Библия не нуждается ни в рекомендации, ни в защите. Библия — единственная в мире книга, которая снимает покров с тайны происхождения Вселенной и человека и указывает на цель мироздания. Она имеет как многочисленных приверженцев, так и противников. Одни черпают из нее силы для своего духовного возрождения, другие стараются разными способами уничтожить и подорвать ее авторитет.Слово БИБЛИЯ (греческое «biblia«) означает буквально «небольшие книги». Слово СВЯТАЯ значит «исшедшая от Бога» или «принадлежащая Богу». Таким образом, СВЯТАЯ БИБЛИЯ — это собрание небольших книг, полученных от Бога. Господь вдохновил около сорока человек, живших в разное время, записать это послание. Это были люди из разных слоев общества, среди которых были цари, рыбаки, пастухи, пророки, военачальники, общественные деятели, священники, книжники, а также врач, сборщик податей, учитель закона. Авторы некоторых книг неизвестны. Библия писалась на протяжении 1500 лет.Возникновение, сохранение и собирание священных книг в одно целое — канон — происходило под руководством Божьим. Древнейшие рукописи отдельных частей хранятся в некоторых книгохранилищах Европы. Хотя сотни лет отделяют время написания одной книги канона от другой, во всех 66 книгах проходит одна основная мысль — спасение человека через распятого и воскресшего Христа.Книги Ветхого Завета были собраны воедино под названием «Писание» или «Слово Божие» и написаны на древнееврейском языке. Новый Завет — на древнегреческом, за исключением Евангелия от Матфея, написанного на арамейском языке. Эти книги были отобраны и собраны воедино, как отвечающие некоему стандарту — канону. Каноном для книг Ветхого Завета служила репутация их авторов: известных пророков, священников или духовных лидеров. Канон Нового Завета составлялся по получении положительного ответа на два вопроса:1. Была ли данная книга написана Апостолом Иисуса Христа или Его близким соработником.2. Содержит ли она духовную силу к назиданию и возрастанию христианина, отвечая его духовным потребностям.В Библию были включены еще несколько апокрифических книг (неканонических). Они до сих пор вызывают споры об их богодухновенности. Мартин Лютер включил их в свой перевод Библии, как книги низшего уровня, в отдельный раздел. В период Реформации (XVI век) большинство протестантов отвергли эти книги. Римско-католическая Церковь официально утвердила эти книги в списке священных книг для всех католиков на Соборе в Тренде 1546 года.Опрос проводился среди школьников с 5 по 10 классы. Было опрошено 574 человека. Они отвечали на вопрос: «Есть ли у вас Библия или Евангелие?»Отношение русской Православной Церкви изложено в Библии Московской Патриархии, где говорится, что «в Ветхом Завете есть книги канонические и неканонические. Основное различие между ними в том, что книги канонические более древние, а неканонические написаны позже». После возвращения евреев из вавилонского плена было написано и составлено несколько книг на еврейском и греческом языках.Некоторые правила для тех, кто начал изучать Библию:· Цель Библии — открыть Христа, поэтому ищите Его в каждом стихе Писания. Истина одна, но текст Библии можно применять разными способами.· Изучая Ветхий Завет, помните, что все написанное действительно было в истории народа Израиля и оставлено нам в назидание, чтобы служить нам примером, если это достойно подражанию, а также, чтобы предостеречь нас от неправильного выбора.· Никогда не считайте, что вам что-либо понятно до конца. Держите открытыми разум и сердце, чтобы Святой Дух имел возможность учить вас.· Помните, что Бог говорит с нами через Свое Слово; вникайте в него молитвенно, прося Бога открывать вам Слово посредством Его Святого Духа. Будьте готовы признать, что некоторые вещи мы своим ограниченным умом понять неспособны.· Ищите в Писании истину для жизни, а не для умножения умственных знаний. Помните, что главным является не знание, а умение применить Библию в реальной жизни.Все тайны принадлежат Богу, но то, что Он нам сказал, раскрыто предельно просто и ясно. Да благословит вас Господь в познании Его Слова!