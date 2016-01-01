Исшедшая от Бога

Исшедшая от Бога

    Что это за книга - Библия? С какой целью она написана? Как ее изучать, и кто является ее автором? Стоит ли ей доверять?Часто приходится слышать эти вопросы. Попытаемся на них ответить.

    Библия не нуждается ни в рекомендации, ни в защите. Библия — единственная в мире книга, которая снимает покров с тайны происхождения Вселенной и человека и указывает на цель мироздания. Она имеет как многочисленных приверженцев, так и противников. Одни черпают из нее силы для своего духовного возрождения, другие стараются разными способами уничтожить и подорвать ее авторитет.
    Слово БИБЛИЯ (греческое «biblia«) означает буквально «небольшие книги». Слово СВЯТАЯ значит «исшедшая от Бога» или «принадлежащая Богу». Таким образом, СВЯТАЯ БИБЛИЯ — это собрание небольших книг, полученных от Бога. Господь вдохновил около сорока человек, живших в разное время, записать это послание. Это были люди из разных слоев общества, среди которых были цари, рыбаки, пастухи, пророки, военачальники, общественные деятели, священники, книжники, а также врач, сборщик податей, учитель закона. Авторы некоторых книг неизвестны. Библия писалась на протяжении 1500 лет.
    Возникновение, сохранение и собирание священных книг в одно целое — канон — происходило под руководством Божьим. Древнейшие рукописи отдельных частей хранятся в некоторых книгохранилищах Европы. Хотя сотни лет отделяют время написания одной книги канона от другой, во всех 66 книгах проходит одна основная мысль — спасение человека через распятого и воскресшего Христа.
    Книги Ветхого Завета были собраны воедино под названием «Писание» или «Слово Божие» и написаны на древнееврейском языке. Новый Завет — на древнегреческом, за исключением Евангелия от Матфея, написанного на арамейском языке. Эти книги были отобраны и собраны воедино, как отвечающие некоему стандарту — канону. Каноном для книг Ветхого Завета служила репутация их авторов: известных пророков, священников или духовных лидеров. Канон Нового Завета составлялся по получении положительного ответа на два вопроса:

1. Была ли данная книга написана Апостолом Иисуса Христа или Его близким соработником.
2. Содержит ли она духовную силу к назиданию и возрастанию христианина, отвечая его духовным потребностям.

    В Библию были включены еще несколько апокрифических книг (неканонических). Они до сих пор вызывают споры об их богодухновенности. Мартин Лютер включил их в свой перевод Библии, как книги низшего уровня, в отдельный раздел. В период Реформации (XVI век) большинство протестантов отвергли эти книги. Римско-католическая Церковь официально утвердила эти книги в списке священных книг для всех католиков на Соборе в Тренде 1546 года.


    Опрос проводился среди школьников с 5 по 10 классы. Было опрошено 574 человека. Они отвечали на вопрос: «Есть ли у вас Библия или Евангелие?»
    Отношение русской Православной Церкви изложено в Библии Московской Патриархии, где говорится, что «в Ветхом Завете есть книги канонические и неканонические. Основное различие между ними в том, что книги канонические более древние, а неканонические написаны позже». После возвращения евреев из вавилонского плена было написано и составлено несколько книг на еврейском и греческом языках.
Некоторые правила для тех, кто начал изучать Библию:
· Цель Библии — открыть Христа, поэтому ищите Его в каждом стихе Писания. Истина одна, но текст Библии можно применять разными способами.
· Изучая Ветхий Завет, помните, что все написанное действительно было в истории народа Израиля и оставлено нам в назидание, чтобы служить нам примером, если это достойно подражанию, а также, чтобы предостеречь нас от неправильного выбора.
· Никогда не считайте, что вам что-либо понятно до конца. Держите открытыми разум и сердце, чтобы Святой Дух имел возможность учить вас.
· Помните, что Бог говорит с нами через Свое Слово; вникайте в него молитвенно, прося Бога открывать вам Слово посредством Его Святого Духа. Будьте готовы признать, что некоторые вещи мы своим ограниченным умом понять неспособны.
· Ищите в Писании истину для жизни, а не для умножения умственных знаний. Помните, что главным является не знание, а умение применить Библию в реальной жизни.
    Все тайны принадлежат Богу, но то, что Он нам сказал, раскрыто предельно просто и ясно. Да благословит вас Господь в познании Его Слова!

    Однажды свободомыслящий молодой человек насмешливо отозвался в присутствии верующего человека о достоверности Библии, авторство отдельных частей которой, безусловно, не установлено.

    Недолго думая, христианин сказал:
— Назови мне, пожалуйста, автора таблицы умножения.
    Молодой человек смущенно замолчал, но потом сознался, что автор ему неизвестен.
— Не глупо ли с вашей стороны верить в правильность таблицы умножения и пользоваться ею, если вы не знаете, кто ее составил? — сказал христианин.
— Но ведь знать имени автора совсем не важно! Важно то, что таблица применима практически, — был ответ.
— Хорошо сказано! — похвалил христианин. — И я держусь того же мнения. Библия уже миллионы раз оказывалась практическим руководством для жизни при всевозможных случаях и затруднениях.
Е. Виноградова

Переход к другому выпуску

59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
ВЫПУСК 16 2001\3