Детская страничка

В одном саду выросла большая красивая яблоня. У нее были такие упругие ветви, что никакой ветер ей был не страшен. Каждую весну на этих ветвях распускались маленькие зеленые листочки, а потом прекрасные цветы украшали красавицу-яблоню.На нашей яблоне было очень много веточек. И вот на одной из них завязалось два яблочка. Одно, появившись на свет, прославило Бога. Оно радовалось и ликовало и благодарило Господа за теплые солнечные лучи, за дождик в жаркий день, за приятное дуновение ветерка, за заботливую маму-яблоню, которая питала его вкусным соком. Другое же яблочко оказалось ворчливым и недовольным. Все ему было не так. То солнце слишком ярко светило, то дождь был слишком сильным, то ветер слишком холодным.Яблочки стали подрастать. Ворчливое яблоко стало больше и сильнее своего соседа. Оно постоянно смеялось над ним, старалось стукнуть его, да столкнуть с ветки. Сосед же терпел и не переставал славить Господа, находя всегда во всем хорошее. Когда было ненастье, доброе яблоко благодарило Бога за силы и терпенье, которые Творец посылал ему, чтобы переносить тяготы. От этого благодарное яблокостановилось крепче и выносливее и еще больше наливалось вкусным соком.И вот, когда они выросли, подошло время сбора урожая. Их сорвали вместе с другими яблоками и отнесли в дом в корзине.Там жила бабушка. К ней часто приходили внуки – два брата.В этот день бабушка вынула из корзины яблоки и положила на стол. Потом позвала двух внуков. Один был очень послушным и добрым мальчиком. А другой был озорник. Он часто обижал своего брата. «Берите каждый по яблочку», – сказала бабушка. На столе лежали два яблока. Одно из них было простовато на вид, но это было доброе яблочко. Другое же было чрезвычайно привлекательным и намного больше размером, желто-красного цвета. Это было неблагодарное яблоко.

Непослушный мальчик подбежал и схватил яблоко получше. А его брату пришлось взять оставшееся яблоко. Он откусил от него и воскликнул: «Какое вкусное! Я никогда не ел яблока вкуснее!» Через минуту прибежал его брат. Он был явно чем-то недоволен. «Я откусил свое яблоко, а оно внутри оказалось гнилым... Оно было таким противным на вкус, что мне пришлось его выкинуть!»Вот так, дорогой друг, будет и с нами. Те люди, которые любят Господа и стараются не делать злых дел, принесут много добрых плодов. Бог взрастит в их сердцах любовь, терпение, милосердие. Эти люди будут иметь вечную жизнь и будут всегда с Богом. А те, которые не любят Бога и не боятся делать зло пред Его очами, принесут худые плоды. Их сердца окажутся наполненными ненавистью, обидой, завистью. И они никогда не смогут быть вместе с Богом.

И. Мартынова | Рис. Ю. Филина

Милосердие

Дашенька росла доброй и жизнерадостной девочкой. Родители учили её относиться к людям с любовью, пониманием и состраданием. И девочка никогда не проходила мимо чужого горя. Несколько дней назад она помогла подняться упавшей старушке, а потом перевела её через дорогу. Вчера Даша отдала свой школьный бутерброд нищему, который просил милостыню на остановке, а сегодня в магазине поделилась газированной водой с девочкой, которая хотела пить.У Даши была мечта: ей очень хотелось сделать что-то особенное для Иисуса. Вечером, ложась спать, девочка подумала: «Может быть, завтра получится?»Ночью ей приснился сон. Идет она по цветущему саду, а навстречу ей Человек в сияющей одежде.– Здравствуй, Дашенька! – улыбнулся Незнакомец.– Кто Ты? – спросила девочка.– Я – Тот, Кому ты помогла подняться, когда ему было больно; Тот, Которого ты накормила, когда он был голоден; Тот, Кого ты напоила, когда он жаждал.– Но ведь я не Тебе помогала, – удивилась девочка.– Так как ты это сделала одному из братьев Моих меньших, то сделала Мне.Проснувшись утром, Даша вспомнила свой сон и радостно улыбнулась. Девочка поняла: всё, что она делала до сих пор для других, она делала для Него, для Иисуса.