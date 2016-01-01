Обычно это слово вызывает в нашем воображении бескрайнее пшеничное поле, где спелые колосья тяжестью налитых зерен гнут к земле стебли. Поле в умиротворенном покое ожидает хозяина с серпом.У христиан этим словом назван осенний праздник, где мы, конечно же, благодарим Создателя за урожай, выращенный Им на наших полях и в наших садах. Но это — второстепенная часть праздника. Главный же его смысл определяется подобием годового цикла растительной жизни и земной части человеческого бытия.Весна. Выходит сеятель на поле, разбрасывает семена. Из маленького семечка появляются зрелые колосья, полные зерен, или вырастают огромные, упирающиеся макушками в небо, деревья. Не Божье ли это чудо? Нежные ростки не поднимутся из земли без надлежащего ухода: охраны, полива, подкормки, света, тепла. Такую же заботу проявляет Вселенский Cадовод и о каждом человеке. Находясь в утробе матери, ребенок имеет все необходимое для своей жизни. Бог заботится о бессмертной человеческой душе еще задолго до ее появления на свет.Лето — самая бурная пора в жизни природы, которая исполнена сил, благоухания, красоты. Это время года можно сравнить с периодом молодости в человеческой жизни, когда желание жить, в полном смысле этого слова, наслаждаться всеми прелестями бытия очень велико.Но не все так прекрасно в этом мире, как порой кажется на первый взгляд. Паутина обмана оплетает ветви. Из яйцекладов греховных страстей появятся несчетные полчища прожорливых гусениц — грехов, уничтожающих не только плоды, но даже листья и стебли. Грех, зло разрушают человека. Кроме того, вокруг так много порхающих бабочек — всевозможных обольщений и ложных посулов. Большинство людей, к своей беде, доверяются им, прельщаясь их яркостью. Их ждет непременное разочарование.«Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование - Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда приходит зной; лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод» (Книга Пророка Иеремии, глава 17, стихи 7, 8)Осень. Сбор урожая. Время подведения итогов. Доброе оставляется, а негодное —выкорчевывается и предается огню. Если человек, приводя свое поле осенью в порядок, сжигает ненужную траву, то неужели Бог не выбросит вон негодное? Всевышний желал видеть в человеческих душах добрые плоды: любовь, долготерпение, милосердие, кротость, воздержание. Те люди, которые приносят скверные плоды, такие как блуд и вражда, пьянство и гнев, волшебство и зависть, убийство и тому подобное, - Царства Божия не наследуют.Зима ставит точку в земной жизни. Далее уже ничего не исправить. Не помогут ни поминки, ни отпевания, ни прочие уловки. Все тщетно. Через смерть уходит человек из этого мира, и дела его идут вслед за ним на праведный суд Святого. И кто в этом устоит?Суровая картина? Верно. Но ты не падай духом, даже если «зима» стремительно приближается, а душа наполнена скверными плодами. Есть любящий Садовник, который готов принять всех такими, какие есть. И твое покаяние Он примет, простит тебе все грехи, потому что Христос пришел в этот мир ради спасения грешников, а не ради праведников, неимеющих нужды в покаянии. Он удобрит почву, оросит ее живительной влагой, согреет Своей Божественной Любовью, сделает тебя плодоносящей веткой. Но если ты живешь по принципу «будь, что будет», знай, что эту мысль тебе подбросил враг душ человеческих. Не соглашайся с ней! Христос говорит: «Я есть истинная виноградная Лоза, а Отец Мой — Виноградарь; Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. ...Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будете на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». (Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи 1, 2, 4, 6)