Почему мне нужно быть христианином?

Является ли этот вопрос насущным для вас? Зачем быть христианином, если это включает в себя столько трудностей, если человек теряет при этом «независимость», «свободу» и «обрекает» себя на жизнь, где всегда нужно будет спрашивать Господа, как себя вести и что делать? К чему все это?Хороший вопрос! Хочу на него ответить.Я с друзьями находился на отдыхе в Берлине. Вечером проводили палаточные собрания. Однажды к нам из любопытства зашел молодой человек:- Что здесь такое? Пивная палатка и уже пустая? Или здесь цирк?- Нет, - ответили мы, - это миссионерская палатка, у нас здесь проходят богослужения.- Кто же сегодня верит в Бога? - засмеялся он.- Я, к примеру.- Зачем ты говоришь про Бога, Его не существует, - стал возражать наш гость.- Друг, - спросил я, - ты любишь слушать истории? Можно рассказать тебе одну?- Начинай! - согласился он.Я начал:- Предположим, ты гуляешь по берегу реки. И вдруг раздается крик! Ты ясно слышишь чей-то зов: «Помогите, помогите!» Скорее всего, ты не будешь долго рассуждать, а бросишься в воду, чтобы спасти утопающего. Ну вот, неудачный прыжок причинил тебе серьезную травму. Но все-таки, собрав последние силы, тебе удается спасти этого человека...Молодой берлинец внимательно слушал, и я продолжил:- Следовательно, ты спас его, не щадя своей жизни. А этот человек, придя в себя, отряхнул с одежды водоросли и песок и пошел своей дорогой, не сказав ни слова. Что бы ты подумал о нем?Молодой человек возмущенно крикнул:- Ну, это настоящая свинья!Я продолжал:- Твоя реакция правильная: кто так обращается со своим спасителем, тот хуже последнего животного! Что ты сам говорил об Иисусе? А Он действительно добровольно отдал Свою жизнь, чтобы спасти нас от вечного осуждения. Чтобы нам не переносить адских страданий, Иисус перенес позорную мученическую смерть на кресте!

И все это, - закончил я, - Иисус взял на себя, хотя Он был безвинным, и даже злейшие враги не могли обличить Его во грехе. Почему Он сделал это? Он сделал это, чтобы спасти погибающих людей и тебя!

Мой собеседник стоял молча, в смущении. Из нападающего он превратился в слушателя.

Дорогой читатель, пожалуйста, открой повествование о страданиях Христа, прочитай последние главы в Евангелии от Матфея, Марка, Луки, Иоанна. «Почему мне следует быть христианином?» - гласит наш вопрос. За себя я отвечаю так: «Я являюсь христианином из



Спина Христа была изборождена ужасным бичеванием, голова исколота терновым венцом. Это были невыносимые боли. Но тут все только началось! На кровавую, растерзанную спину положили тяжелый крест. В палящий зной, под насмешки врагов, оплеванный и поруганный, Он должен был подниматься из города на холм Голгофы. Там тяжелыми ударами молотка в Его руки и ноги вогнали огромные гвозди. Не достает воображения, чтобы представить себе его боли, когда пригвожденное тело подняли в воздух и укрепили крест в земле.

благодарности моему Спасителю!» Он, Христос, умер за меня, поэтому я живу для Него. Быть благодарным Спасителю жизни означает, принять Его спасение и жить для Него.

Но это только одна сторона ответа. Дальше следовало бы сказать: Христос не остался в гробу после позорной смерти на кресте. Христос воскрес! Сорок дней Он являлся Своим ученикам с несомненными доказательствами своего воскресения. И это были не короткие встречи. Иисус посещал их, хотя двери были плотно заперты. Он разговаривал с ними и показывал им Свои раны. Одному Он даже позволил вложить руку в Свои ребра. С другими ел рыбу, преломлял хлеб, был спутником в продолжительном пути. Действительно, Иисус живет после смерти!

Итак, мне следует быть христианином, потому что Христос является Господином над жизнью и смертью, и я хочу жить в дружбе с Ним. Мы можем стать друзьями Иисуса Христа, если доверим Ему свою жизнь.

Я не могу умолчать и о том факте, что каждый человек без Христа - навеки погибший. Ад не является средством запугивания малых детей, это не изобретение церквей. Напротив, многие теологи даже отрицают вечную погибель. Они не могут одновременно совместить в своем сознании существование Божьей любви и вечного ада для грешника. Но не даровал ли Бог все необходимое, чтобы спасти нас от погибели? Никто не призывает нас так настойчиво, как Он, пройти через узкие врата обращения. Тот, кто отказывается от приобретенного на кресте спасения, не сам ли избирает себе вечное осуждение ада?

Итак, я являюсь христианином еще и потому, что через Христа я спасен от ада, от вечного огня и погибели.

