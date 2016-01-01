Жизнь Церкви

В среду 22 декабря 2004 года на 77-ом году жизни ушел в вечность Степан Григорьевич Костюк - епископ церквей Христиан Веры Евангельской Московского региона. Он в последние годы жизни был начальствующим епископом России.Степан Григорьевич родился в 1927 году, уверовал в Бог во время сильных гонений в 1956 году, проживая в г. Москве. Его неоднократно обвиняли на общественно-показательных товарищеских судах, арестовывали и штрафовали за веру, но не находя вины, отпускали. В 1983 году он был арестован и посажен в Бутырскую тюрьму, в камеру особого режима. Следствие длилось полгода. Суд приговорил его четырем годам ссылки с конфискацией имущества и без дальнейшего проживания в Москве и Московской области. Затем по этапу он был отправлен в Тюменскую область, районный центр Аббатск. По окончании ссылки ему приходилось в тайне посещать собрания и семьи верующих г. Москвы, укрепляя их в вере. В последнее время он был реабилитирован и легально проживал в Москве.Степан Григорьевич очень хорошо знал Священное Писание - Библию, цитируя ее стихи наизусть. Свои проповеди и темы во время беседы он подтверждал многими стихами из Библии. Он мог часами беседовать, убеждая многих людей любить Господа, жить святой жизнью, храня себя в чистоте пред Богом.У Степана Григорьевича остановилось сердце в 3 ч 25 мин. Он оставил нас, перейдя в вечные обители. Заключение врачей – инфаркт. Его знают десятки тысяч людей по всей территории СНГ, а также за рубежом. Это воистину был верный, любящий Бога человек.(2 Тим. 4:7-8).