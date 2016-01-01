Дэвид Вилкерсон

Я вырос в христианской семье. Когда мне было 28 лет, то почувствовал, как Дух Святой влечет меня молиться. Я уделял молитве один час в день, но Господь сказал: «Я хочу большего. Если ты будешь проводить больше времени со Мной, то буду творить чудо в твоей жизни». Тогда я был пастором в небольшом городке штата Пенсильвания (США). В то время я и не думал быть знаменитым. Все, что мне хотелось — это молиться. Каждый день я брал Библию, уходил в лес и проводил там много времени наедине с Богом. Чем больше общался с Господом, тем больше чувствовал жажду общения с Ним. Если Бог побуждает нас молиться, то мы должны быть послушными этому призыву. Спустя 8 месяцев, проповедуя в Церкви — собранию в 100 человек, я не смог справиться с рыданиями. Я не понимал, что происходит. Мое сердце было расплавлено Богом. Теперь могу сказать, что когда Господь так сокрушает сердца, Он готовит их к чему-то особенному.На другой день, открыв журнал, я увидел фотографию семерых парней, обвиняемых в убийстве в Нью-Йорке. Эти бандиты убили в парке беззащитного мальчика-инвалида. Дух Святой проговорил мне: «Я хочу, чтобы ты попытался поговорить с обвиняемыми». В Нью-Йорке в то время насчитывалось больше 200 банд. В жестоких бандитских разборках в том году было убито 28 детей.У меня не было денег даже на дорогу, но Церковь помогла собрать определенную сумму для поездки туда и обратно. И вот я, худой, никому не известный проповедник, никогда не бывший в таком большом городе, поехал туда, куда велел Бог. На следующий день, прибыв в Нью-Йорк и с большим трудом отыскав здание суда, я пошел на заседание. Ребята, осуждаемые за преступление, — совсем мальчишки. Одному из них не больше 13 лет. Но это были уже бандиты. Я не знал, как подойти поближе к ним. Поэтому, как только судья встал, чтобы закончить заседание, выскочил со своей Библией и побежал к нему просить разрешения поговорить с ребятами. Но он, думая, что его хотят убить, закричал. Полиция выволокла меня на улицу. Вокруг сразу появились газетчики, засверкали вспышки фотоаппаратов. Все спрашивали: «Кто ты такой? Что здесь делаешь? Ты весь суд встормошил!»И вот уже по TV показывают мою фотографию, газеты пестрят заголовками «Проповедник машет Библией и срывает судебное заседание». Я уехал обратно пристыженным и разочарованным. Моего поступка никто не понимал, даже отец. А я молился. Бог действительно велел мне поехать туда. Я не мог ошибиться. И Дух Святой проговорил моему сердцу, что нужно вернуться обратно в город.Приехав в Нью-Йорк и запарковав машину, я увидел, как ко мне направляется группа бандитов. «Разве ты не тот проповедник из газет? Мы видели, как полицейские тащили тебя. Мы не любим полицию, и нам не понравилось, что они с тобою сделали. Ты теперь наш». Я сказал им, что хочу проповедовать бандам. Тогда они мне дали в проводники девушку.Это чудо, потому что через час после моего приезда я уже рассказывал бандитам о Христе. Вот почему Бог допустил мой недавний позор. Фотографии, которые, как думалось, постыдили меня, были использованы Богом. Спустя год после этого почти каждый бандит Нью-Йорка знал, кто я такой. Меня все принимали: и алкоголики, и наркоманы.Однажды ко мне постучался христианин очень высокого роста, с огромными бицепсами. Он предложил: «Ты слишком тощий. Давай я тебя «накачаю», чтобы ты лучше свидетельствовал о Христе». На это я возразил: «Нет, спасибо! У меня нет мускулов, но я исполнен Духа Святого». Позднее Бог помог найти помещение, куда я стал приводить наркоманов из банд. Врачи говорили, что невозможно наркоману уйти от наркотика. Но мы молились, и люди освобождались. Один известный психиатр обследовал моих мальчиков и нашел их чистыми. Он заинтересовался, по какой программе они занимаются. На что один из ребят ответил: «Бог Отец — утром, Иисус — после обеда, Дух Святой — вечером — вот наша программа».