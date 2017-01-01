Два юбилея: 50-летие Пензенской церкви и 70-летие Башмаковской

Два юбилея: 50-летие Пензенской церкви и 70-летие Башмаковской

 

          История Церкви Христиан Веры Евангельской на Пензенской земле начинается с села Кандиевка Башмаковского района. Именно там в 1946 году появилась первая община христиан, крещенных Духом Святым.  

          Первой крещение Духом Святым получила Акулина Васильевна Конобевцева, а затем и другие братья и сестры. Слух о том, что в селе Кандиевка в христианской общине появилось духовное крещение, распространился быстро. На служения стали приезжать верующие из близлежащих сел, иногда приглашали к себе на общение в соседние деревни, и Бог стал крестить верующих Духом Святым. Так 70 лет назад в с. Кандиевка образовалась Церковь, а после переезда Акулины Васильевны в п. Башмаково Церковь образовалась и там.

          В 1956 году в Башмакове уверовала 24-летняя девушка Нина Несмеянова, а через некоторое время ее двоюродный брат Евгений Подмарьков, который впоследствии стал пастырем Церкви в г. Пензе.

          2016 год стал юбилейным и для Пензенской Церкви Христиан Веры Евангельской. Церковь зародилась 50 лет назад в годы Советской власти, пережила гонения, притеснения. Верующих братьев и сестер переписывали, штрафовали, арестовывали, сажали в тюрьмы. Власти надеялись таким образом победить и искоренить веру в Бога. Но Христос сказал: «...Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18).

          В начале 90-х годов бесславно закончилось одно из самых сильных гонений на верующих в новейшей истории нашей страны, и Господом были открыты двери для проповеди Евангелия. После семидесяти лет втаптывания Слова Божьего в грязь Господь вложил в людей жажду к познанию Бога. Это было пробуждение после долгого сна. Общины по всем городам наполнялись людьми, принявшими в свое сердце Иисуса Христа. Это было настолько славное время, что его превосходство ощущается спустя годы.

          При Божьем благословении Церковь г. Пензы возрастала и укреплялась в вере. На протяжении всех этих лет ее духовными наставниками были священнослужители Евгений Алексеевич Подмарьков и Владимир Парфенович Шкляр. В последние годы Бог особенно сильно благословил Пензенскую область. Благодаря проповеди Евангелия уверовало большое количество людей, образовались общины во многих районах области. Каждую неделю в Молитвенном доме г. Пензы проходят занятия по изучению Библии, верующие собираются на молитвенные служения, по воскресеньям проводятся два общецерковных богослужения и молодежное общение. Сотни пензенцев и жителей области по праву считают здание

          Библейского Центра любимым местом для молитвы и общения, своим Молитвенным домом.

          Поздравляем наших дорогих братьев и сестер с этими знаменательным событием и желаем обильных Божьих благословений. Пусть Бог, «...начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». (Фил.1:6).

 

 

 

В. Шкляр

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ВЫПУСК 61 2016\3