Есть над чем подумать

Есть над чем подумать

       ЧТО ОНИ ДУМАЛИ О ХРИСТЕ?
       Священное Писание приводит нам разные свидетельства об Иисусе Христе.
       Пилат сказал: «Я не нахожу никакой вины в Этом человеке» (Лк. 23:4). Несмотря на это, он отдал злобной толпе Иисуса для распятия.
       Иуда сказал: «Согрешил я, предав Кровь невинную» (Мф. 27:4).
       Сотник, руководивший экзекуцией Христа, воскликнул: «Воистину Он был Сын Божий» (Мф. 27:54).
       Иоанн Креститель объявил: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1:29).
       Апостол Петр в ответ на вопрос, заданный ему Иисусом, ответил: «Ты – Христос, Сын Бога Живого» (Мф. 16:16).
       Апостол Фома, увидев на теле воскресшего Иисуса Христа следы от гвоздей и рану от копья, воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20:28).
       Но главное свидетельство исходит от Бога. Он дважды открыл небеса и провозгласил: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный» (Мф. 3:17 и 17:5).
       Когда однажды Наполеон, будучи на острове Св. Елены, заговорил о великих мужах прошлого времени и стал сравнивать их с собою, он вдруг обратился к одному из своих собеседников с вопросом: «Можешь ли ты сказать мне, кто такой был Иисус Христос?» И когда собеседник сознался, что он не имел случая поразмыслить об этом, Наполеон продолжал: «Мне думается, я понимаю кое-что в людях и скажу тебе: все это были люди, и я также человек, но с этим одним не может сравниться никто, потому что Иисус Христос был больше, чем человек».
       А что вы думаете о Христе?

       ВЕРА И УВЕРЕННОСТЬ
       Авраам Линкольн дал однажды своему неверующему другу Библию и написал на титульной странице такие слова: «Читай эту книгу с полным доверием, постигай разумом все, что можешь понять, принимай с верой то, что понять не можешь, и будешь жить лучшей жизнью и умрешь счастливым человеком».
       Истинная спасающая вера есть, в первую очередь, полное и абсолютное доверие словам Христа, записанным в Евангелии от Иоанна 3:16. Отвлеченная вера мертва сама по себе.
       Два мальчика стояли на берегу замерзшего пруда. Один из них говорит другому:
       – Гриша, я верю, что лед нас выдержит. Как ты думаешь?
       – О, да! Конечно, выдержит, – ответил второй.
       – Если веришь, перейди на другую сторону.
       – Нет, я боюсь. Не пойду...
       Выходит так, что мальчик верил, но не был вполне уверен, что лед его выдержит.
       Многие люди верят, что жертва Христа спасает грешника от вечного наказания, но в то же время не доверяют словам Христа и потому на вопрос: «Спасены ли вы?» – обычно отвечают: «Не знаю», «Не могу сказать».
       «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную» (1 Ин. 5:13).
       Если вы доверяете Богу и Библии, ответьте: спасены ли вы?

       КТО ПОМОЖЕТ?
       В большом городе состоялось евангельское собрание. Проповедник говорил о том, что сделал Христос для спасения и духовного просвещения мира. Китай, Индия в прошлом были передовыми странами, но они не допустили проповедь Евангелия, и их просвещение, цивилизация, культура отстали от Европы на много лет.
       После этого выступления взял слово атеист. Он сказал так: «Все это чепуха! Электричество сделало для просвещения мира больше, нежели Библия и Христос».
       – В таком случае, – ответил проповедник, - когда вы будете умирать и вам станет невмоготу, пошлите за электриком.
       А что вы думаете по этому поводу? Знаменитый математик и естествоиспытатель Ампер, создавший новую науку — электродинамику, в одном из своих писем советует молодому ученому: «Берегись заниматься исключительно наукой, как ты это делал прежде. Учись, исследуй земное: это обязанность мужа науки; но на видимый мир к вечному свету. Одной рукой исследуй природу, а другою, как за одежду отца, держись за край Божией ризы».

       КТО Я?
       Молодой человек однажды подошел к доктору Я. Симпсону, известному шотландскому хирургу и гинекологу. Он хотел сделать ему комплимент по поводу его великого открытия в медицине – анестезирующих свойств эфира и хлороформа. В ответ хирург сказал ему:
       – Мой молодой друг, мое наивысшее открытие есть то, что я по своему рождению несчастный грешник и что Иисус Христос есть мой великий Спаситель.
       Да, каждый человек должен увидеть себя, свою жизнь в правильном свете и убедиться в том, что «Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу» (Ис. 53:6). «Нет праведного ни одного… все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:10, 23). «Все мы сделались — как нечистый, и вся праведность наша — как запачканная одежда; и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас» (Ис. 64:6).
       Вам, может быть, не по душе то, что записано в указанных выше стихах Божьего Слова. Подумайте над вопросом: кто я? Конечно же не убийца, не вор, но грешник не может быть безгрешным. В Своей абсолютной святости Бог осуждает греховное состояние сердца человека. Если Дух Святой открывает вам вашу греховность, то помните: Христос приходил в мир, чтобы спасти грешника от власти греха и от гнева Творца. Теперь слово за вами.

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ВЫПУСК 23 2004\1