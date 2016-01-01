Взяточничество

Объедение

Пьянство

Ворожба

Волшебство

– получение взятки (подкупа) с целью наживы.(Амос 5:12);(Мих. 7:3).– неумеренность и жадность в еде, забота о пище сверх положенного. (Хорошо поесть – не грех).(Лук. 21:34).– постоянное и неумеренное употребление спиртных напитков.(Пр. 23:20-21);(1Кор. 6:10);(Лев. 10:9-10).– завораживание, заговаривание.(Лев. 19:26).– предсказание судьбы силами тьмы.(Гал. 5:19-20).