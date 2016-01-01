За все надо платить

Свобода ... «В жизни все нужно попробовать! Бери от жизни все!» - под таким лозунгом идет человечество конца ХХ - начала ХХI века. Да, человек волен выбирать, как ему жить. Но как часто люди не подозревают, что избрали не тот путь! По телевизору, в газетах, журналах, книгах часто рассказывают, как сотни тысяч мужчин и женщин находят свое счастье, выбирая свободу половых отношений.Ослепленные внешним блеском, жаждующие испытать неизведанное, люди не видят и не желают знать, к чему приводит эта вседозволенность, забывая очень важный закон, действующий и по сей день: «За все нужно платить!» А тем более за грех... Да, да именно грех. Ведь Библия называет грехом такие отношения. Ветхий завет, данный Богом израильскому народу, говорил очень жестко. Человека, уличенного в прелюбодеянии или блуде, народ должен был побить камнями до смерти. Сегодня человечество расплачивается иначе...Врачи - венерологи обеспокоены проблемой, создавшейся в обществе. С каждым днем увеличивается не только количество больных, но и появляются новые формы венерических заболеваний, которые ранее не были известны. Новые болезни протекают практически бессимптомно. Зачастую человек не знает, что он болен, живя с этим годами и заражая других. Плюс ко всему, выявлять эти заболевания становится все сложнее и сложнее. Новые методы определения болезней очень дорогостоящие. Поэтому, чтобы провести полное обследование, люди вынуждены платить большие деньги. А если оказывается, что человек болен, ему приходится покупать лекарства на сумму, в несколько раз превосходящую стоимость обследования. И самое страшное, что эти болезни дают серьезнейшие осложнения не только на половую систему человека, но и на многие другие жизненно важные органы. Иногда молодые люди, вступая первый раз в половую связь, заражаются этими заболеваниями.Сравнительно недавно человечество узнало о страшном заболевании - СПИДе. Эта болезнь и по сей день остается неизлечимой. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) сейчас в мире более 40 млн. человек, носителей ВИЧ-инфекции. Каждый день заражается вирусом 16 тыс. человек. Каждому третьему ребенку ВИЧ-инфекцию передает мать. Сегодня 9 из 10 ВИЧ-инфицированных не знают о том, что заражены. С момента заражения вирусом до развития заболевания может пройти 10 и более лет. В России 2 года назад было зарегистрировано 4200 человек, зараженных СПИДом. За февраль 2001г. Пензенским Центром по профилактике и борьбе со СПИДом вновь выявлено 32 человека, инфицированных ВИЧ, это в 8 раз больше, чем за тот же период прошлого года. Всего в Пензенской области зарегистрировано 258 ВИЧ-инфицированных, третья часть которых - жители Кузнецка и Кузнецкого района. Эти цифры представляют собой далеко не полную картину того, что есть на самом деле. СПИД можно сравнить с огромным айсбергом, подводная (то есть скрытая) часть которого в несколько сотен раз превосходит видимую. После подтверждения диагноза человек, инфицированный ВИЧ, пишет расписку и обязуется не распространять СПИД. Но этого чаще всего не соблюдает, и доказать, что именно этот человек заразил кого-то, практически невозможно. Поэтому СПИД распространяется с необычной скоростью. Последние сведения таковы, что в зубных кабинетах, а также в некоторых элитных косметических салонах, где есть маникюрные залы, выявлены случаи заражения СПИДом через инструменты (там, где была связь с кровью). Это заставляет задуматься...Мы надеемся, что эти факты не оставят тебя равнодушным. Может быть, ты сейчас находишься перед выбором - встать на этот путь, стать таким как все, или нет. Выходит, никто не застрахован от беды. И очень часто страдают невинные люди. Неужели из этого лабиринта нет выхода? Есть! Он в Боге, в Иисусе Христе. Который не желает, чтобы кто-то погиб, который защищает и исцеляет от всех болезней, освобождает от греховных желаний. Если кто-нибудь думает найти любовь, ласку, понимание, которых так не хватает вне брака, не обманывайтесь! За все незаконное рано или поздно приходит расплата.Две тысячи лет тому назад на Голгофском кресте, ценой собственной крови, Христос заплатил за каждый грех, приобрел Новую Жизнь для тех, кто принимает Его в свое сердце. Примиритесь с Богом, пока еще есть время. Возможно, сам того не зная, именно это ты искал все эти годы. Примирись с Богом, пока еще есть время и обрети свободу ... от греха.