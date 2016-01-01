Детская страничка

Привет, девчонки и мальчишки!

Послушание:

Заботу о близком человеке:

Любовь друг к другу и Богу:

Рождественский подарок

Вы когда-нибудь ходили на день рождения друг к другу? Если, да, то вы, наверное, знаете, что на именины принято дарить подарки. Что можно подарить своему лучшему другу? Игрушку, сладости, книги и много чего другого.(Колос. 3:20).(Фил. 2:4).(Иоан. 13:34),(Матф. 22:37).Давайте прочитаем вместе об одном необычном поздравлении с Рождеством!

Была война. Сражались две державыЗа власть, за жизнь, за все вокруг.Огни мерцали у заставы,Окопов грязных полукруг...В тот вечер только одинокоСвистали пули надо рвом,Как вдруг послышалось в окопах:«Все! Перемирье! Рождество!»Все этого так долго ждали,Чтобы немного отдохнуть.Из рук винтовки выпадали!«Хоть на минуточку заснуть!»Вот солнце над заставой встало.И из воюющих сторонОдна, во что бы то ни стало,Хотела соблюсти закон.Они противников решилиПоздравить... старым сапогом.Землей его битком набилиИ подписали: «С Рождеством!»Один солдат, что посильнее,Подарок бросил через ров.Летел сапог, словно пропеллер,Во вражеский упал окоп.Исполнив, вскоре позабылиОб этой выходке пустой...Но вдруг сапог тот, как на крыльях,Влетел назад в окоп. «Постой!А это что?» Сапог начищенДо блеска, в нем и грязи нет,И полон, вместе с голенищем,Он вкусных яблок и конфет.Записка сверху лишь белеет,И в ней написано о том,Что каждый дарит, что имеет,И поздравленье с Рождеством.Отсюда только вытекаетОдин единственный вопрос:Что делаешь ты с той любовью,Которую дает Христос!Он нас так любит! Неизменна,Немеренна любовь Творца.А сами мы дарить умеемЛюбовь святую до конца?Любить должны мы всех на светеПусть даже будет много слезПрощать должны мы, словно дети,Как нас простил Иисус Христос.

С. Степанюк

Ангел-хранитель

— Смотри, как на улице темно. Слушай, как ветер дует, и снег хлопьями летит в окна! Холодно, а твоя кровать теплая и мягкая. Ты сейчас пойдешь спать!— Я уже иду, – сказал Карлуша. – А ты, мама, придешь и будешь со мной молиться?— Конечно, мое дитя, – сказала мама, продолжая свою работу. Она только что вынула из печи румяный душистый хлеб.Мама поспешила прийти и услышала благоговейное моление сына: «Дорогой Иисус, ты любишь маленьких детей, сделай меня мудрым и послушным! Благослови мою любимую маму и пошли ангела-хранителя, чтобы он охранял меня в эту ночь. Аминь». Мать обняла своего ребенка, поцеловала его и пошла заканчивать свою работу. Карлуша разделся сам и пошел к кровати, которая стояла около большой печки.Оставшись один в темной комнате, мальчик вдруг закричал:— Мама, мама, иди скорей, ангел стоит вон там в комнате и зовет меня!— Ты дремлешь, Карлуша, и тебе это снится! Спи спокойно и больше меня не зови!Мальчик попытался заснуть. Но вскоре он опять позвал маму:— Мама, я уверяю тебя, ангел зовет меня опять.— Если он тебя в третий раз позовет, – смеясь, сказала мама, – то иди к нему и возьми его за руку.Она вышла на улицу, чтобы взять дрова. Между тем Карлуша посмотрел опять на то место, где он видел ангела. Вдруг ангел появился опять и умоляюще позвал его в третий раз мановением руки. Без всякого замедления Карлуша вылез из кровати и побежал навстречу ангелу, который простер к нему руки. Как только он приблизился к нему, небесное существо исчезло, и в комнате раздался оглушительный грохот. Карлуша закричал.Это большая старая печь полностью засыпала кроватку мальчика горячими кирпичами. Мать в сарае услышала шум и, схватив свечу, побежала в дом.— Дитя мое, мое бедное дитя! Он завален раскаленными кирпичами!— Нет! Нет, мама! – воскликнул Карлуша, который успел успокоиться и прийти в себя от такого страха, и побежал к матери. – Я не пострадал, ангел меня в третий раз позвал, и я сразу поспешил к нему. Как только я оставил кроватку, печь тут же обвалилась.— Благодарю тебя, мой Бог! – сказала мать со слезами радости на глазах и крепко обняла сына. Теперь она в действительности убедилась, что Господь послал ангела для того, чтобы спасти ее сына.Дорогие дети, Бог охраняет всех вас, дав каждому ангела-хранителя. Не огорчайте его непослушанием. Прежде чем получить помощь, Карлуша молился Богу, чтобы Он хранил его от беды. Молитесь и вы!(Пс. 90:11-12).