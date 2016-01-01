Корень зла
Откройте политическую карту мира, и вы увидите, как много государств и народностей населяют нашу матушку-землю. И все они отличаются друг от друга государственным строем, традициями, законами. Народы планеты «изобретают» свои порядки, при которых они смогли бы жить спокойно, безопасно и счастливо. Многие политики и ученые посвятили всю свою жизнь тому, чтобы создать справедливое, честное общество, в котором будет мир и порядок. Но, несмотря на все усилия, мы сегодня видим, что общество больше разлагается, чем созидается. Зло проникло в каждый уголок земли и буквально наполнило человечество. В чем же корень зла?
Ответ на этот вопрос находим в Библии: «Ибо не понимаю, что делаю; потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть, в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу» (Рим. 7:15, 17-18). Как часто люди оскорбляют и обижают друг друга, совсем не желая того. В порыве гнева можно унизить или даже ударить. После многие сожалеют о том, что не смогли сдержать себя, но дело уже сделано. Даже хорошие, добрые мысли не делают человека добрым и хорошим. Мы видим, что зло вместе с другими пороками «сидит» внутри каждого человека и делает его «пленником закона греховного», и даже законы, установленные государством, едва сдерживают людей от преступлений. Кто-то даже пословицу придумал: «Законы существуют, чтобы их нарушать». Преступники, которые отбывают наказание, хорошо их знают и изучают Уголовный кодекс. Все же большинство продолжает нарушать их. Представьте себе такую картину, если бы хоть на малое время отменить все существующие законы и запреты. Какой беспредел, хаос, разврат творился бы в мире. Человек по своей природе не в состоянии сам по себе избавиться от смертного греха, поработившего его тело. Все, поклоняющиеся Богу, знают, что Бог будет судить каждого человека по его делам. Все дадут отчет за прожитую жизнь. Зная это, и Апостол Павел восклицает: «Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7:24).
Слава Богу, Господь дает сегодня выход каждому человеку, всем, кто пожелает вырваться из плена греха и зла! Сын Божий пришел, как написано в Евангелии от Луки 4:18, чтобы исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Господь однажды говорил Своим ученикам: «...познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоан. 8:32). Многие не понимали и не принимали этих слов, но Господь сказал: «...истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха. ... Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Иоан. 8:34, 36).
Один человек по имени Джордж Мейер грабил банки, инкассаторские машины. За это он провел в местах заключения около 30 лет своей жизни. Когда его освобождали в очередной раз из тюрьмы, охранник крикнул ему на прощанье: «До свиданья, Джордж, скоро снова увидимся». На что он ответил: «Нет, вы не увидите меня, я иду домой». Охранник рассмеялся: «Ты не идешь домой, ты его покидаешь. Тюрьма — твой дом». Для многих это горькая правда. По статистике двое из трех освобожденных снова попадают в тюрьмы. Джордж в последствии обратился к Христу, и Дух Божий освободил его от рабства греха. Он сегодня является заботливым, любящим мужем и примерным отцом. Его жизнь изменилась. Он везде свидетельствует о Божьей милости и любви.
В Библии написано: «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3:17). И сегодня Иисус из Назарета, Который пришел на эту землю более 2 тысяч лет назад, чтобы взять наши грехи на себя, дает истинную свободу всякому приходящему к Нему грешнику.