Я был недавно на конференции, где присутствовало 15 тыс. обращенных алкоголиков и наркоманов. Господь по-прежнему совершает чудеса. Бог побудил меня 15 лет назад открыть Церковь в Нью-Йорке. В прекрасном театре, прямо посреди площади Таймс, открылась огромная Церковь. Своим домом ее считают сейчас 7 — 8 тыс. человек.Если я знаю, что в определенном деле есть воля Бога, то молюсь об этом. И когда выполняю все по воле Господа, Он сопутствует мне.Христос допускал «экзамены» на стойкость веры в жизни Апостолов. Многие христиане, в том числе и я, проходили такие же проверки. Но случается, что человек не может устоять, спотыкается и впадает в грех.Одно дело, впасть в грех, будучи в искушении и рыдать, иметь скорбь, печаль по Богу. Другое дело, когда в твоей жизни есть грех, с которым тебе уютно. Ты не рыдаешь о нем и не просишь Духа Святого освободиться от него. Вот Иуда — ученик Христа, апостол, который мог изгонять бесов, исцелять больных. Но в нем давно уже был не Божий Дух, а дух корысти. Поэтому сатана, присутствуя на пасхальной вечере Иисуса с Апостолами, совсем не случайно овладел им. Христос говорит: «И вот, рука предающего Меня со Мною за столом» (Евангелие от Луки, глава 22, стих 21).Диавол знает, что Апостолы будут столпами Церкви Божией. Как же он сможет остановить рост Церкви Христовой? Он устремляется за каждым Его учеником, пытаясь внести раздор между ними. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим» (Евангелие от Луки, глава 22, стих 24). Но Христос остановил их словами: »... кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий»(Евангелие от Луки, глава 22, стих 26), потому что, где раздоры, там совершаются злые дела. Далее Иисус дает великое обетование Своим ученикам: «И Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых» (Евангелие от Луки, глава 22, стихи 29, 30). Сатана слышит это, он также помнит, как Христос говорил Симону, преданному и полному рвения ученику: «Ты — Петр (камень), и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18). Я думаю, сатана пришел к Иисусу и сказал: «Я достал Иуду, положи мне в руки Петра, позволь его встряхнуть. Ты узнаешь о нем нечто. Он не камень. Он подведет Тебя. Я хочу испытать его, я хочу сеять его».Петр был муж Божий, употребляемый Им. Но сразу же после обетования он слышит: «Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу; Но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих» (Евангелие от Луки, глава 22, стихи 31, 32). И это Христос сказал тому Симону Петру, который ходил с Ним по воде; тому, кто первый возвестил, что Иисус — Бог во плоти; кто сказал, что умрет за Христа.Общество того времени было сельскохозяйственным. Сеяние можно было наблюдать по всей Иудее. В сито квадратной сеялки насыпается зерно. Четверо людей трясут ее очень сильно. Грязь, камушки - все выпадает. Остается одно зерно. В Ветхом Завете мы встречаем, как сатана просил у Господа провести через искушения Иова. И вот в Новом Завете выбор его опять падает на человека благочестивого, верного. Бог дает Петра в руку сатаны.Диавол возжелал взять Петра, искушать, сеять его, но Господь молился о нем, чтобы не оскудела вера его. Мы порой думаем, что можем справиться самостоятельно со всеми трудностями. Так думал и Петр, сказав: «Господи! с Тобою я готов и в темницу и на смерть идти» (Евангелие от Луки, глава 22, стих 33). Но вот Христа взяли. А что Петр? «Одна служанка, увидевши его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: и этот был с Ним. Но он отрекся от Него, сказав женщине: я не знаю Его. Вскоре потом другой, увидев его, сказал: и ты из них. Но Петр сказал этому человеку: нет. Прошло с час времени, еще некто настоятельно говорил: точно и этот был с Ним, ибо он Галилеянин. Но Петр сказал тому человеку: не знаю, что ты говоришь» (Евангелие от Луки, глава 22, стихи 56-60). Вот когда Петр просеваем был. Он «провалил этот экзамен».