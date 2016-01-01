Там, где Бог, – есть место чуду!

В Центре реабилитации «Новая жизнь» не так давно образовалась молодая христианская семья, в жизни которой Бог сделал то, что невозможно было врачам, правоохранительным органам и многим другим.Евгению Кирилову 32 года. Его жене Татьяне – 30 лет. Их маленькой дочке – нет еще и годика. Они живут и трудятся в ЦР «Новая жизнь». Когда-то они не знали друг друга. Каждый из них имел свою разбитую грехом жизнь. Грех беспощадно делал свое дело в каждом из них, и они не могли от него освободиться собственными силами. Однажды люди спросили Иисуса Христа о том, кто из людей может спастись. Господь ответил:(Лк. 18:27).Евгений был наркоманом около 10 лет. В свои 27 лет он уже неоднократно желал покончить жизнь самоубийством, но всякий раз у него не получалось. В тот день, когда он в очередной раз попытался лишить себя жизни, Женя находился в своей квартире. Он решил передозироваться, чтобы умереть. Но опять ничего не получилось. И тогда он закричал: «Если кто-то есть на этом свете, то помоги мне!» В одно мгновение вся жизнь пролетела перед глазами.Он рос в благополучной семье. Отец работал на космодроме, мать – бухгалтером. Родители уделяли сыну много внимания. Женя учился очень хорошо, любил футбол и был способным подростком. Когда его семья переехала в Ленинград, в четвертом классе он познакомился с ребятами, которые научили его такому «ремеслу», как фарцовка. Стали появляться большие деньги. В 15 лет он сильно напился после ссоры с девчонкой, а затем один из друзей предложил покурить анашу. Курил ее в течение года, а потом кто-то из знакомых предложил уколоться. Евгений сначала отказался, но тот его уговорил. Так он впервые укололся. К наркотику его стало тянуть. Пошел в армию, но после армии опять стал употреблять наркотики. Мама сильно переживала за сына и после третьего инсульта умерла. Вскоре умерла и бабушка, оставив большое наследство в Тамбовской области. Отец стал пить, и между ними все чаще вспыхивали ссоры. Женя продал имение бабушки, но начать новую хорошую жизнь не смог. Вновь дружки, наркотики. Отец умер на глазах сына, но слез не было, сердце было очень ожесточено. Все, что можно было продать из квартиры, было продано…Это был крик его души. Именно в это время, когда он так закричал, послышался стук в дверь квартиры. Открыв ее, он увидел двух людей. Один из них тоже был когда-то наркоманом. С него однажды Евгений снял одежду и продал ее. И вот они стоят на пороге... Женя подумал, что они пришли бить его, но вдруг услышал от них такие слова: «Женя, тебя Иисус любит!» После этой встречи Евгений вскоре оказался в Центре реабилитации «Новая жизнь».Бог стал совершать Свои чудеса в жизни бывшего наркомана, потому что тот доверился Иисусу и полюбил Его всем сердцем. Женя просил Бога, чтобы у него была жена. И Бог дал ему, какую он просил.Татьяна приехала для прохождения реабилитации в очень жалком состоянии: волосы выпадали, она почти облысела, вся жизнь разбита пьянством и наркотиками, последнее время она бомжевала. Однажды, проснувшись на чердаке, Татьяна поняла, что уже погибает. Вспомнив о матери, решила вернуться к ней. Мама встретила Таню и приняла ее такой, какая она была, со всеми ее проблемами, не погнушалась и тем, что вся голова у Тани была во вшах. Мать рассказала о Центре реабилитации и предложила ей поехать туда. Так и Татьяна оказалась в «Новой жизни». Поначалу она плохо понимала, о чем говорят. Но затем лично познакомилась с Господом Иисусом Христом и приняла Его в свое сердце!В Центре у Татьяны обнаружили страшное заболевание – СПИД. Она всем сердцем желала стать здоровой, желала жить и служить Господу. Сама Таня и все, кто знал о ее проблеме, молились за ее исцеление. И Господь стал совершать Свои чудеса и в ее жизни! Бог сделал то, что по сей день не может сделать никто на земле. Ведь СПИД считается неизлечимой болезнью. Иисус исцелил Таню от СПИДа! Сегодня все ее анализы в норме, а иммунитет, как у здорового человека. Слава Богу! Ведь у тех, кто имеет ВИЧ-инфекцию, не может улучшаться иммунитет, а может становиться только хуже, если... Бог не начнет делать Свое дело!Евгений и Татьяна познакомились в Центре, полюбили друг друга, поженились и растят сегодня маленькую доченьку. Разве это не чудо?!Семья Кириловых живет не в шикарных хоромах. Может быть, не все у них получается так, как хотелось бы. Но они с Богом, и Бог с ними. Да благословит Господь эту семью и тех, кто проходит реабилитацию в ЦР «Новая жизнь», а также всех сотрудников Центра.Все выше описанное – не вымысел и не сказка, это реальная действительность, свершающаяся в наши дни на планете Земля. Люди, не имеющие надежды на будущее, обретают Новую Жизнь. Потому что две тысячи лет назад на Голгофском кресте отдал Себя за все человечество Сын Божий – Иисус Христос. И всякий, кто принимает Его Жертву, тем самым впускает Бога в свою жизнь. А там, где Бог, – есть место чуду!