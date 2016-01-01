Иисус однажды сказал о Себе:(Иоан. 11:25); «...Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Иоан. 10:10).Думаю, что христианский реабилитационный Центр «Новая жизнь» не случайно имеет такое название. Здесь обретают Новую Жизнь алкоголики и наркоманы. Люди, не имеющие, казалось бы, надежды на будущее, зачастую отверженные обществом, с искалеченными судьбами, с тяжкими недугами. Их объединяет одно – они пожелали оставить свой грех и обратились за помощью к Господу нашему Иисусу Христу!За прошедшие годы люди из разных мест России приезжали в этот Центр, чтобы пройти реабилитацию. Многие из них, получив от Бога освобождение от наркотической и алкогольной зависимости, стали сотрудниками Центра. Теперь они говорят об имени Иисуса Христа другим людям, приезжающим на реабилитацию. Говорят о силе и любви Бога!Иисус однажды сказал народу такие слова:(Иоан. 8:34,36). Бог ныне и во веки Тот же. И сегодня Свои великие дела и чудеса совершает Господь в жизни людей, которые всем сердцем возжаждали освобождения от греха, захотели принять эту Новую Жизнь из рук Бога.Центр расположен на месте бывшей военной базы. Это огромная территория со множеством построек. Бывшие хозяева, уезжая, вывезли все, что можно было вывезти, оставив помещения в ужасном состоянии. Сотрудники Центра и люди, проходившие реабилитацию, восстановили все здания и подсобные помещения.Сегодня на территории Центра есть свои фермы: коровник, загон овец, большое помещение с кроликами, свинарник. Имеется овощехранилище, лесопилка, автопарк, кательные, прачечная, складские помещения. Есть свои поля для земледелия, свой картофелеуборочный комбайн, своя кухня и пекарня, производство макарон, производство тратуарной плитки, кирпича. Люди, проходящие здесь реабилитацию, активно задействованы в физическом труде: кто-то работает на фермах, кто-то на производстве плитки, кирпича, кто-то на лесопилке, кто-то на кухне, кто-то на транспорте и т.д. Работают с утра до вечера. В свободное время читают и изучают Библию. Утром и вечером здесь проходят собрания, на которых работники Центра и реабилитанты молятся Богу, призывая Его на помощь. И Господь слышит их и помогает! Он дает им Новую Жизнь! Он Сам является для них Новой Жизнью!

Игорь Хлевной

__________________________________

к сведению

Каждую неделю в Центр на реабилитацию приезжает 15-20 человек, каждый из которых получает шанс обрести свободу.Так или иначе, за помощью на сегодняшний день обратилось 3700 человек.Выпускники Центра сыграли 99 свадеб.В новых семьях родилось 142 ребенка.– cоциальную реабилитацию и адаптацию людей, имеющих зависимость от наркотических, токсических веществ, алкоголя и других химических веществ;– социальную реабилитацию и адаптацию людей без определенного места жительства;– профилактику наркомании;– работу с социально неблагополучными слоями населения, в том числе с бездомными детьми и проблемной молодежью.Реабилитационный Центр «Новая Жизнь» начал свою работу 29 мая 1995 года в поселке Преображенка Кингисеппского района Ленинградской области, а с ноября 1998 года продолжил свою деятельность в поселке Котлы Кингисеппского района Ленинградской области.За помощью в Центр может обратиться любой желающий независимо от возраста, пола. Курс реабилитации рассчитан на один год и осуществляется бесплатно.Вся деятельность с начала образования Центра основана на добровольном, безвозмездном выполнении работ и оказании помощи нуждающимся гражданам. Все работники Центра являются волонтерами.Большинство работников Центра (более 90%) – это бывшие наркоманы, алкоголики и бездомные, которые знают об этих социальных проблемах не понаслышке. По сложившейся практике работники Центра являются не просто исполнителями той или иной работы, но находятся в непосредственном контакте с находящимися на реабилитации ребятами, являясь социальными консультантами по имеющимся проблемам. Совместная трудовая деятельность, быт и проживание создают атмосферу доверия и доброжелательности в отношениях между работниками и реабилитантами и помогают достигать целей реабилитации.По окончании реабилитации лица, получившие помощь, должны возвратиться в свои семьи к родителям, супругам и детям для восстановления разрушенных отношений и связей. По возможности, администрация Центра оказывает выпускникам помощь в поиске рабочих мест, восстановлении документов, восстановлении прав на когда-то потерянное жилье, восстановлении родительских прав и т. п.Более подробную информацию читайте на сайте www.newlife.spb.ru