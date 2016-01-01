Со Христом и в тюрьме свобода

Здравствуйте, сотрудники газеты «Мир с Богом», братья и сестры, читающие такую хорошую газету. Пишет вам грешник, испорченный до основания, из мест лишения свободы, Александр. Дело в том, друзья, что мне в руки попала, можно сказать случайно, газета «Мир с Богом». Я первый раз вижу такую газету, вернее такое название, и сразу же стал читать ее. Газета, друзья, что надо! Я ее раза 3-4 на одном дыхании от корки до корки прочитал. Потом передал другим, чтобы и они могли узнать много полезного о Христе, о Его величии, о том, как трудно жить без веры, и как легко, когда в сердце Иисус. Ведь простые и трогательные истины, описание христианской жизни - все это смягчает сердце. Газета поучительна, и Слава Богу, что после прочтения осмысливаешь поступки и свое отношение к другим людям. Я верю, что газета будет жить. По милости Господа я хочу засвидетельствовать о том, что сотворил со мной Господь и возблагодарить моего Спасителя за то, что простил меня, никудышного, и дал новую жизнь. Может быть, мое откровение поможет многим в неволе сделать первые шаги к Богу.Мне 41 год, 3 года назад я покаялся. Из-за того, что я вел греховный образ жизни на свободе, попал в тюрьму. В итоге, потерял свободу, семью. С женой сейчас в разводе. Имею сына 13 лет. Жену не осуждаю, так как во всем виноват я сам. Из родных у меня никого нет. Сейчас все, кто идет за Господом и есть моя родня и семья. Нахожусь я в местах лишения свободы 6 лет, в данное время в г. Ульяновске. До этого я 5,5 лет сидел в Кемеровской обл-ти. В мае 2001 г. к нам в зону в г. Кемерово пришли верующие, чтобы нести Благую Весть. Когда они проходили мимо нашего барака, то я был на улице и курил. Они остановились около меня и позвали с собой послушать. Помню, что я засмеялся и сказал им: «Вы соображаете башкой, куда вы пришли, нас некоторых тут только могила исправит, а не ваши разговоры». Я в то время был далек от Бога, но все-таки пошел с теми верующими в клуб, чтобы посмеяться и удостовериться, как богомолы будут нам, зекам, вешать лапшу на уши. Мне ведь было тогда безразлично, есть Бог или Его нет. Все думал, что эти верующие забивают себе и другим головы какой-то ерундой. Собрание началось с молитвы, в которой те люди, не знавшие нас, начали просить Господа, чтобы Он открыл нам глаза и помог отойти от прошлой жизни. Верующих ребят было пятеро. Все они были из разных городов. Все в прошлом судимые и принявшие Христа в зоне, когда отбывали наказание. Двое из них сейчас пасторы, один несет диаконское служение в Москве. Когда нам стали проповедовать Слово Божие, то я почему-то стал прислушиваться к ним. Говорили они правду как-то по-простому, понятно и доходчиво. Говорили о том, как каждый из них ощутил на себе Божью благодать. После того собрания я с ними немного пообщался и попросил у них Библию.Так я все лето 2001 г. просидел на лавочке на улице с Библией в руках. Чего я только не наслушался в свой адрес! Было впечатление, что все кругом только меня и замечают. Мне говорили: «Сань, у тебя что, крышу сорвало что ли? Или ты на тот свет собрался, за Библию уцепился? У тебя же грехов по локоть, и руки в крови, а ты в Бога поверил». Но я все равно читал Слово Божье. Правда, многое не понимал, многие места для меня тогда были «темным лесом», поэтому я написал письмо в Москву и стал обучаться заочно в Библейском колледже «Духовная свобода». А в октябре того же 2001 г. обратился к Христу со словами покаяния и попросил Его жить в моем сердце. Меня побудило к этому желание получить прощение за все. Я осознал все свое греховное прошлое и чувствовал тяжесть от этого на душе, как будто бетонная плита висела на мне. В итоге, ноги мои не выдержали этой тяжести, и я упал на колени перед Богом с покаянием. В 2001 г. мне было 38 лет, из них я больше 20 лет курил, но Господь меня после покаяния в один миг освободил от этой зависимости, а также от сквернословия. Слава, честь и хвала Господу за все! Господь стал менять меня на глазах у всех. Я стал говорить людям о Христе. Но многие меня не понимали, думали, что у меня «завихрение мозгов» пошло. Мне даже пришлось расстаться с некоторыми ребятами здесь, потому что они не понимали, что меня Господь взял под Свою защиту, и я хочу следовать за Ним, а не жить старой греховной жизнью. Но, Слава Богу, были те, которые поверили мне, увидели изменения во мне и тоже обратились к Господу. И это не моя заслуга, это Господу так было угодно. Так у нас родилась своя как бы мини-церковь, ведь Господь сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я среди вас» (Матф. 18:20).