О, благодать, спасён тобой

О, благодать, спасён тобой

 

О, благодать, спасён тобой
Я из пучины бед;
Был мёртв и чудом стал живой,
Был слеп и вижу свет.

Сперва внушила сердцу страх,
Затем — дала покой.
Я скорбь души излил в слезах,
Твой мир течёт рекой.

Прошёл немало я скорбей,
Невзгод и чёрных дней,
Но ты всегда была со мной,
Ведёшь меня домой.

Словам Господним верю я,
Моя вся крепость в них:
Он — верный щит, Он — часть моя
Во всех путях моих.

Когда же плоть моя умрёт,
Придёт борьбе конец,
Меня в небесном доме ждёт
И радость, и венец.

Земля истает словно снег,
Иссякнет солнца свет,
Тобой призвавшим меня здесь,
Навеки я согрет.

Пройдут десятки тысяч лет,
Забудем смерти тень,
А Богу так же будем петь,
Как в самый первый день.

 

Историю жизни автора этого известного христианского
гимна читайте на странице Изумительная благодать

 

 

Джон Ньютон

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ВЫПУСК 61 2016\3