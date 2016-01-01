Царь, где твое царство?

Кто в нашем понятии царь? Это человек, наделенный властью в своей стране, рожденный царем, живущий во дворце, окруженный роскошью и богатством, имеющий слуг, исполняющих любой его приказ, любой каприз. А что же представлял собой Иисус? Таково ли было Его положение?Еще задолго до рождения Христа пророк Исайя писал о Нем: «... нет в Нем ни вида, ни величья; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его» (Ис. 53:2-3). Но неужели можно назвать царем того, кто родился в хлеву, где содержат животных; того, чей отец плотник; того, кто ел и пил с нищими и блудницами? А ведь Иисус именно таким и был. Правитель любой страны ищет признания у своего народа. Посмотрите на людей, добивающихся славы и всеобщей любви. Они играют на человеческих слабостях, ища своей выгоды. Хочешь быть «звездой» -- учись нравиться всем, будь в духе своего времени. Христос же был пренебрегаем высшей властью, Его отдали на смерть собственные соотечественники. Как сказали бы современники, Иисус был «не в моде». Он был Сыном Человеческим, не принятый теми, к кому пришел, Царь без царства, Пророк без отечества, Бог, отвергнутый своим твореньем. Он не искал себе славы, не делал ничего, чтобы завоевать популярность среди народа израильского.Ломая все привычные человеческие устои того времени, Он делал то, чего не следовало бы делать. Нельзя было общаться с блудницами. Он не только разговаривал, но даже ел и пил с ними. Нельзя рвать колосья и трудиться в субботний день, но Он позволял ученикам в этот день так поступать своим. Нельзя было исцелять в субботу. Он исцелял. Первосвященников, которых надо было уважать и почитать за их сан, Он называл лицемерами, порождениями ехидны, раскрашенными гробами, слепыми вождями. Богатому юноше, захотевшему приобрести Царство Небесное, предложил раздать все имение свое. Народ ожидал от Него, как от Мессии, быть освободителем Израиля от ига Римской империи, а Он учил быть послушным своим господам, служить им с усердием, смириться под крепкую руку Божью. Придя в иерусалимский храм, Он первым делом выгнал плетью всех торгующих и покупающих, опрокинул их столы и скамьи. Обвинители Христа на суде просили Его сказать в свою защиту хоть слово. Он не сказал ни одного. Его просили доказать, что Он Царь, Сын Божий, говоря: «Сойди со креста». Он не сошел. Его просили показать чудо, знамения. Он не показал. Был бы Христос более любим, если бы говорил, что льстит уху, показывал, что нравиться глазу? Наверное, да. Но тогда это был бы не Бог.«Неправильные» речи, «неправильные» поступки, незнатное происхождение, нецарский вид -- разве можно людям разглядеть во всем этом Мессию? Конечно, люди с невидящими глазами и неслышащими ушами ничего не увидели и ничего не услышали.Недаром Христос спрашивал учеников, за кого принимает Его народ. Одни говорили, что за пророка, другие увидели в Нем сошедшего с небес Илию. Апостол Петр сказал: «Ты -- Сын Божий». На это ему Иисус ответил: «…не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах» (Мф. 16:13-17). В Библии написано: «Водимые Духом Божьим -- суть Сыны Божьи». Истина открывается тем, кто ищет ее, кто жаждет ее узнать.Мы знаем, что рождение Мессии было в плане Божьем еще до грехопадения Адамы и Евы. Но Его приход на землю ждали очень немногие. Божий израильский народ, изучающий Тору, знающий Писание пророков не узнал в родившемся Младенце своего Царя и владыку. «Когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы (мудрецы) с востока, и говорят: где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. ... Они выслушавши царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И вошедши в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и падши поклонились Ему; и, открывши сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну» (Мф. 2:1-2, 9-12). Мудрецы с востока, не читавшие закон Моисеев, пришли с дарами поклониться Царю царей. Что двигало ими? Наверное, в Иерусалиме им сказали, что кроме царя Ирода здесь нет других царей. Но они были упорны в своем желании увидеть Того, Кто станет не просто царем, но Царем царей, Господом господствующих, и небесный Отец помог им в этом, освятив их путь звездой, да не обычной звездой, а самой яркой, которая могла двигаться, указывая правильное направление к местонахождению Младенца. На небе много звезд, но мудрецы, не колеблясь, шли только за одной, понимая истинное значение ее появления.«Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников, и славу народа твоего Израиля» (Лк. 2:25-32). Смотрите, старец Симеон пошел в храм в то время, когда Христа принесли туда для посвящения Господу, и Мария с Иосифом не разминулись с ним по дороге, но встретились. Симеон не ошибся, он подошел и взял на руки именно Христа, хотя в храм каждый день родителями приносили много младенцев. Также не обманулась и пророчица Анна, «достигшая глубокой старости, ..., вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время подошедши славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме» (Лк. 2:36-38). Притупившееся зрение этих двух престарелых людей может быть и могло бы их обмануть, и благословляющие руки протянулись бы не к тому ребенку, но Дух Божий, живший в них, не мог обмануть тех, кто жаждал увидеть Спасителя мира, Миссию, сошедшего с небес.Иоанн Креститель, исполненный Духа Святого еще в утробе матери, появился на свет, чтобы приготовить народ к появлению Иисуса. Никогда не видя Его, он знал, что должен прийти Господь, через Которого должно прийти спасение всем людям. «Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, -- Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Лк. 3:15-16). Встреча Христа с Иоанном была неизбежна. Она была короткой, но тот, чье сердце было готово к встрече с Мессией, тот, кто ждал Его появления, увидел и услышал в тот день у Иордана больше, чем просто слова, он услышал голос Божий. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну -- креститься от него. И крестившись Иисус тотчас вышел из воды, -- и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се глас с неба глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:13, 16-17).«Царь, где же твое царство?» Да, неспроста был задан этот вопрос Сыну Человеческому. «Царство мое не от мира сего....Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь; Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего» (Ин. 18:36, 37).Царь, чем же тебе не нравиться этот мир? «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей; ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1 Ин. 2:15-17).А какой же твой мир, Христос? Чему он подобен? «... подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее» (Мф. 13: 45-56). Неужели Твое Царство, Царь Израильский, дороже всех земных богатств, что Ты называешь его жемчужиной во Вселенной? Какое же Твое Царство? «... се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними: они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их; И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего; ибо слава Божия осветила его, и светильник его -- Агнец. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов; и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи...» (Отк. 21:3-4, 23, 25-27).Но как же попасть в Твое чудесное Царство? «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12).Всю нашу жизнь мы прелагаем усилия, чтобы достигнуть определенных целей. Чтобы стать мастером в деле, нужно приложить усилия в изучении этого ремесла. Чтобы мы и наши дети были сытыми и хорошо одетыми, нужно приложить усилия, зарабатывая деньги. Спортсмены, достигая лучшего результата, прилагают усилия на тренировках. Альпинисты покоряют самые высокие вершины тоже с усилием. Но как вы думаете, что легче: напрячь свои мышцы и лезть в гору или признать свои привычки греховными и оставить их? «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу, гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; и не давайте места диаволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Всякое раздражение и ярость, и гнев и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Еф. 4:17-18, 25-29, 31-32).Почему из множества людей, ходящих за Христом, слушающих истину, лишь немногие стали Его последователями? Почему из 10 прокаженных, одновременно исцеленных Иисусом, только один пришел Его благодарить? Почему в наше время, когда нет гонений за веру, когда свободно проповедуется Евангелие, в храмы приходит лишь незначительная часть населения? Потому, что Царствие Небесное еще не достигло многих сердец, потому что люди, стремясь к богатству, к славе, ищут земного царствования. Бог создал человека по Своему образу и подобию, и в каждом из нас есть начаток Божьего Царства , «... ибо Царство Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21).Стремление к правде, справедливости, добру присуще человеку. Многие желают прикоснуться к чему-то неземному, увидеть чудеса Господни, но гордость, сребролюбие, зависть и др. греховные тернии заглушают порыв бессмертной души к Небесам. «... слухом услышите - и не уразумеете, и очами смотреть будете - и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Ис. 6:9, 10). Видит и слышит тот, кто всем сердцем жаждет, чтобы Бог открыл в нем Свое Царство, кто, как тот богатый купец, готов все «почесть за сор» ради приобретения драгоценной жемчужины -- Царства мира, покоя – Царства Христа. Лишь Он -- тихая гавань среди бушующих человеческих страстей.Многие люди переезжают из города в город, из страны в страну в поисках лучшей жизни. Недаром в пословице говорится, что рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. И это правильно. Но ни одно самое лучшее земное государство не может сравниться с чистым, светлым Божьим Царством! Царством, где правит сама ЛЮБОВЬ!