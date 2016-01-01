Высокомерие

Обида

Зависть

Обман

Ненависть

Осуждение

Вы добрый человек, любящий супруг, хороший родитель? Если да, то это прекрасно! Но достаточно ли этого для Бога? Ветхий Завет Библии говорит:, а Новый Завет вторит ему:Грех и святость — две противоположности, одна из которых является сущностью Бога, а другая не принимается Им. Если кто-то думает, что грех это только убийство, насилие, грабеж, то сильно ошибается. Мы продолжаем печатать список существующих грехов. На первый взгляд они могут показаться безобидными в сравнении с приведенными выше. Но для Бога неважно, как этот грех выглядит в глазах человеческих: маленьким или большим. Грех — это грех, и он несовместим с божественной сущностью Господа.- мерить и оценивать себя меркой выше других. «Страх Господень — ненавидеть зло; гордость и высокомерие и злой путь и коварные уста я ненавижу» (Пр. 8:13).— ущемление другого человека словом или делом. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют?» (1Кор. 6:7-9).— чувство досады, вызываемое благополучием другого. «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное; предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют» (Гал. 5:19,21).— ложь; то, что вводит в заблуждение, обманывает. Сказать так, чтобы он понял по-другому, чем оно есть на самом деле. «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Не клянитесь именем Моим во лжи, и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь» (Лев. 19:11).— крайне неприязненное отношение, противоположно любви, желание зла, отвращение. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей» (1Иоан. З:15).— порицание кого-то, высказывание неодобрительного мнения о ком-то. Это преобладающая тема для разговора у людей мира сего. «Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете» (Лук.6:37). «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам)делая то же?» (Рим. 2:1-3).Напрасное произношение имени Бога: «О,Господи! О, Боже!» — произносимые без смысла, без надобности, всуе.