Сейчас, друзья, я точно знаю, что Бог силен исправить любого грешника. Слава Господу за все, за то, что вытаскивает нас из греховной трясины. А то, что мы в неволе -- сами виноваты. Ведь мы сами строили свою жизнь, и как мы ее строили, такой и получили результат. Но как бы то ни было, лучше здесь и сейчас прийти к Господу, чем нигде и никогда. Правда, друзья? Потому что Господь никогда не бросит, если доверишь Ему свою жизнь, как бы сильно не упал. Сейчас я, конечно, сожалею, что не постиг Иисуса раньше, когда был на воле, что не ходил в Церковь и не общался с христианами. Порой устаешь смотреть на все зло, которое здесь в зоне происходит. Я чувствую, что это Господь дает терпение выносить все это. Сейчас смотрю назад и думаю, какой же я был слепой и с самого начала избрал себе не того адвоката. Ведь ни один адвокат, ни за какие деньги не защитит человека от Божьего суда. А сейчас, когда уверовал, нашел того Адвоката и, тем более, бесплатно. Сейчас я прощен и помилован, хоть и нахожусь плотью за решеткой. Как писал Марцинковский: «Со Христом и в тюрьме свобода, а без Него и на свободе -- тюрьма». Когда я уверовал, передо мной встал выбор: продолжать вести прежний образ жизни или покаяться. У меня здесь, на зоне, было много друзей. Я сам по себе человек общительный, но прекрасно знаю, что в тюрьме дружба является корыстью. Пока ты нужен, у тебя есть друзья, но если с тобой что-нибудь случится, то некому будет помочь. А Иисус сказал: «Придите ко Мне все, труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Я поверил Господу и не пожалел, что встал под Его защиту.Друзья, мне много есть что написать, как Господь здесь проводит Свою работу, но мне очень хочется обратиться ко всем мужикам, кто, как и я, находится здесь, за колючей поволокой.Мужики, кто стоит на перепутье, кто запутался в своей жизни, прошу вас, обратитесь к Богу, и ваша жизнь обретет смысл. Выверните пред Господом наизнанку весь мешок своих грехов, не смотрите на окружающих, ведь жизнь человека зависит от Бога, а не от людей. Пока есть возможность, спасайте свою душу и не отмахивайтесь от покаяния. Куйте железо, пока горячо, иначе поезд уйдет. Это я вам по-простому, по-мужицки, пишу, как есть. Конечно, в тюрьме не легко делать первые шаги к Богу. Со стороны будут думать, что «крыша поехала», но это только в начале, а потом люди увидят в вас другого человека и будут сами подходить с вопросами: как и почему? Через газету обращаюсь ко всем, кто в неволе. Посмотрите вокруг, что творится, ведь кругом обман, злость, корысть. Прошу вас, просите у Бога милости и увидите, какая к вам придет благодать! Ведь для Духа Святого колючая проволока - не преграда. Господь поможет вам победить свое «я». Он даст вместо гордости - смирение, вместо ненависти - любовь. Смирение изгоняет из души гордыню и дерзость. «Бог гордым противится» (Иак. 4:6). Ведь именно гордость - источник многих грехов. Именно из-за гордости больше половины здесь сидит. Хочу пожелать всем, кто в неволе, стать внутренне свободными от рабства греха, от проклятия, от беззакония. Подумайте над тем, что будет еще один суд, только не районный, не городской, не областной, а Божий. Бог будет судить человека не только за его грехи, но и за то, что он отказался от Его любви. Ведь отказ от Христа - самое тяжкое преступление, друзья. Поверьте, ведь я тоже нахожусь за колючей проволокой и хочу, чтобы вы тоже спасли свою душу.Иисус оставил поручение проповедовать Евангелие до края земли. А места лишения свободы -- это и есть «край земли». Дорогие читатели, давайте общаться, ведь от этого мы будем только расти духовно. Хоть нас и разделяют большие расстояния, но духовно мы должны быть вместе, ведь все мы - одна Христова семья.Р.S. Все, кто хочет ответить на письмо Александра или начать с ним переписку, просьба писать на адрес редакции с пометкой «Для Кочулимова А. В.».