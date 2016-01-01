Без наркотиков жизнь интересней

Без наркотиков жизнь интересней


       Сейчас мне 23 года. Семья моя достаточно благополучная. Но бывает, что и в хороших семьях, не все удачно складывается. Так получилось у меня.
       Проблемы начались еще в раннем возрасте, когда любопытство, что такое покурить, что такое выпить, что такое украсть у мамы ненужную, на мой взгляд, мелочь, переросло в реальные действия. Как и во многих семьях, на эти мои поступки родители не особо обращали внимание.
       Я и выпивала, и курила анашу и гашиш, не было только возможности и удобного случая попробовать уколоться внутривенно. В 15 лет наступил день, когда однажды мы с одноклассниками решили прогулять школу и накуриться наркоты. Пришли в то место, где ее продавали, а у продавца не оказалось анаши, которую мы обычно курили. Он предложил нам героин, сказав, что в нем нет ничего страшного, это то же самое, только лучше. И мы взяли. Среди нас был один «специалист», который убедил нас, что если курить, то будет мало, и мы решили уколоться. Мне было ужасно страшно. Я вообще очень боялась уколов. Когда у меня в больнице пытались взять кровь из вены, вся тряслась от страха. И вот когда друзья предложили первый раз уколоться, все меня уговаривали минут 20, прежде чем я согласилась. Я протянула руку и отвернулась. Один меня держал, другой колол, третий шапкой закрывал мне лицо, чтобы не смотрела. Я боялась, плакала, но все-таки укололась. После этого был второй такой же случай, третий, четвертый, пятый... Я и сама не поняла, как, вставая утром с постели, уже сама шла за наркотиками. Сама себе я уколы делать не могла, но регулярно кто-нибудь колол мне ханку. И когда мои родители узнали, что я наркозависима, то заперли дома, решив тем самым оградить от наркотиков. Я очень отчетливо помню тот день, когда мне принесли наркотический раствор, и я, спустив из окошка веревочку, подняла его в комнату и, закрывшись от родителей в ванной, первый раз пыталась самостоятельно уколоться. Я плакала, мне было плохо, внутри меня было только одно желание – желание уколоться. Толстой иглой я истыкала себе все вены рук и ног, но попасть в вену не могла. Раствор из шприца лился мимо вен. Руки раздулись. Вся ванна была в крови. В итоге я так и не смогла ввести себе раствор. Было ужасно, но я все равно не отказалась от наркотиков и употребляла их внутривенно 6 лет.
       Чтобы избавить меня от наркотической зависимости, родители испробовали много разных способов лечения: это различные химзащиты и программы-блокаторы, при использовании которых наркотики не действуют. Родители меня лечили бесконечно, куда только меня не возили, что только со мной не делали. Раз в год я стабильно перекумаривала. Меня прокапывали и в больнице, и дома. Они меня водили к каким-то профессорам из Москвы, которые за большие деньги меня кодировали, чем-то обкалывали. Но все было бесполезно. Ничего не помогало. Трезвая жизнь для меня была смерти подобна. И вскоре я опять шла колоться. Это был наркотический ад, бред, в который я все глубже погружалась. Я постоянно видела жуткие галлюцинации, в которых были страшные уроды. Казалось, что со мной разговаривают какие-то картинки. Я, даже не употребляя наркотиков, могла находиться в этом бреду. Могла три дня подряд не вставать с кровати, просто лежать под одеялом, закрывшись с головой, и «бродить» по своим совершенно ненормальным галлюцинациям. Лечение не давало положительного результата, и я уже не видела никакого выхода из этого состояния. В итоге я стала ненавидеть наркотик, не хотела его употреблять. Я настолько устала от такой жизни в бреду, от поисков наркотических средств, что последние годы моей жизни были похожи на состояние погружения в колодец, в котором холодно, сыро, но выйти из которого нет сил.
       Были такие моменты в жизни, когда я искала Бога. Иногда посещала Православную Церковь. Душа тянулась к спасению и жаждала какой-то чистоты. Где-то в глубине души я понимала, что спасение только в Боге. Бывало, что вставала на колени и проговаривала заученные молитвы, не понимая умом их смысла. Вся обколотая даже приходила на исповедь. И ощущение, что Бог меня слышит, было реальным.
       Как-то один мой друг-наркоман предложил в очередной раз лечиться. Привел меня в наркологический Центр «Панацея» к наркологу, каких я уже повидала сотни. Мы с ним стали туда ходить. Женщина-психолог, которая работала со мной, пригласила на общение с христианами.
