Грехи
Слово «грех» обозначает терзание человеческой души вследствие грехопадения. Грех положил вражду между Богом и человеком. Он является преступлением против Божьего закона. «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: «не пожелай» (Рим. 7:7). Некоторые люди говорят, что не могут не грешить. Но если бы человек до конца осознавал, каков конец греховной жизни, если бы он на минуту увидел финал своего пути, то, наверное, захотел бы измениться, освободившись от грехов. Возмездие за грех – смерть. Но Господь не хочет смерти грешника и предлагает ему спасительный выход – покаяние пред Ним в своих грехах и принятие в свое сердце Иисуса Христа – Сына Божьего. «Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины нет в нас» (1 Иоан. 1:8).
Мы продолжаем печатать перечень грехов, чтобы наши читатели смогли понять, как сильно они нуждаются в Боге и в Его прощении.
Один подданный спросил своего царя, может ли он сказать ему, как избегнуть искушений.
Царь приказал ему взять сосуд, полный до краев масла, и пронести по улицам города, не пролив ни одной капли.
«Если хотя одна капля прольется, – сказал царь, – голова твоя упадет с плеч». Двое стражей должны были с обнаженными мечами идти позади этого человека, наблюдая за точным исполнением слов царя.
В городе в это время была ярмарка, и улицы его полны народа. Тем не менее, человек нес масло со всей осторожностью и вернулся к царю, не пролив ни капли. Тогда царь спросил:
«Видел ли ты кого-нибудь, когда шел по улицам?»
«Нет, – отвечал человек, – я думал только о масле; я ничего больше не замечал».
«Теперь ты знаешь, – сказал царь,— как избегнуть искушений. Направь свой внутренний взор также внимательно на Бога, как ты направил его на сосуд с маслом. И ты не будешь искушен грехом».
Взяточничество – получение взятки (подкупа) с целью наживы. «Ибо Я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши: вы – враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных» (Амос 5:12); «Руки их обращены к тому, чтоб уметь делать зло; начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело» (Мих. 7:3).
Объедение – неумеренность и жадность в еде, забота о пище сверх положенного. (Хорошо поесть – не грех). «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объЕдением и пьянством и заботами житейскими» (Лук. 21:34).
Пьянство – постоянное и неумеренное употребление спиртных напитков. «Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом» (Пр. 23:20-21); «...ни воры, ни лихоимцы, ни ПЬЯНИЦЫ, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют» (1Кор. 6:10); «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть»(Лев. 10:9-10).
Ворожба – завораживание, заговаривание. «...Не ворожите и не гадайте» (Лев. 19:26).
Волшебство – предсказание судьбы силами тьмы. «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси...; предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют» (Гал. 5:19-20).