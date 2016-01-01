Плен прощения

Однажды к Иисусу подошел один из Его учеников — Петр — и задал «очень духовный» вопрос. Читаем Евангелие от Матфея 18:21: «Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?» В то время раввины — учителя израильские — учили, что прощать не только нужно, но и необходимо. Ты должен простить один раз, два и даже три раза. Но после третьего раза ты имеешь полное право не простить. Петр приводит число семь: «не до семи ли раз?» Думается, что в его глазах это выглядело очень духовно. Он думал, что ни один из учеников Христовых не простит семь раз, а он простит. И, наверное, он рассчитывал услышать от Бога такие слова: «Блажен ты, Симон-Петр, тысамый духовный ученик, до семи раз готов простить ближнему своему». Но в ответ Иисус в 70 раз поднял ту планку, которую для себя определил Петр (18:22):Другими словами: если даже против тебя кто-то согрешил 490 раз в течение дня, то ты, Петр, должен ему простить.Фактически, эта ситуация, которую в качестве примера приводит Иисус, абсурдна. Даже если мы на работе будем находиться сутки, то для того, чтобы ближний мог согрешить против нас 490 раз, ему нужно будет согрешать каждые три минуты. Это практически невозможно. Но Иисус специально приводит такую большую цифру, Он хочет этим сказать: «Петр, не пытайся ограничить свое прощение какими-то цифрами, не пытайся сказать кому-то, что сейчас ты его прощаешь, но есть и предел твоему прощению».Но Божьему прощению предела нет. Он готов прощать, прощать и прощать. Это не означает, что Он будет закрывать глаза на твои грехи. Никак нет. Это значит, что Он прощает каждого, кто раскаивается пред Ним в содеянном. И это очень ценно для нас. Ибо даже те, которые служат Ему, славят Его, согрешают. Но когда взывают к Нему, Он многократно милует и прощает.В книге пророка Исаии (61:1) говорится о служении Иисуса Христа:Люди получают освобождение, когда приходят к Христу. Его кровь омывает, очищает, освобождает от самого жестокого рабства, в каком бы человек ни находился. Но есть одно «но». Можно быть освобожденным, но снова попасть в плен. И один из них — плен непрощения.Что означает само слово «прощение». В переводе с оригинала, греческого языка, это значит «покрыть, оставить, не вспоминать более». Это как раз то, что и должен сделать человек, готовый простить. Но как часто людское прощение бывает таким: «Я прощаю тебе, но если ты мне что-то еще сделаешь, я все тебе припомню». В книге Притчей 18:19 говорится:Что озлобляет? Что ожесточает? Обида, дух непрощения. Дух непрощения — это отказ забыть, покрыть, простить. Не всегда сказанные слова прощения соответствуют действительности. Тот, кто устами своими говорит, что он прощает, а в сердце своем продолжает таить злобу, грешит перед Богом.В Ветхом Завете во Второй Книге Царств мы читаем такой эпизод. Один из сыновей царя Давида — Амнон — обесчестил свою двоюродную сестру Фамарь, родную сестру Авессалома. Библия говорит, что с того времени Авессалом не говорил ни худого, ни хорошего с Амноном. Если бы мы встретили такое отношение к себе, то наверняка бы подумали, что этот человек забыл все. Но Авессалом на самом деле не забыл. Он отказался простить Амнону то, что тот сделал с его сестрой. Спустя два года Авессалому представился случай претворить свой коварный план в жизнь. Он пригласил всех царских сыновей, в томчисле и Амнона, к себе в гости и во время пира отдал приказ слугам заколоть обидчика своей сестры. Чему этот печальный рассказ нас учит? Если ты не прощаешь брата, то дьявол будет искать возможность, чтобы вновь возбудить в тебе чувство ненависти, неприязни, чтобы ты действовал братоубийственно. Чтобы быть братоубийцей, не обязательно буквально брать меч, нож или другое холодное оружие. Достаточно действовать против своего брата: очернить его в глазах других, не поддержать в трудную минуту, предать в тот момент, когда он рассчитывает на помощь.