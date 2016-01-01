Даниэль Дефо

Даниэль Дефо

       Большинство из нас знакомы с известным и интересным романом Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Между тем немногие помнят, что эта книга является прекрасным описанием обращения человека к Богу.
       В молодости сам Дефо верил в Бога. Он знал, что Бога можно познать лично, и был абсолютно убежден в силе и реальности личной веры в жизни людей. Однако в молодости он так и не посвятил свою жизнь Спасителю, о Котором так много знал. Вера и жизнь других впечатляла, обличала, рождала в нем чувство уважения, — но тем не менее, личное общение с живым Богом оставались для него чем-то чуждым.
       Так и не став «полноценным» верующим, Дефо прожил свою бурную жизнь в Англии конца XVII — начала XVIII вв. Он был торговцем и политиком, журналистом и советником короля. Он пережил богатство и бедность, славу и презрение, он был плохим отцом и хорошим интриганом. Только в 55 лет, во время серьезной болезни, осознав бессмысленность своей жизни, он пережил перемену, преобразовавшую его так, что из ведущего политического журналиста он превратился в человека, посвятившего свой талант Богу.
       Наиболее красочно Дефо описал свое обращение ко Христу в своем знаменитом романе «Робинзон Крузо», потому что религиозные переживания Крузо — это не что иное, как духовная автобиография самого Дефо.
       «... Теперь, когда я захворал, моя совесть, так долго спавшая, начала пробуждаться, и мне стало стыдно за свою прошлую жизнь... Я взял Библию и начал читать. Первые слова, которые открылись мне, были следующие: «Призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя и ты прославишь Меня» (Пс. 49:15). Перед тем, как лечь в постель, я сделал то, чего не делал ни разу в своей жизни: я склонился и помолился Богу, чтобы Он выполнил мне это обещание, что если я призову Его в день скорби, Он избавит меня».
       Через четыре дня Робинзону Крузо стало намного лучше. «Я взял Библию и, начиная с Нового Завета, стал серьезно читать ее. Но я обнаружил, что сердце мое было больше занято злыми делами моей прошлой жизни... Затем, когда я дошел до слов: «Его возвысил Бог... в Начальника и Спасителя... дабы дать ...покаяние и прощение грехов (здесь говорится о Господе Иисусе Христе, Который умер на кресте, взял на Себя наказание за грех и потому может прощать грех — примечание автора), я стал искренне умолять Бога о даровании мне покаяния и прощения.
       Я отложил книгу, и подняв руки к небу, вне себя от радости, громко закричал:
       «Иисус, Ты Сын Давидов, Иисус, Ты превознесенный Начальник и Спаситель, дай мне покаяние!» Это был первый случай в моей жизни, о котором я могу сказать, что молился в истинном смысле этого слова, ведь я молился в полном осознании своего положения перед Богом... Я оглянулся на свою прошлую жизнь с таким ужасом, и мои грехи показались такими страшными, что моя душа не желала получить от Бога ничего, кроме избавления от угнетавшей меня тяжести вины».
       Горячие молитвы следовали одна за другой, и после этого Крузо почувствовал внутри великое утешение, зная, что Бог простил его. Переживания Крузо в точности описывали то, что пережил сам Дефо. Он испытал и почувствовал близость Спасителя, Который отвечал на его молитвы, он также пережил великую перемену своего внутреннего характера. Все его вкусы и наклонности изменились, когда Бог вошел в его жизнь. Так что во всех отношениях он стал новой личностью. В обращении Крузо к Богу Дефо изобразил не только свой личный опыт, но также опыт миллионов людей, которые на протяжении человеческой истории пережили истинное обращение ко Христу.
       Дефо стал с помощью пера свидетельствовать и объяснять ту перемену, которая произошла в его жизни. Разговоры на духовные темы между Робинзоном Крузо и Пятницей дают нам яркую картину, как выглядело личное свидетельство Дефо о Христе другим людям: «Я сказал ему, что великий Творец всего сущего живет на небесах и правит миром тою же властью и тем же провидением, каким Он создал его, что Он всемогущ, может сделать с нами все, что захочет, все дать и все отнять..»
       «Я горячо просил Бога дать мне силы и способность воспитать этого бедного дикаря, одухотворить его сердце и приготовить к познанию Бога во Христе, примирить его с Ним. Я просил Всевышнего руководить мною в проповеди слова Божьего, чтобы убедить дикаря, открыть ему глаза и спасти его душу.
       По возвращении Пятницы я возобновил с ним беседу. Я говорил ему об искуплении грехов наших Спасителем мира, об учении Святого Евангелия, о покаянии перед Богом и вере в Иисуса Христа...Теперь мой дикарь стал добрым христианином, гораздо лучше, чем я; надеюсь, впрочем, и благодарю за это Создателя, что если я был и грешнее этого дитяти природы, однако мы оба одинаково были в покаянном настроении и уповали на милосердие Божие. Мы могли читать Слово Божие, я любил это чтение и толковал его Пятнице согласно своему пониманию, а он возбуждал мой ум вопросами, которые заставляли меня глубже, чем раньше, вдумываться в характер и смысл учения. Но учение о познании Бога и учение Иисуса Христа так ясно и просто изложены в Ветхом и Новом Заветах, что одно чтение их доставляло мне бесконечное счастье и наслаждение. Одно чтение породило во мне чувство долга и влекло меня к чистосердечному покаянию; оно заставило меня всеми силами души полюбить Спасителя, этот Источник жизни и избавления; оно преобразовало мою нравственную жизнь, подчинив ее заповедям Божиим».
       Так обратился к Богу Даниэль Дефо в образе Робинзона Крузо. Так обращались к Богу раньше и так обращаются к Богу в наши дни. Дорогие читатели, может быть, и вам знакомы переживания Робинзона, а может, вам это еще предстоит.
Подготовил Д. Малков (При подготовке материала была использована книга Д.Дефо «Робинзон Крузо»)

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ВЫПУСК 23 2004\1