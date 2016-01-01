Забытое богатство

Много лет назад умер один богатый англичанин.Когда его дочь прочла оставленное отцом завещание, она горько заплакала. Отец оставил ей в наследство Библию и все, что в ней. Леди была разочарована, она рассчитывала получить что-либо посущественней. Так ни разу и не взглянув в книгу, наследница бросила ее на дно сундука.Шло время. Жизнь, увы, сложилась не так, как хотелось бы, житейские неурядицы и превратности судьбы надломили здоровье и материальное состояние. И вот однажды несчастная женщина вспомнила об отцовском подарке — Библии. Надеясь найти в ней хоть какое-то утешение, она решила вынуть книгу из пыльного сундука. Каково же было ее удивление, когда, пролистав несколько страниц, она обнаружила между листами банковский чек на огромную сумму денег. Она с трудом верила своим глазам. Столько лет прожить в скудости, когда в доме лежит позабытым целое состояние! Только теперь до нее дошел смысл слов завещания отца: «Завещаю Библию и все, что в ней».Отец Небесный на страницах Своей святой книги оставил не менее бесценное богатство. Конечно же, мы не обнаружим в ней банковские чеки и векселя, но, изучая Слово Божье, мы можем обрести мир и покой своей душе, радость, веру, надежду на вечную жизнь. Разве все это не бесценно для нас! Разве можно все миллионы мира променять на сокровища духовных ценностей!Приглашаем всех желающих искать вместе с нами сокрытые в Боге богатства, которые воистину наполнят жизнь подлинным смыслом!