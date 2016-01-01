Это интересно

НЕПРОСТАЯ ИГРА В ПРЯТКИ

«Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро;

земля полна произведений Твоих»

(Псалом 103, стих 24).

Я думаю, что многие из нас были хотя бы раз в метро. На его многочисленных станциях, в переходах от одной линии к другой, выходах трудно ориентироваться приезжему человеку. И это при сравнительно малом количестве станций. А представьте себе более сложную систему подземных ходов, переходов, лазеек, где их численность составляет тысячу. Ну, и насколько легко будет вам, цивилизованному человеку XXI века, без карты выйти из подземного тоннеля на нужной станции в другом конце города? Думаю, задача не из простых.Однако есть умники, которые с этой дилеммой справляются запросто. Это обыкновенные сурки из семейства беличьих, живущие на Альпийских горных лугах на высоте 1200 - 2700 метров над уровнем моря. Хотя Бог их и наделил красивым пушистым хвостом 15 - 20 см, но это не самая главная ценность их жизни. Творец неба и земли подарил им уникальную память для запоминания сложной системы своей норы. И это не спроста. Сурки проводят в подземных квартирах 90% жизни . Каждый зверек держит в памяти план своей норы. Это необходимо для лучшей ориентировки в подземном царстве и для того, чтобы знать, куда прятаться от врагов. А врагов у полуметрового сурка целых два: во-первых, огромные дикие кошки - пумы, во-вторых - волки.Пока эти хищники им не докучают, они мирно греются на солнышке, щиплют травку, едят цветочки, нисколько не тревожась о своей безопасности.Да и о чем им беспокоиться, когда все стадо находится под бдительным оком самого лучшего дозорного - старой опытной матушки - сурчихи, которая лежит на выступе скалы и наблюдает за всем, что происходит вокруг. Сия «старая дама», как только видит приближающуюся опасность для своих сородичей, пронзительно свистит, что есть мочи. Услышав такую сигнализацию, наши зверюшки в мгновение ока прячутся в норки.Да еще, глупые, нет, чтоб сидеть и не высовываться, они с грозным противником игру в прятки затевают. Волк или пума, видя, куда самый нерасторопный сурок юркнул, начинают раскапывать ход. А тот сидит себе в норке, да еще и посвистывает. Это он тревожный сигнал своим друзьям подает, что волк копает рядом с ним. Тогда товарищ, находящийся от него метрах в семи, высовывается наружу и пищит, отвлекая внимание от намеченной жертвы. Волк на этот трюк попадается и кидается к нему. А сурок-то в свою норку скок и бежит по подземному коридору к другому отверстию, и опять высовывается наружу, пища. Волк опять бросается туда, где видит сурка. Тогда еще кто-то третий из сурков начинает дразнить его. Так они непрошеного гостя вперед-назад гоняют от одного входа в нору к другому, пока тот не устанет бегать и не уйдет восвояси.Оказывается, игра в прятки помогает не только спасти собственную шкуру, но и сохранить свое жилище. Разве могли бы интеллектуально отсталые сурки сами разработать подобную тактику поведения? Не думаю. Они подчиняются силе инстинкта. А кто заложил в них это? Разумеется, Бог!Один мудрец сказал, что счастье - это когда ты оказываешься в нужный час в нужном месте. Вот уж действительно, поведение сурков оправдывает эту поговорку: им необходимо выскочить из подходящей норы в подходящий момент, а то эдак вылезешь из тоннеля перед самым носом у своего врага, и прости-прощай. Тогда уж не поесть тебе и не поспать всласть.А спят сурки действительно сладко. Больше полугода. Целых семь месяцев. Зимний сезон в горах долгий, все заснежено. Перед зимней спячкой, накопивши жирок, сурки весят до 8 кг. Создатель разумно сконструировал организм этих животных так, чтобы они в течение долгого зимнего периода не умерли от истощения. В связи с этим температура тела с 37 падает до 4 градусов по Цельсию, и биение сердца замедляется с 75 до 5 ударов в минуту. В 15 раз оно бьется медленнее, чтобы внутренняя энергия расходовалась гораздо меньше. Если бы ни эти изменения, то весь летний запас жира израсходовался бы за один месяц. Благодаря этому, сурки после спячки просыпаются хотя и сильно похудевшими, но зато живыми и здоровыми.