Библия говорит, что верующие призваны быть водимыми Духом Святым:(Рим. 8:13,14). А Апостол Иоанн добавляет:(1Иоан. 2:11). О чем это говорит? Люди, полные ненависти, не водимы Духом Святым, не руководимы Богом. Они движимы своей ненавистью. Маленькая обида, маленькое непрощение, если его «подкармливать» в своем сердце, однажды перерастает в огромную ненависть.Вернемся к Иисусу и Петру. В Евангелии от Матфея 18:23-35 Господь приводит своему ученику пример про царя,Я перевел долг этого человека на наши современные деньги, получилась очень огромная сумма, которую он должен был бы отработать, не тратя ни на себя, ни на семью ни копейки, работая без выходных 410 лет. Получая сегодняшнюю среднюю зарплату россиянина, на хозяина придется работать не только вам, но и вашим детям, внукам и правнукам. Бесконечное рабствождало этого человека, но государь великодушно простил своего должника. Представьте эту неописуемую радость, которую можно испытать после снятия такого неоплатного долга.Но эта радость и ликование куда-то испарились, как только онВ пересчете на наши деньги сумма долга составляет примерно 15 тысяч.Этой притчей Иисус хотел показать, что Бог прощает нам так много грехов, искупить которые никакими делами никто из смертных не сможет, даже работая на каторжной работе всю свою жизнь. Иисус снимает этот неоплатный долг, милостиво прощает, но взамен хочет, чтобы я и ты являли такую же милость всем тем, которые вокруг нас. Бог не прощает наполовину, не говорит: «Я тебя простил, а ты опять согрешил! Сейчас Я тебе припомню все». Он говорит: «Я взял твои грехи, бросил за хребет и никогда не вспоминаю. Я взял твои поступки и бросил в пучину морскую так, что больше никто не сможет достать».Итак, Бог хочет нас освободить от всякого плена, в том числе от плена непрощения. Конечно, можно сказать, что тяжело простить. Но никто и не говорит, что прощать легко. Если тебя больно ранили, и эти раны годами дают о себе знать, ты не скажешь: «Да подумаешь, я тебя прощаю, для меня это ничего не стоит». Простить бывает очень не легко.В молитве «Отче Наш» есть такие слова:Ты хочешь, чтобы Бог прощал тебя, чтобы Он был милостив к твоим согрешениям, чтобы Он снисходил к твоим падениям? Тогда помни, что написано в Библии:(Мр. 4:24).В Послании Колоссянам 3:12-13 читаем:Это призыв подлинной христианской жизни. До тех пор, пока не простим всех обидчиков, мы находимся в рабстве, наш дух в тесноте, мы томимся и не можем служить Богу. Через нас не текут реки живой воды, а выходит желчь обиды.Если ты хочешь быть благословенным человеком, ты должен освободить свое сердце от этой «желчи». Одним из самых униженных и обиженных в Библии является Иосиф: 13 человек сделали ему страшное зло. Сначала десять братьев продали его в египетское рабство. И это не чужие люди, это родные ему братья. Потом одна женщина оклеветала его за то, что он не захотел согрешить с ней. Ее муж не стал разбираться и заключил Иосифа в темницу. В тюрьме Иосиф помог одному заключенному и попросил в ответ помочь ему. Но тот забыл про обещание. И еще 2 года пришлось находиться в тюрьме Иосифу. Мужество и умение этого человека прощать достойны уважения и подражания. Несмотря ни на что, он не ожесточил своего сердца, и Бог в свое время освободил его и вознес до самого высокого поста Египта. Он в чужой стране стал вторым человеком после фараона. Когда же ему довелось вновь встретиться со своими братьями, то те думали, что Иосиф убьет их за все то зло, которое по их вине пришлось испытать ему. Но они не знали одной простой истины: не может сделать зло тот человек, который простил.Иисус хочет видеть и тебя свободным от плена непрощения, чтобы ты радовался каждому дню жизни. Чтобы ты служил Богу, а твой сосуд был используем Духом Святым.