Детская страничка
Привет, девчонки и мальчишки!
Вы когда-нибудь ходили на день рождения друг к другу? Если, да, то вы, наверное, знаете, что на именины принято дарить подарки. Что можно подарить своему лучшему другу? Игрушку, сладости, книги и много чего другого. А что можно подарить Иисусу Христу на Его день рождения? Послушание: «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу» (Колос. 3:20). Заботу о близком человеке: «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других» (Фил. 2:4). Любовь друг к другу и Богу: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Иоан. 13:34), «...возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим» (Матф. 22:37).
Давайте прочитаем вместе об одном необычном поздравлении с Рождеством!
Рождественский подарок
Была война. Сражались две державы
За власть, за жизнь, за все вокруг.
Огни мерцали у заставы,
Окопов грязных полукруг...
В тот вечер только одиноко
Свистали пули надо рвом,
Как вдруг послышалось в окопах:
«Все! Перемирье! Рождество!»
Все этого так долго ждали,
Чтобы немного отдохнуть.
Из рук винтовки выпадали!
«Хоть на минуточку заснуть!»
Вот солнце над заставой встало.
И из воюющих сторон
Одна, во что бы то ни стало,
Хотела соблюсти закон.
Они противников решили
Поздравить... старым сапогом.
Землей его битком набили
И подписали: «С Рождеством!»
Один солдат, что посильнее,
Подарок бросил через ров.
Летел сапог, словно пропеллер,
Во вражеский упал окоп.
Исполнив, вскоре позабыли
Об этой выходке пустой...
Но вдруг сапог тот, как на крыльях,
Влетел назад в окоп. «Постой!
А это что?» Сапог начищен
До блеска, в нем и грязи нет,
И полон, вместе с голенищем,
Он вкусных яблок и конфет.
Записка сверху лишь белеет,
И в ней написано о том,
Что каждый дарит, что имеет,
И поздравленье с Рождеством.
Отсюда только вытекает
Один единственный вопрос:
Что делаешь ты с той любовью,
Которую дает Христос!
Он нас так любит! Неизменна,
Немеренна любовь Творца.
А сами мы дарить умеем
Любовь святую до конца?
Любить должны мы всех на свете
Пусть даже будет много слез
Прощать должны мы, словно дети,
Как нас простил Иисус Христос.
С. Степанюк
Ангел-хранитель
— Смотри, как на улице темно. Слушай, как ветер дует, и снег хлопьями летит в окна! Холодно, а твоя кровать теплая и мягкая. Ты сейчас пойдешь спать!
— Я уже иду, – сказал Карлуша. – А ты, мама, придешь и будешь со мной молиться?
— Конечно, мое дитя, – сказала мама, продолжая свою работу. Она только что вынула из печи румяный душистый хлеб.
Мама поспешила прийти и услышала благоговейное моление сына: «Дорогой Иисус, ты любишь маленьких детей, сделай меня мудрым и послушным! Благослови мою любимую маму и пошли ангела-хранителя, чтобы он охранял меня в эту ночь. Аминь». Мать обняла своего ребенка, поцеловала его и пошла заканчивать свою работу. Карлуша разделся сам и пошел к кровати, которая стояла около большой печки.
Оставшись один в темной комнате, мальчик вдруг закричал:
— Мама, мама, иди скорей, ангел стоит вон там в комнате и зовет меня!
— Ты дремлешь, Карлуша, и тебе это снится! Спи спокойно и больше меня не зови!
Мальчик попытался заснуть. Но вскоре он опять позвал маму:
— Мама, я уверяю тебя, ангел зовет меня опять.
— Если он тебя в третий раз позовет, – смеясь, сказала мама, – то иди к нему и возьми его за руку.
Она вышла на улицу, чтобы взять дрова. Между тем Карлуша посмотрел опять на то место, где он видел ангела. Вдруг ангел появился опять и умоляюще позвал его в третий раз мановением руки. Без всякого замедления Карлуша вылез из кровати и побежал навстречу ангелу, который простер к нему руки. Как только он приблизился к нему, небесное существо исчезло, и в комнате раздался оглушительный грохот. Карлуша закричал.
Это большая старая печь полностью засыпала кроватку мальчика горячими кирпичами. Мать в сарае услышала шум и, схватив свечу, побежала в дом.
— Дитя мое, мое бедное дитя! Он завален раскаленными кирпичами!
— Нет! Нет, мама! – воскликнул Карлуша, который успел успокоиться и прийти в себя от такого страха, и побежал к матери. – Я не пострадал, ангел меня в третий раз позвал, и я сразу поспешил к нему. Как только я оставил кроватку, печь тут же обвалилась.
— Благодарю тебя, мой Бог! – сказала мать со слезами радости на глазах и крепко обняла сына. Теперь она в действительности убедилась, что Господь послал ангела для того, чтобы спасти ее сына.
Дорогие дети, Бог охраняет всех вас, дав каждому ангела-хранителя. Не огорчайте его непослушанием. Прежде чем получить помощь, Карлуша молился Богу, чтобы Он хранил его от беды. Молитесь и вы! «...Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею» (Пс. 90:11-12).