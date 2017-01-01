О, благодать, спасён тобой

Я из пучины бед;

Был мёртв и чудом стал живой,

Был слеп и вижу свет.

Сперва внушила сердцу страх,

Затем — дала покой.

Я скорбь души излил в слезах,

Твой мир течёт рекой.

Прошёл немало я скорбей,

Невзгод и чёрных дней,

Но ты всегда была со мной,

Ведёшь меня домой.

Словам Господним верю я,

Моя вся крепость в них:

Он — верный щит, Он — часть моя

Во всех путях моих.

Когда же плоть моя умрёт,

Придёт борьбе конец,

Меня в небесном доме ждёт

И радость, и венец.

Земля истает словно снег,

Иссякнет солнца свет,

Тобой призвавшим меня здесь,

Навеки я согрет.

Пройдут десятки тысяч лет,

Забудем смерти тень,

А Богу так же будем петь,

Как в самый первый день.

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