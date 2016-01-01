Корень зла

Ответ на этот вопрос находим в Библии:Как часто люди оскорбляют и обижают друг друга, совсем не желая того. В порыве гнева можно унизить или даже ударить. После многие сожалеют о том, что не смогли сдержать себя, но дело уже сделано. Даже хорошие, добрые мысли не делают человека добрым и хорошим. Мы видим, что зло вместе с другими пороками «сидит» внутри каждого человека и делает его «пленником закона греховного», и даже законы, установленные государством, едва сдерживают людей от преступлений. Кто-то даже пословицу придумал: «Законы существуют, чтобы их нарушать». Преступники, которые отбывают наказание, хорошо их знают и изучают Уголовный кодекс. Все же большинство продолжает нарушать их. Представьте себе такую картину, если бы хоть на малое время отменить все существующие законы и запреты. Какой беспредел, хаос, разврат творился бы в мире. Человек по своей природе не в состоянии сам по себе избавиться от смертного греха, поработившего его тело. Все, поклоняющиеся Богу, знают, что Бог будет судить каждого человека по его делам. Все дадут отчет за прожитую жизнь. Зная это, и Апостол Павел восклицает:Слава Богу, Господь дает сегодня выход каждому человеку, всем, кто пожелает вырваться из плена греха и зла! Сын Божий пришел, как написано в Евангелии от Луки 4:18, чтобы исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Господь однажды говорил Своим ученикам:Многие не понимали и не принимали этих слов, но Господь сказал:Один человек по имени Джордж Мейер грабил банки, инкассаторские машины. За это он провел в местах заключения около 30 лет своей жизни. Когда его освобождали в очередной раз из тюрьмы, охранник крикнул ему на прощанье: «До свиданья, Джордж, скоро снова увидимся». На что он ответил: «Нет, вы не увидите меня, я иду домой». Охранник рассмеялся: «Ты не идешь домой, ты его покидаешь. Тюрьма — твой дом». Для многих это горькая правда. По статистике двое из трех освобожденных снова попадают в тюрьмы. Джордж в последствии обратился к Христу, и Дух Божий освободил его от рабства греха. Он сегодня является заботливым, любящим мужем и примерным отцом. Его жизнь изменилась. Он везде свидетельствует о Божьей милости и любви.В Библии написано:И сегодня Иисус из Назарета, Который пришел на эту землю более 2 тысяч лет назад, чтобы взять наши грехи на себя, дает истинную свободу всякому приходящему к Нему грешнику.