Он совершил большой грех — отрекся от своего Спасителя. Петр сокрушался, рыдал о своем грехе. Наверное, Петр сравнивал себя с другими учениками и говорил, что не достоин любви Христа. Библия говорит, что не нужно сравнивать себя с другими людьми. Мы думаем, что кто-то настолько свят, праведен, а мы не достойны Бога. Но кто знает, через какие испытания его провел Бог? Может быть, ты проходишь через большее, чем он, и говоришь, что не достоин служить Христу. Такие слова очень печалят Духа Святого. Я знаю, что даже когда падаю, Бог со мной. Он любит меня. Что это был бы за Христос, Который, видя, что я споткнулся и нуждаюсь в Нем, оставил бы меня? «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтоб и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих!» (2 Послание Коринфянам, глава 1, стихи 3,4).В последние минуты перед Своим вознесением, Иисус спрашивает Петра: «Любишь ли ты Меня?» Он спросил это не один, а три раза. Зачем? Он же знает, что Петр любит его, знает, что тот раскаялся. Но Христос хочет, чтобы это понял и знал сам Петр, чтобы когда диавол придет и будет говорить, что ты нехорош, ты грязный, что Бог не хочет иметь дело с тобой, тот смог ему противостоять. В этом и моя защита от сатаны. Я говорю: «Иисус, Ты знаешь, я люблю Тебя! Я знаю, что я люблю Тебя! Я знаю это!»У Господа есть причина, чтобы проводить нас через такие «экзамены».Время сеяния приходит ко всем сразу же после того, как Богом дается обетование: «Я хочу благословить тебя, твой дом». Если ты не с Христом, то сатане нет нужды бороться за тебя, ты и так его. Но если держишься Божьего пути, то готовься к испытаниям.Я был очень благословляем Богом, как евангелист по всему миру. Мои книги расходились огромными тиражами, я пастор большой Церкви, на мои проповеди собирались до 50 тыс. человек. Но всякий раз, когда Бог изменял мою жизнь, мой курс, я был просеваем, в том числе и перед тем, как быть посланным в Нью-Йорк для работы с бандами подростков, наркоманами, проститутками.Сеяние — это не просто физическая атака, это атака на твою веру. Сатана хочет сотрясти ее. Но просеивание устраняет всю шелуху, убирает грязь, оставляя плод чистым. Диаволу нужно сеяние, чтобы увидеть, что у тебя не останется не только шелухи, но и плода. Он берет всех учеников Христа: и праведных Христиан, и самоуверенных служителей. Господь допускает это перетряхивание, «… дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». (1 Послание Петра, глава 1, стих 7).Моя жена имела 28 операций, 6 из них связаны с раком. У дочери Деби рак тоже развивался такого же вида, в том же месте. Господь исцелил их, но это были ужасные переживания. Когда у моей второй дочери и у внучки был рак, я получал ужасные письма, в которых были выводы людей, но не Бога. Они говорили: «Дэвид, грех в твоей жизни! Если бы ты имел веру, то Господь не допустил бы этого». Но приходит тот день, когда человек будет сеян, и ему не на кого надеятся, кроме Бога.Когда моей жене удалили вторую грудь, мы возвращались после операции домой. Вдруг позвонили по сотовому и сообщили, что у моей дочери Бонни тоже обнаружен рак. Развернув машину, мы поехали обратно. Я говорил: «Боже, не понимаю? Что, грех в моей жизни? Недостаток веры? Почему я прохожу эти испытания?» Моя дочь лежала в отдельной палате с радиацией, в которую никого не пускали. Три дня ей ничего не давали есть. Врачи входили к ней в специальных костюмах со свинцом. Моя жена сидела и рыдала в холле больницы. Я не мог все это видеть, сел в машину и долго, почти два часа, ехал до границы штата. Затем вышел из машины. Это было пустынное место. Я ходил по дороге туда-сюда, вопя и плача до тех пор, пока слез не осталось. Я говорил: «Боже, я не буду гневаться на Тебя, даже если всю семью мою возьмешь. Но я жизнь посвятил тебе. Не понимаю, за что дочь моя так страдает?»Спустя два часа глубокий мир наполнил мое сердце. Я слышал, как Бог тихим голосом сказал:— Дэвид, у Бонни есть два отца: ты и Я. Какой отец любит ее больше?— Ты! — ответил я.— Какой из отцов знает, что он делает?— Ты знаешь, — сказал я.— Какой из отцов сделает то, что ей нужно?— Ты, Боже.— Кто знает, что лучше для нее?— Ты знаешь.— Если ты отдашь ее в руку Мою, то Я сделаю для нее то, что лучше. Отдай в Мою руку жену, дочерей, сыновей и всех внуков. Доверься Мне. Я, любящий Отец, выведу тебя из этого испытания. Я употреблю тебя, и ты увидишь славу Мою.Это произошло 15 лет назад. У моей внучки был рак мозга. Сейчас она и дочери полностью исцелены. Я доверяю Богу, независимо от обстоятельств.