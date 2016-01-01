Черепашонок из ковчега

Черепашонок из ковчега

       Знаете ли вы, что когда-то на земле был великий потоп? О том, кто был спасен Богом от этого бедствия и как все это было, я и хочу рассказать вам на этой страничке.


       Было рано-рано. Солнце только собиралось выглянуть из-за Дальних холмов. И вдруг я услышал Голос:
       — Чак! Вставай!
       Я открыл глаза и оглянулся. Вокруг никого не было. Я опять зарылся в теплый мох и собирался еще подремать, но Голос вновь позвал меня:
       — Чак! Вставай! Тебе надо идти.
       — Но куда? – прошептал я.
       — Я покажу тебе дорогу.
       — Но я не вижу тебя, — завертел я головой.
       — Неважно, ведь ты слышишь Меня.
       Я слышал Его. И я понял, что пойду за этим Голосом, куда бы Он ни позвал меня. Я осторожно выполз из-под коряги и вскарабкался на крутой берег пруда. Вдруг позади меня послышался шорох:
       — Чак, я с тобой.
       Это была Юка, моя подружка. Мы родились в один день и очень подружились, хотя она была девчонкой. Юка – настоящий друг. С ней не страшно отправляться и в самый дальний путь.
       — Юка, идти нужно очень далеко, будет трудно, а ты слабее меня. Может, останешься?
       — Я с тобой, Чак!
       И мы пошли. Солнце заходило и вставало. Мы шли, спали, опять шли и опять спали. Дорога стала труднее – мы пришли к подножию Дальних Холмов. Несколько утомительных дней мы карабкались вверх. До вершины мы добрались прохладным вечером. Мы еле доползли до какого-то кустарника на вершине холма и там уснули.
       Рано утром Юка растолкала меня:
       — Чак! Смотри, Большая Вода!
       С нашего холма была видна широкая полоса воды. Она сверкала и переливалась, она была живая!
       И вот мы пришли к Большой Воде. Она двигалась, толкалась, она была незнакомая и очень опасная. Я знал, что нам надо ее переплыть! Юка вопросительно посмотрела мне в глаза. Мне было очень страшно.
       Тут я опять услышал Голос:
       — Не бойся, Чак, Я с вами. Вам надо переплыть на тот берег.
       Я подошел к Юке:
       — Понимаешь, мы должны переплыть. Это будет очень трудно. Надо что-то придумать.
       Я пошел вдоль берега. Эта чужая, страшная вода плескалась возле моих ног. И тут я увидел обломок доски.
       — Юка! Мы поплывем на этой деревяшке.
       Доска была старая, покрытая засохшей тиной. Юка вскарабкалась на нее. Я подтолкнул деревяшку сзади, она качнулась и поплыла. Течение было очень быстрое, и несло нас вдоль берега. Я изо всех сил греб ногами, чтобы мы хоть немного приблизились к заветному противоположному берегу. Юка помогала мне. Но река была гораздо сильнее двух маленьких черепашек. И тут я увидел, что река делает изгиб, и если мы постараемся, то сможем преодолеть течение.
       Мне показалось, что какая-то неведомая сила подтолкнула нашу деревяшку, и мы причалили к противоположному берегу. У нас хватило сил выбраться на песок, и мы тотчас уснули. Утром Голос разбудил меня:
       — Чак, видишь вдали горы? Иди туда.
       И мы снова пошли. Юка все время шла рядом. Она очень мало говорила. Я видел, что ей трудно, но она не жаловалась. И я спросил ее:
       — Ты не жалеешь, что пошла со мной?
       Она улыбнулась и тоже спросила:
       — А ты?
       И я подумал, что мне было бы трудно без нее.
       Было очень трудно. Порой я думал, что не выдержу, что больше не могу, но рядом была Юка, и я не могу позволить себе оказаться слабее ее.
