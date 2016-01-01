Мое счастье – в Боге

Мое счастье – в Боге

       Хотелось бы рассказать читателям о том, как я искал свое счастье и где его нашел.
       В семье я был самым младшим – седьмым ребенком. Мама меня любила и была для меня всем. Отцу же я был безразличен. Он выпивал и порой буянил дома. Мама болела, у нее часто были сердечные приступы. Она лежала на постели, а я, маленький, сидел рядом и очень боялся, что она может умереть. Мне казалось, что надо к кому-то обращаться, к кому-то взывать, чтобы моя мама не умерла. Я не знал к кому, о Боге мне тогда никто не говорил, но я просил у Кого-то, чтобы моя мама выздоровела. Мне по-детски хотелось счастья. А что такое счастье для пятилетнего ребенка? Чтобы рядом были здоровые любящие родители. Я думаю, что Бог слышал мои горячие молитвы со слезами и помогал маме подняться с постели.
       Я подрастал, а мама стала мало-помалу выпивать с отцом. Если раньше я был безразличен только отцу, то теперь и мама стала уделять мне меньше внимания. Я был предоставлен самому себе. Мне было стыдно перед одноклассниками и друзьями, что родители у меня пьют, а мне не во что одеться. Так как мать с отцом не заботились ни обо мне, ни о доме, я, закончив восьмилетку, пошел работать. Я все думал, а где же счастье? Почему же все так грустно в моей судьбе?
       Однажды мать пришла домой, еле держась на ногах. Я, собираясь на улицу, думал о ней, что, чем я когда-то дорожил, о ком я молился в детстве, превратилось в большой СТЫД. Когда я возвратился, то увидел, что мать как-то странно лежит на кровати. Подошел поближе, смотрю, а она мертвая...
       С отцом у нас всегда были конфликты. Я был уже взрослым, лет семнадцати, когда первый раз его ударил, а он мне ответил: «Чтоб ты пошел в армию, и тебя там убили!»
       Оказавшись в армии, я за первые полгода не на словах хорошо узнал, что такое дедовщина. Нас избивали по любому поводу. Мои щеки не заживали. Я помню, когда мы только призывались, говорили друг другу, что не будем никого обижать. Но с волками жить – по-волчьи выть. Через полгода службы я, не задумываясь, мог кинуть в солдата молотком, избить. Во мне поселилась злоба. Если добрую собаку зажать в угол и бить, бить, бить, то она, в конце концов, кинется на обидчика. Я был подобен этой собаке, зажатой в угол. Многие солдаты не выдерживали и убегали. Я же говорил себе: «Убьют, ну и ладно. Куда я побегу?» Я все время помнил то «благословение», которым отец наградил меня. В Библии написано: «…незаслуженное проклятье не сбудется» (Пр. 26:2). Я не погиб, но пока служил, мой отец умер. Я не помню, чтобы я плакал о смерти родителей и о своей нелегкой судьбе в армии. Те детские слезы у постели больной мамы иссякли, мое сердце превратилось в камень.
       Отслужив, вернулся домой и стал искать свое счастье: пошел работать, женился на понравившейся девушке, у нас родилась дочь. Теперь была уверенность, что моя семья – это и есть счастье.
       Я был водителем, и, как заведено у всех шоферов, в пятницу доставал из-за спинки сиденья бутылку и распивал со своими друзьями. После того я сильно болел с похмелья. Мне становилось до того плохо, что на утро дома, сидя возле унитаза, думал, что больше не буду пить, что это было в последний раз. Но вот проходила неделя, все друзья пьют, а я, что ж, – белая ворона что ли? И повторялось все вновь. В семье начались скандалы. Помню, однажды даже ударил жену. Мое семейное счастье улетучилось, и любви к жене не чувствовал. Я спрашивал себя, а что же такое любовь? Где же она? Неужели ее и не было?
       Как-то раз я шел из гаража навеселе с очередным «другом». Моего попутчика арестовала милиция. Я стал возмущаться, тогда они и меня посадили в каталажку. Приехав в отделение милиции, мой товарищ, увидев там знакомого, переговорил с ним. Его отпустили, а я остался за решеткой со своими размышлениями о дружбе: «Где же дружба? Я заступился за него, а он за меня слово не замолвил».
       Все то, о чем я когда-то мечтал, рушилось, уплывало в никуда. Стремился к счастью, к лучшему, а жизнь не ладилась. Я стал задаваться вопросом: для чего человек живет?
       У меня на работе произошли некоторые изменения: поставили работать в ночную смену и дали напарника. Он мне в первый же день совместной работы задал вопрос: «Как ты относишься к Библии?» – «Положительно. Думаю, что Библия предназначена для попов. Они должны ее читать и рассказывать людям». – «Нет, – возразил он мне, – это Слово Божье. Оно предназначено для каждого: и для меня, и для тебя. Хочешь узнать, что написано в нем?» В тот вечер мой коллега читал мне Писание, рассказывал, что Бог сделал в его жизни. Мы разговорились с ним о последнем времени, о рае и аде. Я в ад никогда не собирался, думал, что это место для злодеев, убийц, воров, а я за всю жизнь никого не убил, никого не обворовал, ну, бывает, что выпиваю лишнего. А он прочитал мне, что пьяницы Царства Небесного не наследуют. Это что же значит, мое место в аду?..
