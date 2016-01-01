Подводный хамелеон

Природа верна требованиям Творца и безоговорочно выполняет свое назначение. Например, подчиняясь определенному закону, вода всегда течет сверху вниз. Поэтому река или ручей обязательно скажет, где поверхность земли выше, а где ниже. Глядя на крону дерева, можно узнать, где север, а где юг, потому что с южной стороны всегда больше ветвей, чем с северной.В жизни животных и птиц весьма много поучительного. Среди обитателей моря есть такое животное как осьминог, или спрут. Это довольно интересное существо. Соответствуя своему имени, оно обладает восемью длинными щупальцами, или “руками” (в старину эти щупальца называли ногами, откуда и произошло название). “Руки” осьминога соединены между собой тонкой перепонкой и снабжены множеством присосок. Само тело овальное и состоит, собственно, из головы и щупалец.Осьминоги бывают очень маленькие, всего несколько сантиметров в длину, и очень большие, некоторые достигают даже шести метров, конечно, вместе со своими необыкновенными “руками”. Некоторые виды крупных осьминогов употребляются в пищу. Если посмотреть на осьминога со стороны, он действительно кажется существом застенчивым, даже пугливым.Его мягкое голое тело выглядит весьма уязвимо; становится понятно, что при приближении врага ему чаще всего приходится спасаться бегством, прячась в расщелинах скал и под камнями. Все в нем выдает желание скрыться, стать незаметным. Искусство маскировки доведено у него до совершенства. Ловкость и скорость, с которыми он меняет свой цвет и окраску, намного больше, чем у знаменитого хамелеона.В случае крайней опасности осьминог может стать почти прозрачным и вдобавок выбросить из сифона чернильное облако. Это облако не только ослепляет врага, но, похоже, играет в жизни осьминогов и другую роль, возможно, даже более важную. Это экспериментально установил директор морской станции в Калифорнии Дж. Мак-Джиниси. Он поместил в один аквариум осьминога и мурену, острые зубы которой хорошо известны. Сначала мурена жадно бросилась на поиски осьминога, желая, по-видимому, побыстрее свести с ним счеты.Перед смертельной опасностью несчастный моллюск перебрал буквально все цвета радуги. Когда противники наконец оказались нос к носу на расстоянии полуметра, испуганный до смерти осьминог выбросил чернильное облако, и в аквариуме наступила ночь. До сих пор все шло как обычно.Но мало-помалу черное облако рассеялось, и оказалось, что мурена перестала замечать присутствие осьминога: она его больше не узнавала, даже когда он почти касался ее носа. Ее обоняние было парализовано и оставалось таким час или два! Следовательно, чернильное облако не только оптический защитный экран, но и нечто вроде химической бомбы.

Однажды рыбаки большого рыболовецкого судна подняли на палубу довольно крупного осьминога. Вытряхнув его из сети, они не без труда отсекли ему щупальца, которые, извиваясь и скользя по палубе, цеплялись за все, что попадалось на пути.Молодой моряк геройски пинал одно щупальце, заставляя его вновь и вновь извиваться в волнообразных конвульсиях. Не думая, что в нем все еще таится сила, он не остерегся, и в какое-то мгновение щупальце охватило ногу и впилось в нее множеством присосок. Испуганный моряк нагнулся, чтобы отбросить щупальце, но оно следующим взмахом обвило руку. Стиснутый узник закричал. Товарищи бросились на выручку и стали резать щупальце ножами, чтобы оторвать его по кусочкам. Но сделать это было нелегко, присоски словно вросли в тело. Молодой человек был сильно потрясен.Чему может научить нас столь необычное происшествие? Осьминог – хищник. Будучи побежденным, даже с отсеченными “руками”, он все еще опасен и в предсмертных конвульсиях все еще может причинить вред.Очень похож на него в своих действиях дьявол. Он тоже побежден, но, тем не менее, еще жив и довольно силен. Слово Божье сравнивает его с рыкающим львом, который ищет, кого бы поглотить. И нужно быть очень осмотрительным, чтобы не попасть в его сети.Как щупальца спрута овладевают жертвой благодаря множеству присосок, так и дьявол увлекает человека в свои сети множеством мелких грехов. И хотя порой они кажутся незначительными, их влияние так велико, что человек может окончательно запутаться и навеки погибнуть.Рыбаки нередко используют щупальца осьминога в качестве приманки. Маленькие кусочки, насаженные на крючок, долго еще дергаются, привлекая голодных и беспечных рыб. Нам необходимо научиться избегать даже безобидных приманок, которые расставил дьявол. Очень часто он достигает успеха только потому, что мы недооцениваем опасности его соблазнов.