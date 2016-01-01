Детская страничка

Детская страничка


       Ребята, наверное, всем вам известно, что Господь Бог человеколюбивый и многомилостивый.
       В Библии сказано, что Бог есть любовь. Но знаете ли вы, что Он является и справедливым судьей. Бог любит людей и не желает, чтобы кто-то попал в ад. Но Господь против зла и не хочет, чтобы оно росло и умножалось. Он дал каждому человеку возможность сделать свой выбор: творить в жизни добро или делать зло.
       Бог с искренним человеком поступает искренно, с чистым - чисто, а с лукавым –- по лукавству его (Пс. 17:26-27).
       Так хочется, дорогие ребята, чтобы каждый из вас был чистым душою, искренним, стремился к добру и имел любящее милостивое сердце. А научиться быть такими вам помогут рассказы, которые я предлагаю вам прочитать.







       В одном саду выросла большая красивая яблоня. У нее были такие упругие ветви, что никакой ветер ей был не страшен. Каждую весну на этих ветвях распускались маленькие зеленые листочки, а потом прекрасные цветы украшали красавицу-яблоню.
       На нашей яблоне было очень много веточек. И вот на одной из них завязалось два яблочка. Одно, появившись на свет, прославило Бога. Оно радовалось и ликовало и благодарило Господа за теплые солнечные лучи, за дождик в жаркий день, за приятное дуновение ветерка, за заботливую маму-яблоню, которая питала его вкусным соком. Другое же яблочко оказалось ворчливым и недовольным. Все ему было не так. То солнце слишком ярко светило, то дождь был слишком сильным, то ветер слишком холодным.
       Яблочки стали подрастать. Ворчливое яблоко стало больше и сильнее своего соседа. Оно постоянно смеялось над ним, старалось стукнуть его, да столкнуть с ветки. Сосед же терпел и не переставал славить Господа, находя всегда во всем хорошее. Когда было ненастье, доброе яблоко благодарило Бога за силы и терпенье, которые Творец посылал ему, чтобы переносить тяготы. От этого благодарное яблокостановилось крепче и выносливее и еще больше наливалось вкусным соком.
       И вот, когда они выросли, подошло время сбора урожая. Их сорвали вместе с другими яблоками и отнесли в дом в корзине.
       Там жила бабушка. К ней часто приходили внуки – два брата.
       В этот день бабушка вынула из корзины яблоки и положила на стол. Потом позвала двух внуков. Один был очень послушным и добрым мальчиком. А другой был озорник. Он часто обижал своего брата. «Берите каждый по яблочку», – сказала бабушка. На столе лежали два яблока. Одно из них было простовато на вид, но это было доброе яблочко. Другое же было чрезвычайно привлекательным и намного больше размером, желто-красного цвета. Это было неблагодарное яблоко.


       Непослушный мальчик подбежал и схватил яблоко получше. А его брату пришлось взять оставшееся яблоко. Он откусил от него и воскликнул: «Какое вкусное! Я никогда не ел яблока вкуснее!» Через минуту прибежал его брат. Он был явно чем-то недоволен. «Я откусил свое яблоко, а оно внутри оказалось гнилым... Оно было таким противным на вкус, что мне пришлось его выкинуть!»
       Вот так, дорогой друг, будет и с нами. Те люди, которые любят Господа и стараются не делать злых дел, принесут много добрых плодов. Бог взрастит в их сердцах любовь, терпение, милосердие. Эти люди будут иметь вечную жизнь и будут всегда с Богом. А те, которые не любят Бога и не боятся делать зло пред Его очами, принесут худые плоды. Их сердца окажутся наполненными ненавистью, обидой, завистью. И они никогда не смогут быть вместе с Богом.


И. Мартынова | Рис. Ю. Филина







Милосердие



       Дашенька росла доброй и жизнерадостной девочкой. Родители учили её относиться к людям с любовью, пониманием и состраданием. И девочка никогда не проходила мимо чужого горя. Несколько дней назад она помогла подняться упавшей старушке, а потом перевела её через дорогу. Вчера Даша отдала свой школьный бутерброд нищему, который просил милостыню на остановке, а сегодня в магазине поделилась газированной водой с девочкой, которая хотела пить.
       У Даши была мечта: ей очень хотелось сделать что-то особенное для Иисуса. Вечером, ложась спать, девочка подумала: «Может быть, завтра получится?»
       Ночью ей приснился сон. Идет она по цветущему саду, а навстречу ей Человек в сияющей одежде.
              – Здравствуй, Дашенька! – улыбнулся Незнакомец.
              – Кто Ты? – спросила девочка.
              – Я – Тот, Кому ты помогла подняться, когда ему было больно; Тот, Которого ты накормила, когда он был голоден; Тот, Кого ты напоила, когда он жаждал.
              – Но ведь я не Тебе помогала, – удивилась девочка.
              – Так как ты это сделала одному из братьев Моих меньших, то сделала Мне.
Проснувшись утром, Даша вспомнила свой сон и радостно улыбнулась. Девочка поняла: всё, что она делала до сих пор для других, она делала для Него, для Иисуса.

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ВЫПУСК 26 2005\1