       Вскоре после нашей беседы он предложил мне помолиться, встав на колени. Я никогда ни перед кем на колени не вставал. Мой напарник процитировал: «Ибо, кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца и святых Ангелов»(Лук. 9:26). Я совсем не хотел, чтобы Бог отверг меня, и упал на колени. Я не знал, как молиться, кроме как «Господи, прости!». В эту ночь мне приснился сон: шторм на море из грязи. В грязной жиже плавали палки, мусор. И вот очередная волна пыталась накрыть меня, и я побежал от нее. Еще немного и я остался бы в этой грязи навсегда. Вдруг передо мной крутая стена, наверху которой стоял мой верующий друг и протягивал руку. Он поднял меня на эту стену, а волна ударила о стену и откатила. Я проснулся, не понимая значения этого сна. В Библии есть псалом Давида: «…уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой; извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои» (Пс. 39:2-3). Сейчас я понимаю, что погибал, и из какой пучины греха и грязи Бог меня извлек. Как точно и определенно Он показал мне это во сне.
       Когда мы окончили работу, мой товарищ пригласил меня пойти в воскресенье на богослужение в молитвенный дом. Разговор с ним зажег в моей груди какой-то огонь, и я возвращался домой, мысленно разговаривая с Богом. В эту ночь Бог поменял мой образ мышления. Я почувствовал, что мне спиртное больше не нужно. Дома в холодильнике стояла бутылка водки, я вынул ее и все содержимое вылил в унитаз. Жена была в отъезде, и я, как и обещал, пошел в церковь. И вот когда стали призывать к покаянию, я вышел и впервые за много лет заплакал. Я удивился сам себе, что такое еще возможно. Это Бог поменял мое сердце. Он сказал: «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям Моим и соблюдали уставы Мои, и выполняли их» (Иез. 11:19-20).
       Во мне была такая большая Божья любовь ко всем, что хотелось сделать что-нибудь хорошее. Зная, что жена должна скоро приехать, я купил букет цветов. Зайдя в комнату, она настороженно спросила: «У тебя что-то случилось?» – «Нет, ничего!» На столе лежала Библия. «Ты что, стал верующим?» – «Да!» И впервые в жизни, я от всего сердца сказал: «Я люблю тебя, Танечка!» Теперь я прочувствовал и в действительности реально ощутил, что такое любовь. Божья любовь переполняла меня. Я стал рассказывать жене, товарищам по работе, друзьям о тех переменах, которые происходили во мне. В следующий выходной мы с Татьяной пошли в молитвенный дом вместе. Там и она тоже покаялась в грехах. Моя супруга долго болела. У нее была увеличена щитовидная железа. В тот же день Церковь молилась за ее выздоровление, и Бог дал исцеление. С тех пор у нее с щитовидкой все в порядке.
       Я наконец-то нашел свое счастье – оно только в Боге! В нашей семье вы не услышите грубого слова, крика, любовь и мир – вот что стало самым дорогим для нас.
       Приехав к себе на малую родину – в деревню, я всем стал проповедовать о Христе, призывая людей к покаянию. А на меня изумленно смотрели, показывали пальцем и говорили: «Мог уверовать кто угодно, но он… – нет. Он так любил гулянки и теперь от этого отказался? Не может быть…» Но вся моя жизнь показывает, что может человек измениться с Божьей помощью. Если раньше мы с друзьями ходили друг к другу похмеляться, то теперь я не ищу этих друзей. Один раз пришедшему ко мне с похмелья бывшему «другу» я рассказывал о Боге, о том, что Бог сделал со мной, а он слушал, слушал, да и перебил: «Ты, что же, теперь меня не похмелишь, как раньше?» Я ему в ответ: «Нет, этого я тебе не могу дать. Давай помолимся». – «Нет, я не ожидал, что ты так изменился».
       С тестем мы тоже часто выпивали. Приехав как-то к нам в гости, он спросил у меня выпить. Я отказал: «Видишь полный холодильник еды, бери все, что хочешь. Все мое – твое. Но чего себе не желаю, того и тебе не предложу». А он в ответ: «В твоем доме не ты хозяин, а Дух Святой!» – «Ты же знаешь, как теща порывалась забрать Татьяну от меня. Раньше с женой мы жили плохо, а теперь, что ты видишь плохого в нашей жизни?» – «Да, все хорошо, только сто грамм даже не предложишь!» Время меняет многие вещи. Видя нашу с Таней жизнь, родители жены стали говорить: «Мы не знаем, есть Бог или нет, но если Он есть, слушайтесь Его».
       Бог благ к нам, и я благодарю Его и по сей день за все милости. У нас родились четыре дочери. Бог разрешил нашу жилищную проблему: помог переехать из однокомнатной в трехкомнатную квартиру. Каждое утро я преклоняю свои колени перед Творцом и молюсь за свою семью, чтобы Он сохранил наш дом от зла и благословил. И Господь благословляет. «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит, и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его» (Пс. 144:18-20).


Владимир Желудков, г. Пенза

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ВЫПУСК 25 2004\3