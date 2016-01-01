Черепашонок из ковчега

Было рано-рано. Солнце только собиралось выглянуть из-за Дальних холмов. И вдруг я услышал Голос:— Чак! Вставай!Я открыл глаза и оглянулся. Вокруг никого не было. Я опять зарылся в теплый мох и собирался еще подремать, но Голос вновь позвал меня:— Чак! Вставай! Тебе надо идти.— Но куда? – прошептал я.— Я покажу тебе дорогу.— Но я не вижу тебя, — завертел я головой.— Неважно, ведь ты слышишь Меня.Я слышал Его. И я понял, что пойду за этим Голосом, куда бы Он ни позвал меня. Я осторожно выполз из-под коряги и вскарабкался на крутой берег пруда. Вдруг позади меня послышался шорох:— Чак, я с тобой.Это была Юка, моя подружка. Мы родились в один день и очень подружились, хотя она была девчонкой. Юка – настоящий друг. С ней не страшно отправляться и в самый дальний путь.— Юка, идти нужно очень далеко, будет трудно, а ты слабее меня. Может, останешься?— Я с тобой, Чак!И мы пошли. Солнце заходило и вставало. Мы шли, спали, опять шли и опять спали. Дорога стала труднее – мы пришли к подножию Дальних Холмов. Несколько утомительных дней мы карабкались вверх. До вершины мы добрались прохладным вечером. Мы еле доползли до какого-то кустарника на вершине холма и там уснули.Рано утром Юка растолкала меня:— Чак! Смотри, Большая Вода!С нашего холма была видна широкая полоса воды. Она сверкала и переливалась, она была живая!И вот мы пришли к Большой Воде. Она двигалась, толкалась, она была незнакомая и очень опасная. Я знал, что нам надо ее переплыть! Юка вопросительно посмотрела мне в глаза. Мне было очень страшно.Тут я опять услышал Голос:— Не бойся, Чак, Я с вами. Вам надо переплыть на тот берег.Я подошел к Юке:— Понимаешь, мы должны переплыть. Это будет очень трудно. Надо что-то придумать.Я пошел вдоль берега. Эта чужая, страшная вода плескалась возле моих ног. И тут я увидел обломок доски.— Юка! Мы поплывем на этой деревяшке.Доска была старая, покрытая засохшей тиной. Юка вскарабкалась на нее. Я подтолкнул деревяшку сзади, она качнулась и поплыла. Течение было очень быстрое, и несло нас вдоль берега. Я изо всех сил греб ногами, чтобы мы хоть немного приблизились к заветному противоположному берегу. Юка помогала мне. Но река была гораздо сильнее двух маленьких черепашек. И тут я увидел, что река делает изгиб, и если мы постараемся, то сможем преодолеть течение.Мне показалось, что какая-то неведомая сила подтолкнула нашу деревяшку, и мы причалили к противоположному берегу. У нас хватило сил выбраться на песок, и мы тотчас уснули. Утром Голос разбудил меня:— Чак, видишь вдали горы? Иди туда.И мы снова пошли. Юка все время шла рядом. Она очень мало говорила. Я видел, что ей трудно, но она не жаловалась. И я спросил ее:— Ты не жалеешь, что пошла со мной?Она улыбнулась и тоже спросила:— А ты?И я подумал, что мне было бы трудно без нее.Было очень трудно. Порой я думал, что не выдержу, что больше не могу, но рядом была Юка, и я не могу позволить себе оказаться слабее ее.Однажды после обеда, когда солнышко обогрело наши спинки и мы снова двинулись в путь, большая ворона вдруг крикнула с дерева:— А куда так спешат эти маленькие черепашки? Неужели вас тоже позвал Голос?— Да, — храбро ответила Юка.— Кар! Кар! Кар! — засмеялась птица. — Уже все давно прошли: и тигры, и львы, и носороги. Боюсь, что вы опоздаете.Я ужасно испугался. Как опоздаем? Нет! Мы не должны опоздать! Мы с Юкой бросились бежать. Только бы успеть!Был вечер. Мы совсем выбились из сил. Я видел, что Юка плакала. Тихо-тихо, одними слезинками. Мы в отчаянии остановились у большого дерева. Вдруг огромная сова бесшумно слетела с дерева:— Я помогу вам. Я знаю, куда надо лететь.Она подхватила нас, и мы поплыли по небу. Звезды сияли вокруг нас. Мы летели! Летели две маленькие болотные черепашки — Чак и Юка. Летели туда, куда нас неудержимо звал неведомый Голос.Мы не заметили, как уснули. А когда проснулись, то совы не было, и мы лежали на обочине дороги. По дороге шли звери. Шли буйволы, олени, косули, а рядом с ними — тигры и львы, бежали зайцы и белки, летели птицы. И никто никого не трогал.И опять раздался Голос:— Чак , Юка, идите в ковчег.Мы увидели ковчег. Это был большой корабль, похожий на дом. Вверху было одно единственное окошко и одна единственная дверь. Все звери входили в эту дверь. Рядом стоял человек.— Это Ной, — сказал Голос.Мы с Юкой подошли последними, хотя и очень торопились.— А вот и вы! — улыбнулся Ной. — Не волнуйтесь, без вас ковчег не уплывет.Забираясь в ковчег, я подумал о том, как же он поплывет, ведь вокруг — ни капельки воды. После нас вошли люди. Их было восемь человек. И дверь в ковчег закрылась сама собой крепко-накрепко.