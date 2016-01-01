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В начале ...

"Невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы"
(Послание к Римлянам, глава 1, стих 20)



    Созерцая мир вокруг, вдыхая нежный аромат цветов, наслаждаясь пением птиц, невольно задаёшься вопросом: неужели столь широкое многообразие видов животных и растений, абсолютно неповторимая красота природы, - всё это лишь случайное последствие Большого Взрыва, потрясшего древнюю Вселенную когда-то? Но ведь единственное последствие взрывов - хаос и разрушение!
    Учёные - сторонники эволюционнойтеории происхождения жизни (эволюционисты) придерживаются, тем не менее, именно такой точки зрения. Они считают, что после Взрыва и образования планеты Земля прошли миллиарды лет, в ходе которых из неживых соединений образовалась живая материя. Вполне серьёзные учёные утверждают, что всё живое на этой планете появилось благодаря мутациям (случайным, но весьма удачным) всего-навсего одной живой клетки. В процессе эволюции появился и человек. При этом приводятся определённые факты, «доказывающие» справедливость этой теории: окаменелые останки вымерших животных и растений, найденные в геологических пластах, сами геологические слои, теория дрейфа континентов.
    Неопровержимые, казалось бы, доказательства. Но их неубедительность, а порой и полное отсутствие, привели многих к мысли о существовании Творца. Тысячи преданных своей идее эволюционистов занимались изучением библейской концепции происхождения мира (естественно с целью опровергнуть истинность Слова Божия) и ... нашли её разумной и правильной. Истина существует сама по себе, независимо от мнения маститых ученых и их веры в неё. Люди никогда не узнали бы правду и скорее предпочли пребывать в собственных заблуждениях, если бы не Слово Божие - Библия.
    От обезьяны к человеку. Если кого-то назовут «обезьяной», то это обязательно воспримется как оскорбление; когда же говорят, что человек произошел от обезьяны - это считается наукой. А существовали ли промежуточные формы жизни между обезьяной и человеком, которые могли бы доказать теорию Дарвина? До настоящего времени не было ни одной палеонтологической находки, подтверждающей правильность эволюционной теории происхождения человека. Рисунки, часто публикуемые в учебниках, - не более, чем художественный вымысел иллюстратора, и не имеют под собой никакой научной опоры. И уж точно эти рисунки не были сделаны «с натуры».
    А вот Библия говорит, что у человека есть свой Творец: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» ( Бытие, глава 1, стих 27). Взгляните на себя в зеркало. Перед вами предстанет практически совершенный биологический «механизм». Ваши глаза лучше самой современной видеосистемы. Самый совершенный суперкомпьютер по своим возможностям и устройству не может и приблизиться к мозгу человека. Но, заметьте: и видеосистема, и компьютер были кем-то созданы. Вам придет в голову утверждать, что эти продукты современных высоких технологий возникли случайно? Нет, они имеют своего создателя - человека. Так почему же люди с легкостью соглашаются с теми, кто утверждает, что человек (существо, с которым не может сравниться ни один когда-либо созданный механизм) является продуктом случая, своего рода «иронией матушки-природы»?
    Всемирный Потоп - это реальность. Согласно Писанию, первоначальная Земля перенесла катастрофическое событие глобальных масштабов - Всемирный Потоп. События, произошедшие во время Потопа, описываются в седьмой и восьмой главах Книги Бытия. Вот, что произошло тогда: «... в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились; и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей» и «... усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом» (Бытие, глава 7, стихи 11, 12, 19). Выражение «разверзлись источники великой бездны» говорит о происходивших вулканических извержениях, а фраза «окна небесные отворились» означает, что с неба лились невиданные доселе потоки воды. Естественно, что приливная активность и смещение слоев земной коры быстро уничтожили всё живое. В Книге Бытия, в главе 7 , в стихе 24 говорится, что это продолжалось в течение нескольких месяцев: «Вода же усиливалась на земле сто пятиьдесят дней».
    Волны перекатывались по поверхности земли, перенося растительный и животный материал. Все это перемешивалось между собой, а также с вулканическим пеплом и другими осадками. Так появились геологические отложения, в которых находят погибшие растения и тела животных, а нередко и останки человека.
    Если следовать библейской модели, то погибшая когда-то жизнь должна бьпъ обнаружена в самых различных пластах Земли. Кроме того, следы жизни должны находиться вперемешку, без определённого порядка. Необходимо отметить, что, в соответствии с теорией эволюции, организмы, жившие в прошлом, должны обнаруживаться в слоях Земли в определенной последовательности - от простых форм к более сложным. Более простые формы должны находиться на большей глубине, тогда как более развитые формы жизни - в молодых слоях, ближе к поверхности. Так где же правда: в Библии или в учебниках по теории эволюции? Посмотрим, что нам скажут факты.
    В научном мире известен слой окаменелостей в Бергесс Шейл около города Филд в Канаде, который признан одним из богатейших в мире по содержанию окаменелостей. Учёные оказались в тупике, когда было обнаружено присутствие в этом слое, как примитивнейших существ, так и различных форм животных и растений с невероятно сложным строением. Кроме того, известны слои, где перемешаны сухопутные животные и растения с различными формами морских животных и растений. Например, слой Лав Боун во Флориде стал известен как один из богатейших в Северной Америке участков окаменелых находок. Там были найдены разнообразные формы животных, как морских, так и сухопутных. Останки вымерших акул, китов и ламантинов свидетельствуют о том, что участок располагался близко к морю. Но наличие таких видов, как панцирные рыбы, аллигаторы и черепахи, указывает на присутствие пресной воды. В число найденных в этом слое сухопутных животных входят останки змей, различного рода грызунов, двух видов енотов, четырех видов волков, саблезубой кошки, слона, двух видов носорогов, семи видов лошадей, ламы и трех видов верблюдов. Палеонтологические находки, подобные этим, существуют по всему миру: и в Африке, и в Европе, и даже в России (Новосибирские острова, Сибирь). «Благодаря» подобным находкам, теория эволюции просто рушится. Так что - судите сами!
    Примеров, подтверждающих правильность и истинность истории, рассказанной в Библии, великое множество. В ней есть и объяснение разделения суши и появления современной геологической структуры нашей планеты, она также позволяет объяснить залежи полезных ископаемых, и многое другое, что не только не противоречит здравому смыслу - но порой подтверждает выводы, сделанные учёными. Возьмем, например, теорию разделения суши. Согласно Писанию, земля была разделена во времена, когда жил человек по имени Фалек - во времена строительства Вавилонской башни: «У Евера родилось два сына; имя одному: Фалек, потому что во дни его земля разделена» (Бытие, глава 10, стих 25). Слово «фалек» на древнееврейском языке означает внезапное разделение чего-то, или прорезывание массами воды земной поверхности. От геологической теории разделения суши и дрейфа континентов библейская модель отличается лишь фактором времени. При этом у ученых вообще нет доказательств того, что разделение суши длилось миллионы лет. В основе их объяснений лежат лишь догадки и предположения.
    Только Библия является ключом к пониманию происхождения и истории Земли. И каждый, кто в состоянии избавится от навязанного с детства образа мышления, каждый, кто распахнёт своё сердце и примет реальность такой, какая она есть, увидит, что и «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» (Псалом 18, стих 2).
В. Карпочёва

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ВЫПУСК 16 2001\3