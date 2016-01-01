Нет надежды без веры!

Я вырос в самой обыкновенной семье. Моя мать — медсестра, отец работал на заводе. Как и во многих других семьях, отец выпивал. С течением времени он пил все больше и больше. Родители все чаще скандалили, отец бил мать, и мы с ней и сестрой убегали из дома. От чрезмерного употребления алкоголя отец заболел и умер.С этого времени началось и мое падение. Я остался без родительского внимания. Мне не хватало крепкой отцовской руки. Мать работала с утра до вечера, чтобы прокормить нас. Она всегда побуждала меня к хорошему, помогала, как могла, но я перестал ее слушаться, жил и воспитывался улицей. В 13 лет первый раз попробовал наркотик — анашу, быстро привык, и уже курил ее каждый день. В 15 лет первый раз укололся. После этого шприц с иглой сопровождал меня долгие годы. Я помню первый укол. В этот день у меня умер дед. Приехала мать, расстроенная этим событием, а я был в невменяемом состоянии. Дальше — больше: зависимость от наркотиков росла в геометрической прогрессии. Кололся все чаще и чаще, доза становилась все больше и больше. Употребляя наркотики, я видел, что причиняю боль как моей семье, так и окружающим людям. У меня не было смысла и стремлений продолжать жить. Я радовался тому, чему нормальный человек не может радоваться: тому, что у меня есть игла, что через эту грязную иглу, пронзающую вены, в меня проникает яд. Но я был доволен этим. Все мои устремления были направлены только на то, чтобы получить удовольствие. Поначалу жизнь казалась яркой, манящей, многообещающей. Но наступил такой момент, когда все это перестало радовать.Моя жизнь стала потребительской. Все ценности, которые я когда-то имел — дружбу, любовь к ближним, родным, потерял. Я не приносил никому никакой пользы. Мать не находила покоя, плакала, видя меня в этом безумии. Она пыталась докричаться до моего разума, но я ее не слышал. Слезы матери приводили меня в бешенство. Я приглашал домой друзей, таких же, как я. Выносил и продавал из дома все, что можно. Хорошую одежду менял на поношенную. Учителя тоже видели, как я погибаю, но ничего не могли сделать; соседи сравнивали того, кем я был, с тем, чем стал; некоторые из бывших друзей меня бросили; многие плевали мне не только в спину, но и в лицо. Вокруг меня все рушилось. Милиция почти ежедневно забирала то за одно, то за другое; за долги били; выгоняли с любой работы, на какую бы ни устраивался. Я в действительности испытал, что значит быть отверженным человеком. Куда бы я ни шел, везде двери были закрыты для меня. Сейчас даже не могу вспомнить, что было моей пищей кроме батона с чаем.В моей жизни засиял лучик Божьего света, когда к нам в дом пришел верующий человек, который стал говорить, что есть надежда, есть спасение, только веруйте и приходите в Церковь. Получилось так, что мама пришла к Богу раньше. Но когда она читала Библию или слезно молилась за меня, я, видя это, раздражался, уходил в свою комнату и закрывался там.В Церковь я все же пришел. Ко мне подошли ребята и сказали: «Послушай, парень, Иисус любит тебя. Тебе нужно ехать в христианский реабилитационный Центр». Когда я услышал о Боге, о спасении, которое Он дает, в мою жизнь вошла надежда, что все может измениться. Но грех и наркотическая зависимость не давали покоя. Я неоднократно пытался освободиться от наркотиков дома и с такой же целью ложился два раза в больницу. Но это мне не помогло. Каждый день я желал доброго, но не мог делать добро. Я был в плену, не мог взять себя в руки и хоть как-то изменить свою жизнь. Однажды я шел по улице и оценивал свою жизнь, в моей душе была скорбь и теснота. В одной руке был наркотик, в другой — шприц. Я шел и говорил Богу: «Господи, я не могу так больше жить!» Зайдя в подъезд, набрал в шприц огромную дозу героина, укололся и упал без сознания на серый бетонный пол, не успев даже вынуть шприц из руки. Из носа хлынула кровь.Но Бог видел меня и спас. Можно сказать, что мое спасенье было случайным. Мимо проходили два врача. Они шли после рабочей смены, увидели меня, истекающего кровью, начали делать искусственное дыхание, массаж сердца, вызвали скорую. Но это была не случайность. Бог слышал и видел мои стенания, Он не захотел, чтобы моя душа погибла.Я уехал в Центр реабилитации алкоголиков и наркоманов «Новая жизнь», который находится в Санкт-Петербургской области. Там много рассказывали о Боге. Я видел, что ребята не курят, не пьют, их глаза и сердца светятся. Они полны сил. Они были как бы заново рожденные. Там я принял Иисуса Христа своим личным Спасителем и решил следовать за Ним, служить Богу. Наркотическая зависимость «наградила» меня несколькими тяжелыми болезнями. С инъекциями грязной иглой я занес гепатит «С», болели печень, сердце. Я помню, что, находясь в Центре, молился: «Господи, я не хочу больше быть наркоманом!» Бог услышал мою молитву. Вот уже три года как я не колюсь, не пью, не курю. Бог дал мне чудесную жену. Моя мама радуется. Я и не думал, что моя жизнь может настолько измениться в лучшую сторону. Некогда я жил без надежды, но нашел ее в Боге.Христос пришел на землю, чтобы победить всякий грех, чтобы каждый человек был свободен. Я благодарю Бога, что Он изменил мою жизнь. Слава Ему и благодарение только Ему!