Вопросы и ответы

Вопросы и ответы

       «...В Евангелии написано: «Не заботьтесь ни о чем, а учитесь у птиц небесных». Ну скажите откровенно, не абсурд ли это? Мыслимо ли человеку жить по-птичьи?»


       Вы трактуете Писание неправильно и тем самым придаете иной смысл словам Христа. Этот вопрос понимать нужно так, как написано: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться... Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их» (Матф. 6:25-26).
       Жить так, как живут небесные птицы, можно и нужно. Это счастливая жизнь, не обремененная заботами на десятки лет вперед. Человек не должен «переходить мост, пока до него не дошел», а миллионы людей именно так и поступают.
       Учиться у птиц небесных — не значит каждый день с утра до вечера греть на солнце спину. Птица очень трудолюбивая тварь, но у птиц всему есть свое время и мера. Вы и я еще лежим в постели, а птички небесные уже клюв чистят: они уже позавтракали и готовятся к прославлению Творца. Жить по-птичьи — это вовсе не значит ничего не делать, это не значит открыть широко «клюв» и ждать, пока в рот залетит «мошка». Так ведь птицы не делают. Они вьют гнезда, выкармливают птенцов, выхаживают их, как примерная мать. Но птицы никогда не отягощают себя заботами о завтрашнем дне. «Даст Бог день, даст и пищу» — вот пословица христианина. Чрезмерная забота людей, их тревога о завтрашнем дне, до которого еще не дожили, говорит о том, что люди не доверяют Богу. Поэтому Христос и советовал посмотреть и поучиться у птиц небесных. Они умеют радоваться жизни.
       Апостол Павел советует: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом» (Фил. 4:6). Это значит, не надо пребывать в постоянных заботах. Есть проблема? Помолись о ней Господу. Он укажет, как поступить, что нужно сделать. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» (1Пет. 5:7) .
А. Васякин

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ВЫПУСК 23 2004\1