Ковчег стоял на месте. Мы не знали, когда и как он поплывет. Вообще-то я сомневался, что он может плыть, — ведь он стоял на высоком каменистом склоне, до ближайшей воды было несколько дней пути. Но мне очень хотелось, чтобы ковчег все-таки поплыл. Я никогда не плавал в ковчеге. И Юка... Мне было стыдно, она ведь доверилась мне, а теперь мы сидели с ней в темном ковчеге и никуда не плыли. И тут мы услышали снаружи шум. Какие-то люди кричали:— Эй, Ной! Куда ты собрался, безумец? Ты думаешь, что этот деревянный ящик сможет плыть по земле? Ну и глупец!И мы услышали, как они стали швырять камнями в ковчег. Мне было страшно и стыдно. Звери молчали. Люди, которые находились в верхнем отделении, тоже молчали.Ночью дождь звонко забарабанил по нашему деревянному кораблю. Вода лилась с неба сорок дней и сорок ночей. И вот мы плывем. Звери заметно повеселели и оживились. Все стали вспоминать свое путешествие к ковчегу, трудности и опасности. Мы в который раз слушали эти удивительные истории. Каждый слышал Голос, который позвал нас в путь. И каждого из нас этот Голос довел до ковчега. Мы очень хотели узнать, что это был за голос и куда, в конце концов, мы плывем. Но этого никто не знал: ни лев, ни мудрая сова, ни маленький мышонок-разведчик, который частенько бегал в верхнее отделение, где были люди, и подслушивал их разговоры.Люди приходили к нам, приносили еду и воду, но никто из нас не решался спросить у них об этом. Все же однажды, когда Ной пришел нас кормить, я набрался храбрости и спросил у него:— Ной, пожалуйста, скажи нам, куда мы плывем? Что с нами произошло? Почему мы — такие разные звери — оказались здесь, в ковчеге? Что за Голос позвал нас сюда и зачем?Ной взял меня на руки и поднес к своему лицу. У него были седые волосы и мягкая седая борода. Я очень близко увидел его глаза. Он мне сказал:— Я расскажу тебе, малыш, одну историю. Давным-давно этой земли не было. Не было времени, не было дня и ночи. Была вечность. И был вечный Бог. Он создал небо и землю. Он сказал: «Да будет свет!» И небо и земля осветились Его чудным светом. Он сотворил животных и населил ими землю. Он сотворил людей. Это Его Голос ты слышал, малыш. Не каждый слышит этот Голос, и не каждый, кто слышит, повинуется Ему. Если бы ты знал, Чак, как была прекрасна земля, которую Бог дал первым людям!Однако люди ослушались Бога! И Он прогнал их из этого чудесного сада. Их жизнь стала очень нелегкой. Земля, на которой они оказались, была дикой и неприветливой. Она не хотела давать им плоды. Людям пришлось тяжело трудиться , чтобы прокормить себя. Их сердца ожесточились, и они все реже и реже слышали Голос своего Творца. И зло на земле умножилось. Люди стали ненавидеть друг друга. Звери тоже стали враждовать между собой. Голос говорил им: «Не делайте зло!» Но люди не слушали. Они не хотели слышать Голоса Божия.Знаешь, малыш, почему мы здесь, в ковчеге? Мы услышали Его. Он захотел нас спасти и сказал нам об этом. Мы вняли Его Голосу и пошли за Ним. Он сказал мне, как построить ковчег, и указал каждому из вас дорогу к этому ковчегу. И сейчас Он охраняет нас в пути. Я верю, что Он сохранит нас и мы будем счастливы.Ной улыбнулся и осторожно опустил меня на соломенную подстилку.Мы плыли и плыли. Но на сердце у меня было легко и радостно. Я знал, что Тот, Кто позвал меня, никогда не оставит нас. Он обо всем позаботится, надо только доверять Ему.Мы очень долго плавали. Наконец ковчег качнулся и застыл на месте. Он остановился! Как мы обрадовались! Наш ковчег остановился на вершине горы. Но кругом была вода, и мы не могли выйти. Мы стали ждать, пока спадет вода.Вдруг мышонок-разведчик запищал громко и пронзительно:— Слушайте, слушайте! Ной выпустил ворона!Мы ожидали возвращения ворона, желая знать, что он увидел. И ворон, усталый и обессиленный, вернулся в ковчег:— Кругом вода и вода. Земли не видно.Через семь дней Ной выпустил голубя. Мы с надеждой ждали возвращения птицы. И тут мышонок ворвался к нам в отделение и пронзительно запищал:— Слушайте, слушайте! Голубь вернулся!К нам вошел Ной. Он улыбался, а на его плече сидел голубь. В клюве у голубя был... самый настоящий... зелененький... свеженький... масличный листочек! Как мы обрадовались!Еще через семь дней Ной выпустил голубя. И голубь не вернулся. Мы поняли, что наше путешествие закончилось.

Вода сошла. Когда земля подсохла, дверь ковчега отворилась. А там, за дверью, сияло солнце, ослепительно синело чистое небо и зеленели молодые стебли. И вот вышел из ковчега Ной со своей семьей, а за ними выпорхнули птицы, и побежало зверье в разные стороны!Мы с Юкой были, конечно, последними. Мы вышли из ковчега и застыли в изумлении. Как прекрасна была эта земля! Как чист и свеж был воздух! Цветы и травы наполняли его своим ароматом. Серебристые нити ручьев и рек скользили меж каменистых склонов. А над всей этой красотой висела радуга.Я увидел внизу, в долине, небольшое озеро. Оно напоминало мне мой родной пруд. и я сказал Юке:— Мне кажется, там найдется место для двух маленьких черепашек. Я, пожалуй, пойду посмотрю.— Я с тобой, Чак! — ответила Юка.