       И вот я пришла с новой знакомой в Библейский Центр Христиан Веры Евангельской. Я вновь ощутила Божье присутствие, только сильнее, чем когда-либо. Среди молодежи, пришедшей на богослужение, раздавали на память бумажные сердечки с надписями из Библии. Мне случайно досталось сердечко с надписью из Псалма 31: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить тебя, око Мое над тобою». Это Бог мне тогда сказал, что изменит мою жизнь. Хотя на тот момент я не представляла себе, как можно ее изменить. Я прочитала эти слова на бумажке и расплакалась. Я подумала, что Бог, наверное, действительно меня слышит. После богослужения я познакомилась с парнем, который когда-то тоже был наркоманом. Он сказал мне: «Иисус тебя любит!» Первое, что пронеслось в моей голове, было: «Он псих».
       На служении в проповеди мне понравилась одна фраза, в которой прозвучало, что мы можем проверять Бога. И я, выходя из молитвенного дома, решила Его проверить. Время было позднее, но мне нужно было в тот день ехать на другой конец города за наркотиками. И я сказала: «Господи, Ты видишь, как я замерзла. У меня есть деньги, и мне нужен наркотик. Но мне совсем не хочется никуда ехать. Я так хочу сегодня вечером побыть с мамой. Но наркотик сильнее меня, сильнее моего желания быть дома. Если Ты есть, если Ты действительно меня любишь, помоги мне». И вот я иду по своей улице к дому. Вдруг меня пронзает мысль: «А почему я в своем районе, когда мне нужно ехать за героином?» По пути встретился знакомый наркоман, который вторил моим мыслям: «Пойдем за наркотиками! Тебе даже платить не надо будет, купим на мои деньги». На что я ответила: «Не хочу. Знаешь, я была в Церкви, мне там дали Новый завет». Он же посчитал, что я совсем уже докололась и ушел, сказав: «Ладно, как все пройдет, позвонишь». Но не прошло.
       От верующих я узнала о реабилитационном Центре «Новая жизнь» и поехала туда. Некоторые из приезжающих в Центр уезжают обратно домой. Несмотря на то, что мне тоже было и морально и физически невыносимо тяжело, осознание того, что мой выбор невелик (либо смерть, либо новая жизнь) держало меня в Центре. Было плохо до того момента, пока однажды, спустя полтора месяца пребывания в Центре, я не встала на колени по-настоящему, с пониманием того, что хуже уже быть просто не может, и сказала: «Господи, я ни в кого и ни во что не верю. Пожалуйста, сделай теперь что-то Ты, потому что так жить уже не могу и не хочу». Первое время я настолько хотела курить, что говорила: «Отдам год жизни за одну затяжку». Если не колоться еще как-то могла, то не курить было тяжелее всего. Я слышала там от реабилитантов истории о том, как приезжающих в Центр, Бог сразу освобождал от разных зависимостей. Со мной такого не было. Я курить хотела два месяца. Это желание было настолько сильнее меня, что я курила крапиву, закрутив ее в тетрадный лист. Надышавшись дыма, немного успокаивалась. Я была прикреплена к старшей, которая говорила: «Аня, давай помолимся?» На что я отвечала: «Если хочешь, молись, но курить-то мне все равно хочется». Мы молились по 5-6 раз в день за эту мою проблему, пока мне как-то в руки не попала сигарета. Я держала ее в зажатом кулаке. Ладонь вся вспотела. Я за секунду придумала, где мне найти зажигалку, где найти место покурить. Но вдруг расплакалась: «Я так хочу, чтобы моя жизнь изменилась, так зачем, Господи, Ты дал мне эту сигарету. Ты же знаешь, что я не смогу ее не выкурить». А Он говорит: «Сможешь, ты свободна!» И я выкинула ее. С того момента я точно знаю, что свободна.
       Вы наверняка хорошо знаете, как наше общество относится к наркоманам. Одни с жалостью, другие с презрением, третьи вообще о тебе забыли. Родители реагируют на тебя как на больного. Ты ничего не можешь иметь: ни семью, ни друзей. Ты – наркоман, ты всем чужой. Большую роль в том, что я осталась в Центре «Новая жизнь» сыграло и то, что меня там не жалели, но и не относились с презрением. Родные на тот момент для меня не была таковыми. Лишь в Центре меня поняли, приняли как свою. Там действительно все хотели мне помочь и, даже наказывая, любили такой, какая я есть.
       Ровно год я проходила реабилитацию и уже полтора года, как вернулась оттуда. Сегодня я хожу на богослужения в Церковь Христиан Веры Евангельской. Эту Церковь посещает много молодежи, среди которой я нашла друзей. Бог полностью изменил мою жизнь. Я свободна от наркотиков, сигарет, алкоголя. Живу полноценной жизнью, учусь, работаю. Мама, которая кроме горя и проблем от меня ничего не видела, которая терпела до последнего, и то говорила: «Уж один раз бы мы оплакали тебя. И для всех бы кончился этот ад». Теперь она по-другому смотрит на меня: «Ты мое солнышко. Мне с тобой тепло». Иисус стал моим Другом, освещающим мою жизнь. Хочу сказать всем, что с Богом жить намного интересней, чем с наркотиками. Ты можешь целыми днями ходить по улице, вокруг тебя может быть масса людей, но это просто скука, потому что на самом деле нет в этом никакой жизни. С того самого дня, как Бог вошел в мою жизнь, мне не было скучно ни разу. Бог живой. Только Он способен изменить жизнь человека в лучшую сторону.


Аня, г. Пенза

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ВЫПУСК 26 2005\1