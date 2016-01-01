Вопросы и ответы

Вы трактуете Писание неправильно и тем самым придаете иной смысл словам Христа. Этот вопрос понимать нужно так, как написано:Жить так, как живут небесные птицы, можно и нужно. Это счастливая жизнь, не обремененная заботами на десятки лет вперед. Человек не должен «переходить мост, пока до него не дошел», а миллионы людей именно так и поступают.Учиться у птиц небесных — не значит каждый день с утра до вечера греть на солнце спину. Птица очень трудолюбивая тварь, но у птиц всему есть свое время и мера. Вы и я еще лежим в постели, а птички небесные уже клюв чистят: они уже позавтракали и готовятся к прославлению Творца. Жить по-птичьи — это вовсе не значит ничего не делать, это не значит открыть широко «клюв» и ждать, пока в рот залетит «мошка». Так ведь птицы не делают. Они вьют гнезда, выкармливают птенцов, выхаживают их, как примерная мать. Но птицы никогда не отягощают себя заботами о завтрашнем дне. «Даст Бог день, даст и пищу» — вот пословица христианина. Чрезмерная забота людей, их тревога о завтрашнем дне, до которого еще не дожили, говорит о том, что люди не доверяют Богу. Поэтому Христос и советовал посмотреть и поучиться у птиц небесных. Они умеют радоваться жизни.Апостол Павел советует:Это значит, не надо пребывать в постоянных заботах. Есть проблема? Помолись о ней Господу. Он укажет, как поступить, что нужно сделать.