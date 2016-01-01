Крылатые выражения
Человек рождается, живет какое-то малое время и… умирает. А что остается после него на земле? Увы, кроме памяти о себе многие ничего не могут оставить. Но даже память памяти рознь: за одними тянется шлейф добрых дел, и, как следствие, о них вспоминаются добрым словом; а другие… Хочется пожелать тем, другим:
Век проживи, чтоб в памяти остался,
Чтоб в скорбный час ухода твоего
Не от тебя наш мир освобождался,
А ты б освобождался от него.
Библия описывает нам жизнь некоторых людей, которые уже не одну тысячу лет являются для многих народов притчей во языцах. Рассмотрим сегодня такие выражения, как «Печать Каина» и «Соломоново решение».
Печать Каина
Обратимся к Писанию. Каин – первый человек, рожденный Адамом и Евой, совершил первое убийство на земле. «Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец; а Каин был земледелец. Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его; а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его. И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? И сказал: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей» (Быт. 4:1-5, 8-11).
Имя «Каин» стало нарицательным для человека, совершившего тяжкое преступление, изверга, убийцы, употребляется и как бранное выражение. Возникшее отсюда же выражение «каинова печать» употребляется в значении: клеймо преступления.
Соломоново решение
Соломон – сын израильского царя Давида, царствовавший примерно с 1015 до 976 гг. до Р. Хр. Библия описывает нам его как человека мудрого. И не случайно. В начале своего царствования явился Господь Соломону во сне ночью и предложил просить Его, о чем тот захочет. Соломон не стал просить себе долгой жизни, богатства, а просил себе разума, чтобы судить народ, различая добро и зло. И Бог обещал исполнить его просьбу: «...Я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе» (3 Цар. 3:12). Он был мудрее всех своих современников, и имя его было в славе у всех окрестных народов. Его царствование было самым мирным, самым цветущим периодом в истории израильского народа. Об одном из проявлений мудрости – принятии решения на суде между двумя женщинами – мы можем прочитать в Библии: «Тогда пришли две женщины блудницы к царю, и стали пред ним. И сказала одна женщина: о, господин мой! я и эта женщина живем в одном доме; и я родила при ней в этом доме. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина; и были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было; только мы две были в доме. И умер сын этой женщины ночью; ибо она заспала его. И встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот, он был мертвый; а когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила.
И сказала другая женщина: нет, мой сын живой, а твой сын мертвый. А та говорила ей: нет, твой сын мертвый, а мой живой. И говорили они так пред царем. И сказал царь: эта говорит: «мой сын живой, а твой сын мертвый»; а та говорит: «нет, твой сын мертвый, а мой сын живой». И сказал царь: подайте мне меч. И принесли меч к царю. И сказал царь: рассеките живое дитя надвое, и отдайте половину одной, и половину другой. И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: о, господин мой! отдайте ей этого ребенка живого, и не умерщвляйте его. А другая говорила: пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите. И отвечал царь и сказал: отдайте этой живое дитя, и не умерщвляйте его; она его мать.
И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь; и стали бояться царя; ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд» (3 Цар. 3:16-28).
Таким образом, мудрое решение трудной задачи с незапамятных времен и поныне называют «Соломоновым решением».