Бог силен исцелить от рака

Бог силен исцелить от рака

       О Боге я слышала много раз в своей жизни: и от старшей сестры, она уже много лет верующая, и от классной руководительницы, когда еще училась в строительном техникуме. Но в то время всерьез не задумывалась о спасении, хотя несколько раз посещала богослужение в церкви. Уже тогда Господь стучался в мое сердце. Иногда во время молитвы я так близко ощущала присутствие Бога, что хотелось разрыдаться. Но я заглушала в себе Его голос, и все в моей жизни по-прежнему оставалось на своем месте.
       Но Господь любит Свое творение. Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы мы имели жизнь вечную. Бог борется за наши души. Конечно, Ему не безразлична была и моя судьба.
       И вот настал день, когда вся моя жизнь, все мои ценности, которыми я дорожила, ради которых жила, как бы взвесились на весах. Моему единственному сыну Саше (в то время ему было три с половиной года) врачи поставили диагноз – лимфогранулематоз, что означает – рак лимфоузла. (Я думаю, что многие слышали о таком заболевании и о его последствиях). Я была в ужасе. Другими словами просто не назовешь это внутреннее состояние. Врачи сказали, что чем быстрее мы ляжем в онкологический диспансер, тем лучше.
       Первое, что я сделала, – позвонила своей сестре. Со слезами я рассказала о случившемся. Выслушав меня, она ответила: «Здесь сможет помочь только Бог!» Эти слова отложились в моем сердце. Появилась надежда.
       В этот же день я вместе с сыном поехала на богослужение в Церковь Христиан Веры Евангельской. Я почувствовала себя виноватой пред Богом, раскаялась в своих грехах, попросила прощения у Него. Пресвитер и верующие люди помолились за меня и ребенка.
       На следующий день мы легли в онкологию. Я расспрашивала у врачей о заболевании, хотела услышать слова утешения, а ответ был такой: «На все воля Божья...» Я начала читать Новый Завет, сестра приносила мне газету «Мир с Богом», духовную литературу. Каждый день, утром и вечером, я молилась. Просила Господа о милости, об исцелении, о том, чтобы Бог благословил врачей, дал им мудрости в лечении моего сына. Я просила Его как могла, своими словами, открывая перед Ним свое сердце. Вместе со мной молился сынишка. И мы видели помощь Божью!
       Всем известно, что при лечении раковых заболеваний назначают химиотерапию. «Химию» переносят не все дети, некоторые даже умирают... Врачам часто приходится прерывать курс лечения из-за того, что у детей сразу «падает» гемоглобин, повышаются лейкоциты. У моего же ребенка эти анализы были хорошие, несмотря на то, что он прошел три курса химиотерапии. Одно это – уже чудо! Но мы продолжали молиться Богу об исцелении.
       Так как все проходило без осложнений, нас отпустили домой, и на облучение мы ездили каждый день из дома. Несмотря на то, что в тот год была очень холодная зима, мой сынишка ни разу не заболел.
       Мы уповали на Бога, и Он не оставил нас без милости. Вот уже 6 лет прошло с тех пор, и у Саши ни разу не было рецидива. В декабре 2004 года врачи сняли с него инвалидность. Мой ребенок здоров! Он ходит в воскресную школу. Мне не страшно думать о будущем, потому что у нас есть поддержка и опора – наш Господь Иисус Христос!
       Да, полгода, проведенные в онкологии, были тяжелым испытанием для нас. Я знаю, что Бог в первый же день, когда мы обратились к Нему, мог исцелить сына. Но Божьи пути – не наши пути! Несмотря на то, что Бог допустил пройти нам через все эти трудности, я благодарю Его. Ведь не будь заболевание моего сынишки таким ужасающе серьезным, не знаю, была бы я сейчас с Ним или нет? Как часто бывает, что люди просят у Бога, получают, видя великие чудеса, и уходят, даже не поблагодарив Его. А я, именно в это тяжелое для меня время, по-настоящему возлюбила Господа, всем сердцем прилепилась к Нему и видела каждый день Его поддерживающую руку! С тех пор я ни на минуту не пожалела о том, что теперь с Богом.
       Я хочу сказать тем, кто еще думает идти или не идти ко Христу. Не ждите, пока случится что-нибудь ужасное в вашей жизни, бегите к Нему сейчас! И если у вас уже что-нибудь случилось, бегите к Нему! Он сможет вам помочь. Ведь для Бога нет ничего невозможного!


Галина Антипова, г. Пенза

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ВЫПУСК 25 2004\3