воскресший Иисус изменился внешне, но не настолько, чтобы Его нельзя было узнать. Также она могла не узнать Христа, потому что плакала (глаза были залиты слезами) и, возможно, невнимательно посмотрела на того, кто её спросил: что ты плачешь? Поэтому и думала, что это садовник. Возможно, она даже и не смотрела в лицо говорившего, так как была заплакана. А человек в таком виде старается не поднимать своего лица, чтобы не увидели его слезы. Когда же Господь обратился к ней по имени, она сразу узнала Его. Думаю, что в этот момент она пристально и внимательно взглянула на

Говорящего и поэтому сразу узнала в Нем Христа. (Ев. от Ин. 20:14-16).

Во втором случае - это два ученика, идущие в Эммаус. К ним на пути присоединился воскресший Христос, но написано, что глаза их были удержаны (Богом), так что они не узнали Его. (Ев. от Лук. 24:16). А в 31 стихе сказано: «…тогда открылись у них глаза, и они узнали Его».

В третьем случае - ученики находились в лодке на расстоянии 100 метров от берега, где стоял Христос. (Ев. от Ин. 21:4-8). Возможно, расстояние и было причиной того, что ученики не сразу узнали Христа. Человеческое восприятие имеет свои особенности. В памяти учеников был образ избитого, израненного, окровавленного Христа. И вдруг Он предстаёт в совершенно неповреждённом виде: нет ни крови, ни ссадин, ни синяков, ни ран на лице. И сознанию надо определённое время (секунды), чтобы перестроиться и воспринимать эту действительность.

То обстоятельство, что Мария и ученики не сразу узнали воскресшего Господа, говорит о том, что по воскресении Своем внешне Он как-то изменился, но в то же время не настолько, чтобы ученики не могли понять, что Являвшийся им был Иисус.

С воскресением Христа впервые в истории мира возникла новая форма бытия – воскресшее, вечное, бессмертное тело. Воскресшее тело не было таким же, как прежнее тело. Иисус входит в комнату, хотя двери остаются запертыми. Он может появляться и становиться невидимым.

Воскресшего Христа видит Иоанн на острове Патмос. Он и похож, и не похож на Себя в прежнем Своем земном облике. От Него исходит сияние славы. Смертное физическое тело несет на себе отпечаток смерти, а прославленное воскресшее тело имеет отпечаток победы над смертью. Поэтому Христос был преображен, и Его облик немного отличался от прежнего. На горе преображения Он также был преображен.

Апостол Павел говорит, что тела воскресших верующих не будут просто восстановленными телами, какими они были на момент смерти. Это будут новые тела, которые, однако, сохранят некоторое подобие прежних, так что мы сможем узнать друг друга.