       Однажды после обеда, когда солнышко обогрело наши спинки и мы снова двинулись в путь, большая ворона вдруг крикнула с дерева:
       — А куда так спешат эти маленькие черепашки? Неужели вас тоже позвал Голос?
       — Да, — храбро ответила Юка.
       — Кар! Кар! Кар! — засмеялась птица. — Уже все давно прошли: и тигры, и львы, и носороги. Боюсь, что вы опоздаете.
       Я ужасно испугался. Как опоздаем? Нет! Мы не должны опоздать! Мы с Юкой бросились бежать. Только бы успеть!
       Был вечер. Мы совсем выбились из сил. Я видел, что Юка плакала. Тихо-тихо, одними слезинками. Мы в отчаянии остановились у большого дерева. Вдруг огромная сова бесшумно слетела с дерева:
       — Я помогу вам. Я знаю, куда надо лететь.
       Она подхватила нас, и мы поплыли по небу. Звезды сияли вокруг нас. Мы летели! Летели две маленькие болотные черепашки — Чак и Юка. Летели туда, куда нас неудержимо звал неведомый Голос.
       Мы не заметили, как уснули. А когда проснулись, то совы не было, и мы лежали на обочине дороги. По дороге шли звери. Шли буйволы, олени, косули, а рядом с ними — тигры и львы, бежали зайцы и белки, летели птицы. И никто никого не трогал.
       И опять раздался Голос:
       — Чак , Юка, идите в ковчег.
       Мы увидели ковчег. Это был большой корабль, похожий на дом. Вверху было одно единственное окошко и одна единственная дверь. Все звери входили в эту дверь. Рядом стоял человек.
       — Это Ной, — сказал Голос.
       Мы с Юкой подошли последними, хотя и очень торопились.
       — А вот и вы! — улыбнулся Ной. — Не волнуйтесь, без вас ковчег не уплывет.
       Забираясь в ковчег, я подумал о том, как же он поплывет, ведь вокруг — ни капельки воды. После нас вошли люди. Их было восемь человек. И дверь в ковчег закрылась сама собой крепко-накрепко.
       Ковчег стоял на месте. Мы не знали, когда и как он поплывет. Вообще-то я сомневался, что он может плыть, — ведь он стоял на высоком каменистом склоне, до ближайшей воды было несколько дней пути. Но мне очень хотелось, чтобы ковчег все-таки поплыл. Я никогда не плавал в ковчеге. И Юка... Мне было стыдно, она ведь доверилась мне, а теперь мы сидели с ней в темном ковчеге и никуда не плыли. И тут мы услышали снаружи шум. Какие-то люди кричали:
       — Эй, Ной! Куда ты собрался, безумец? Ты думаешь, что этот деревянный ящик сможет плыть по земле? Ну и глупец!
       И мы услышали, как они стали швырять камнями в ковчег. Мне было страшно и стыдно. Звери молчали. Люди, которые находились в верхнем отделении, тоже молчали.
       Ночью дождь звонко забарабанил по нашему деревянному кораблю. Вода лилась с неба сорок дней и сорок ночей. И вот мы плывем. Звери заметно повеселели и оживились. Все стали вспоминать свое путешествие к ковчегу, трудности и опасности. Мы в который раз слушали эти удивительные истории. Каждый слышал Голос, который позвал нас в путь. И каждого из нас этот Голос довел до ковчега. Мы очень хотели узнать, что это был за голос и куда, в конце концов, мы плывем. Но этого никто не знал: ни лев, ни мудрая сова, ни маленький мышонок-разведчик, который частенько бегал в верхнее отделение, где были люди, и подслушивал их разговоры.
       Люди приходили к нам, приносили еду и воду, но никто из нас не решался спросить у них об этом. Все же однажды, когда Ной пришел нас кормить, я набрался храбрости и спросил у него:
       — Ной, пожалуйста, скажи нам, куда мы плывем? Что с нами произошло? Почему мы — такие разные звери — оказались здесь, в ковчеге? Что за Голос позвал нас сюда и зачем?
       Ной взял меня на руки и поднес к своему лицу. У него были седые волосы и мягкая седая борода. Я очень близко увидел его глаза. Он мне сказал:
       — Я расскажу тебе, малыш, одну историю. Давным-давно этой земли не было. Не было времени, не было дня и ночи. Была вечность. И был вечный Бог. Он создал небо и землю. Он сказал: «Да будет свет!» И небо и земля осветились Его чудным светом. Он сотворил животных и населил ими землю. Он сотворил людей. Это Его Голос ты слышал, малыш. Не каждый слышит этот Голос, и не каждый, кто слышит, повинуется Ему. Если бы ты знал, Чак, как была прекрасна земля, которую Бог дал первым людям!
       Однако люди ослушались Бога! И Он прогнал их из этого чудесного сада. Их жизнь стала очень нелегкой. Земля, на которой они оказались, была дикой и неприветливой. Она не хотела давать им плоды. Людям пришлось тяжело трудиться , чтобы прокормить себя. Их сердца ожесточились, и они все реже и реже слышали Голос своего Творца. И зло на земле умножилось. Люди стали ненавидеть друг друга. Звери тоже стали враждовать между собой. Голос говорил им: «Не делайте зло!» Но люди не слушали. Они не хотели слышать Голоса Божия.
       Знаешь, малыш, почему мы здесь, в ковчеге? Мы услышали Его. Он захотел нас спасти и сказал нам об этом. Мы вняли Его Голосу и пошли за Ним. Он сказал мне, как построить ковчег, и указал каждому из вас дорогу к этому ковчегу. И сейчас Он охраняет нас в пути. Я верю, что Он сохранит нас и мы будем счастливы.
       Ной улыбнулся и осторожно опустил меня на соломенную подстилку.
       Мы плыли и плыли. Но на сердце у меня было легко и радостно. Я знал, что Тот, Кто позвал меня, никогда не оставит нас. Он обо всем позаботится, надо только доверять Ему.
       Мы очень долго плавали. Наконец ковчег качнулся и застыл на месте. Он остановился! Как мы обрадовались! Наш ковчег остановился на вершине горы. Но кругом была вода, и мы не могли выйти. Мы стали ждать, пока спадет вода.
       Вдруг мышонок-разведчик запищал громко и пронзительно:
       — Слушайте, слушайте! Ной выпустил ворона!
       Мы ожидали возвращения ворона, желая знать, что он увидел. И ворон, усталый и обессиленный, вернулся в ковчег:
       — Кругом вода и вода. Земли не видно.
       Через семь дней Ной выпустил голубя. Мы с надеждой ждали возвращения птицы. И тут мышонок ворвался к нам в отделение и пронзительно запищал:
       — Слушайте, слушайте! Голубь вернулся!
       К нам вошел Ной. Он улыбался, а на его плече сидел голубь. В клюве у голубя был... самый настоящий... зелененький... свеженький... масличный листочек! Как мы обрадовались!
       Еще через семь дней Ной выпустил голубя. И голубь не вернулся. Мы поняли, что наше путешествие закончилось.


       Вода сошла. Когда земля подсохла, дверь ковчега отворилась. А там, за дверью, сияло солнце, ослепительно синело чистое небо и зеленели молодые стебли. И вот вышел из ковчега Ной со своей семьей, а за ними выпорхнули птицы, и побежало зверье в разные стороны!
       Мы с Юкой были, конечно, последними. Мы вышли из ковчега и застыли в изумлении. Как прекрасна была эта земля! Как чист и свеж был воздух! Цветы и травы наполняли его своим ароматом. Серебристые нити ручьев и рек скользили меж каменистых склонов. А над всей этой красотой висела радуга.
       Я увидел внизу, в долине, небольшое озеро. Оно напоминало мне мой родной пруд. и я сказал Юке:
       — Мне кажется, там найдется место для двух маленьких черепашек. Я, пожалуй, пойду посмотрю.
       — Я с тобой, Чак! — ответила Юка.
Елена Микула (Печатается в сокращении)

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ВЫПУСК 23 2004\1