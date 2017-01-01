Изумительная благодать

«Джон Ньютон, церковнослужитель, однажды быв неверующим и вольнодумцем, работорговцем в Африке, по богатой милости нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа спасен, восстановлен, прощен, и поставлен проповедовать о той вере, которую он так долго старался уничтожить…»

Надпись на надгробном памятнике Джона Ньютона

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Большие надежды

Джон Ньютон родился 24 июля 1725 года в Лондоне. Его мать была богобоязненной женщиной и хотела, чтобы в будущем её сын стал священнослужителем. Мать рассказывала Джону о греховности человека и о милости Божьей, которая ведёт к покаянию. Но когда Ньютону было шесть лет, она умерла от туберкулёза. Дальнейшая жизнь юного Джона проходила в школе-интернате, куда его отправила мачеха. Здесь ему пришлось терпеть жестокое обращение. Вера его матери высмеивалась. В этой обстановке Джон быстро перестал говорить и о маме, и о Боге. В сердце пришло ожесточение.

Ожесточение

Уже в возрасте одиннадцати лет он стал работать на корабле, перевозящем рабов из Африки в Америку. Ньютон заработал славу одного из самых ненадёжных и конфликтных людей, отличавшегося к тому же сквернословием и сварливостью. Его обычным развлечением было написание оскорбительных песенок, высмеивающих командование; выдумывание новых ругательств и подбивание других матросов на противозаконные выходки. Это привело к тому, что Джона возненавидели все: и начальство, и подчинённые. Его морили голодом, доводили до изнеможения изнурительной работой, сковывали цепями - точно так же, как и рабов, которых перевозили на судне.

Однажды его уличили в служебном преступлении, публично унизили, избили и разжаловали. Все его попытки обрести былое положение потерпели крах. Никто не желал протянуть ему руку помощи. Каждый такой поворот жизни только прибавлял Ньютону внутренней ненависти к окружающему миру.

На дне

Вскоре после этого Джон дезертировал и отправился в Африку. Со временем он присоединился к португальскому торговцу рабами, в доме которого с ним обращались, как с невольником. Жена торговца выражала своё презрение к Джону тем, что бросала ему пищу прямо на пол, и во время еды он должен был становиться на четвереньки, как животное.

Убежав из дома работорговца, Ньютон был подобран капитаном одного корабля, который согласился взять его в качестве гида.

Но прошло совсем немного времени, как этот горе-матрос, чтобы развлечь команду, открыл бочонок рома, в результате чего весь экипаж судна напился. Это так взбесило капитана, что он выбросил Джона за борт, а затем выстрелил в барахтающегося в воде юношу из гарпуна, причинившего его телу столь большую рану, что позже Ньютон мог вложить в нее кулак.

Вот так и протекала его морская «карьера». Однако со временем Джон стал даже капитаном работоргового корабля.

Сокрушение

В марте 1748 года его судно попало в сильный шторм. Людей смывало за борт, и они гибли в морской пучине. Джон вместе с командой корабля отчаянно сражался за жизнь. Будучи опытным моряком, он понимал, что шансов выжить было мало. Когда волны со страшной силой обрушились на борта корабля и вода начала заливать каюту, ужас преисполнил его сердце. Ньютон сильно испугался смерти, так как не был готов к вечности. Оказавшись на краю гибели, Джон впервые начал молиться. В его разум нахлынули детские воспоминания – библейские стихи, гимны и молитвы, которым учила его богобоязненная мать. Джон воззвал к Богу за милосердием, но внезапно его остановила мысль о том, как мало он заслуживает Божьего милосердия. Как же он мог обратиться к Богу сейчас, когда так долго игнорировал Его? Джон провел мучительную ночь, переоценивая свою жизнь. Корабль чудом спасся, и Ньютон воспринял это как знак свыше.

К следующему утру, когда шторм утих, Джон Ньютон уже был уверен в существовании Бога, Который слышит и отвечает на молитвы. Он заново ощутил Божью благодать, выраженную в Писании: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был чрез Него» (Иоанна 3:16-17).

Вскоре на корабле начала свирепствовать лихорадка, которой заболели и рабы, и команда флота. Джон оказался в числе первых заболевших, но при этом он всё-таки чудом смог выжить. Тогда же он не только в корне изменил отношение к работорговле, но и манеру своего поведения, сумев избавиться от сквернословия, которым отличался даже в среде матросов. Это плавание стало последним в его морской карьере.

Новая жизнь

За проявленные отвагу и мужество Ньютону обещали должность капитана на судне, не занимавшемся работорговлей. Но его мысли были уже направлены в другую сторону. Он решил лучше узнать своего Спасителя, Который не отвернулся от него даже тогда, когда отвернулись все окружающие люди. Именно тогда он начал много времени уделять изучению Библии и настолько углубился в это занятие, что принял решение стать проповедником.

В возрасте 39 лет бывший работорговец стал пастором. Он посвятил остаток своей жизни проповеди Евангелия – «ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Евангелие от Луки 19:10). Ньютон принимал активное участие в борьбе за отмену торговли рабами в Великобритании, яростно обличая то, чем он прежде успешно промышлял. Ньютон также преподавал латинский, греческий языки и богословие.

Гимн-исповедь

В это время Ньютон решил попробовать свои силы в написании гимнов, доступных для понимания простых людей. Гимны, которые сочинил Джон, стали пользоваться таким успехом, что он решил еженедельно писать по одному гимну. За всю свою жизнь он написал более двухсот пятидесяти гимнов.

Из всех его гимнов, возможно, самым дорогим для всех христиан является гимн «О, Благодать!» (анг. «Amazing Grace» букв. «Изумительная благодать»), написанный в конце 1772 года. Читая его простые строки, мы видим и бедного мальчика, стоящего у постели умирающей матери, и озлобленного подростка, ранящего языком даже близких, и жестокого моряка, занимающегося работорговлей, и уставшего человека, чье сердце растопила Божья любовь, и доброго пастора, дарующего надежду другим людям.

Джон Ньютон скончался 21 декабря 1807 года в возрасте 82 лет.





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Отрывок из последней проповеди Джона Ньютона:

«Бог бесконечно мудр и добр. Мне из собственного опыта известно, что ни на одну йоту я не могу изменить Божьего плана. Но даже если бы я мог что-то изменить, то я бы только испортил его. Я очень неразумное создание, я слеп и не в состоянии предвидеть последствий моих желаний. Как же я могу сделать правильный выбор? И какая это неописуемая милость — что Господь избрал меня! Дорогие друзья, я теряю память, но тем не менее отлично помню, какой я великий грешник. И ещё я никогда не забуду, насколько велик Спаситель Иисус Христос!»