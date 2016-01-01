Правильная и неправильная вера

Правильная и неправильная вера

Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом
(Послание к Евреям, глава 11, стих 1)



    Вера — одна из потребностей человеческой души. Настоящая, правильная вера основана на Библии.
    Но есть и другая вера. Все люди во что-то верят, когда слушают радио, читают газету, рассказывают друг другу разные истории и многое другое. Супруги, друзья верят друг другу. И если бы люди не верили друг другу, жить было бы очень трудно. Это нормальная человеческая вера. Но верить, что нет Бога, ни рая, ни ада, ни вечной жизни, — это тоже вера, но вера неправильная. Билли Грэм в книге «Тайна жизни и смерти» пишет: «Некоторые увлеченно внимают тем местам Библии, где повествуется о небе, но совершенно игнорируют все упоминания об аде».
    Роберт Ингерсолл, знаменитый юрист и атеист конца прошлого века, прочел однажды саркастическую лекцию о преисподней. Он называл ад «пугалом» и объяснил собравшимся, что все это совершенно ненаучно, а потому, дескать, образованные люди давно поняли, что никакого ада нет. После лекции к нему подошел один пьянчужка из числа слушателей и сказал: «Боб, твоя лекция мне по нутру, ты говорил про пекло просто здорово. Но, понимаешь, Боб, хорошо бы тебе узнать это наверняка, а то я развешу уши, а все вдруг окажется наоборот».
    Из приведенного примера хорошо видно, что грешному человеку очень хотелось бы верить, что ада нет. Но эта вера неправильная. Ад и рай существуют: один - для грешников, другой — для праведников, независимо от того, верим мы в это или нет.
    Есть люди, которые верят в разные суеверия. Перебежала кошка дорогу — не будет счастья, перешла женщина дорогу с пустыми ведрами — будет неудача, забыл что-то — нельзя возвращаться, пути не будет. Все это тоже вера, только неправильная.
    Очень трудно жить тем людям, которые думают, что на них могут воздействовать колдуны, экстрасенсы своей темной силой.
    Вот что о них говорит Библия во Второзаконии, глава 18, стихи 10-12: «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это».
    Эти колдуны убедили людей, что они все могут. И люди верят, что на них воздействует сосед или еще кто-то темными силами. Люди не могут спокойно спать, подступает страх, когда думают, что их могут сглазить, навести порчу, наслать болезнь или причинить какое-то беспокойство, неуверенность. Все это происходит с ними, потому что они в это верят. Те, кто правильно верят в Слово Божие, свободны от всех этих страхов. В четвертом псалме, в девятом стихе написано: «Спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности».
    Некоторые люди даже верят, что их преследует злой дух, или, даже страшно подумать, — вошел в них! Так верить очень опасно. Что остается делать демонам, если человек так верит? Это открытая дверь для них. Человек начинает прислушиваться ко всяким действиям, и он начинает слышать или чувствовать то, чего раньше не замечал. Этим он сам того не осознавая, ждет чего-то ужасного. Это опасная, неправильная вера. В псалме 52, стихе 6 написано: «Там убоятся они страха, где нет страха». А в Книге пророка Иова написано: «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне».
    Когда у Иисуса Христа слепые просили исцелить их, «... говорит им Иисус: веруете ли, что я могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи! Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам» (Евангелие от Матфея, глава 9, стихи 28, 29).
    Люди все получают по вере: и хорошее, и плохое. Когда мы сеем доброе зерно, то и вырастает доброе. Когда мы сеем сорную траву, то и вырастает сорная трава. И когда мы ничего не сеем, тоже вырастает сорная трава.
    Когда мы правильно верим — получаем доброе, когда мы неправильно верим — получаем плохое, и когда мы никак не верим, живем как все, — тоже получаем плохое. Как на поле, оставленном в небрежении, вырастает сорная трава.
    Откуда появилась неправильная вера? Даже если люди и знают Библию, но не приняли ее сердцем, - не будет никакой пользы. «Не принесло им пользы Слово слышанное, не растворенное верою слышавших» (Евреям, 4 глава, 2 стих).
    Ничто не может освободить вас от всех страхов перед темными силами. Только правильная, живая вера в Слово Божие. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными» (Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 32). Верующих Бог освободил от всякого суеверия и всякого страха перед темными силами, потому что они знают, что «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их» (Псалом 33, стих 8).
    Если вы нуждаетесь в защите Божией, читайте Псалом 22, особенно стих 4: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня».
    Евангелие от Луки, глава 8, стихи 22-25 рассказывают: «В один день Он вошел с учениками Своими в лодку и сказал им: Переправимся на ту сторону озера. И отправились. Во время плавания их Он заснул. На озере поднялся бурный ветер, и заливало их волнами, и они были в опасности. И подошедши разбудили Его и сказали: Наставник! Наставник! погибаем. Но Он встав запретил ветру и волнению воды; и перестали, и сделалась тишина. Тогда Он сказал им: где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: кто же это, что и ветрам повелевает и воде, и повинуются Ему» . Здесь Христос преподал ученикам Своим урок веры. Когда вы чем-то обеспокоены, Христос спрашивает вас: «Где вера ваша?» Когда боитесь, что сглазят вас или детей ваших, Христос спрашивает вас: «Где вера ваша?» Когда вы боитесь, что на вас воздействуют темные силы, где вера ваша?
    Вы можете прийти к Богу и обрести правильную, живую веру с помощью Церквей, адреса которых написаны на последней странице этой газеты.

«Имейте веру Божию» (Евангелие от Марка, глава 11, стих 23).
Да благословит вас Господь.

В.П. Шкляр

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ВЫПУСК 16 2001\3