Крылатые выражения

Век проживи, чтоб в памяти остался,

Чтоб в скорбный час ухода твоего

Не от тебя наш мир освобождался,

А ты б освобождался от него.

Печать Каина

Библия описывает нам жизнь некоторых людей, которые уже не одну тысячу лет являются для многих народов притчей во языцах. Рассмотрим сегодня такие выражения, как «Печать Каина» и «Соломоново решение».

Соломоново решение

Обратимся к Писанию. Каин – первый человек, рожденный Адамом и Евой, совершил первое убийство на земле. «Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец; а Каин был земледелец. Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его; а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его. И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? И сказал: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей» (Быт. 4:1-5, 8-11).Имя «Каин» стало нарицательным для человека, совершившего тяжкое преступление, изверга, убийцы, употребляется и как бранное выражение. Возникшее отсюда же выражение «каинова печать» употребляется в значении: клеймо преступления.

Соломон – сын израильского царя Давида, царствовавший примерно с 1015 до 976 гг. до Р. Хр. Библия описывает нам его как человека мудрого. И не случайно. В начале своего царствования явился Господь Соломону во сне ночью и предложил просить Его, о чем тот захочет. Соломон не стал просить себе долгой жизни, богатства, а просил себе разума, чтобы судить народ, различая добро и зло. И Бог обещал исполнить его просьбу: «...Я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе» (3 Цар. 3:12). Он был мудрее всех своих современников, и имя его было в славе у всех окрестных народов. Его царствование было самым мирным, самым цветущим периодом в истории израильского народа. Об одном из проявлений мудрости – принятии решения на суде между двумя женщинами – мы можем прочитать в Библии: «Тогда пришли две женщины блудницы к царю, и стали пред ним. И сказала одна женщина: о, господин мой! я и эта женщина живем в одном доме; и я родила при ней в этом доме. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина; и были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было; только мы две были в доме. И умер сын этой женщины ночью; ибо она заспала его. И встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот, он был мертвый; а когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила.И сказала другая женщина: нет, мой сын живой, а твой сын мертвый. А та говорила ей: нет, твой сын мертвый, а мой живой. И говорили они так пред царем. И сказал царь: эта говорит: «мой сын живой, а твой сын мертвый»; а та говорит: «нет, твой сын мертвый, а мой сын живой». И сказал царь: подайте мне меч. И принесли меч к царю. И сказал царь: рассеките живое дитя надвое, и отдайте половину одной, и половину другой. И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: о, господин мой! отдайте ей этого ребенка живого, и не умерщвляйте его. А другая говорила: пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите. И отвечал царь и сказал: отдайте этой живое дитя, и не умерщвляйте его; она его мать.И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь; и стали бояться царя; ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд» (3 Цар. 3:16-28).Таким образом, мудрое решение трудной задачи с незапамятных времен и поныне называют «Соломоновым решением».