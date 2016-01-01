Международный евангелист Дэвид Хасавей посетил Пензу

– Это длинная история. Если вкратце, когда был мальчишкой, ученики в школе смеялись надо мной из-за того, что я христианин. Я решил, что буду жить жизнью, где будет много приключений. Так и случилось. В течение многих лет я контрабандой возил Библию, за что был осужден и провел почти год в коммунистической тюрьме. Сейчас я езжу по всей России. Я знаю, что такое – жить в вашей стране. Я провел много времени в Сибири, побывал во многих городах России, даже россияне порой не объездили столько. Я чувствую себя наполовину русским. Приезжаю сюда по приглашению российских Церквей. Бог хочет благословить всех людей не только в Пензе, но и по всей России.В своем труде, который несу перед Богом, я очень много путешествую. Сейчас я прилетел из Англии. После этого служения должен буду лететь в Германию. Две недели назад я был на Украине. Там были замечательные служения. За 10 дней многие получили исцеление под действием силы Божьей. Ко мне привезли женщину в инвалидном кресле, у нее была опухоль мозга. Ей сделали операцию по удалению опухоли. В результате ее правая сторона была парализована. Мне не нужно было даже прикасаться к ней. Когда я заговорил о власти Иисуса, она поднялась из инвалидного кресла и пошла. Я не врач. Это было чудо, сделанное Богом! Я хочу, чтобы город Пенза получил благословение. Бог вездесущ. Он так же реален в Пензе, как и на Украине.Некоторые люди не верят в исцеление и поэтому пытаются остановить чудеса исцеления, но невозможно остановить силу Божью. Я сам не могу совершать чудеса, но Бог может. Я не знаю, какой Бог у других. Мой Бог – Бог чудес. Это Бог Библии.– Я вез контрабандой в СССР 5000 Библий и попал в тюрьму после задержания на чехословацкой границе советским КГБ. Там было небольшое количество чехов. Но именно русские, были очень недовольны, они осознавали, какими большими партиями мы ввозили Библии и хотели разрушить нашу организацию, которая занималась поставкой Священного Писания в Советский Союз. Когда я еще находился в заключении, Бог открыл мне дату моего освобождения. Спустя время Он исполнил Свое обещание. Сам премьер-министр Гарольд Уилсон лично освободил меня. После этого события я еще возил Библии 12 лет и сотни тысяч книг перевез за это время в Россию.– Побывав в тюрьме, как раз и теряешь страх. Я продолжал свое дело. Только долгое время я не мог быть в Чехословакии. Во все другие страны, включая в том числе и Советский Союз, я мог ехать.– Не многие люди понимают настоящую причину, почему я в России. Я знал, что Бог призывает меня сюда. Я уже ездил в восточно-европейские страны в течение трех лет. Бог мне показал, что это мое направление для всей моей оставшейся жизни. Я здесь потому, что Бог привел меня сюда.40 лет тому назад, когда я жил в Англии, у меня обнаружили рак горла. Я пошел к врачам. Единственное, что они могли сделать, это вырезать голосовые связки, где была опухоль. Но я не позволял. Я помню, как говорил медикам, что верю Богу и что Он совершит чудо. Три месяца я молился, чтобы Бог исцелил меня. Но исцеление не произошло, и я вернулся к врачам. Они осмотрели меня и сказали: «Ты не получил исцеления, твоя раковая опухоль становится больше. Мы дадим тебе три дня и сделаем операцию. Ты потеряешь голос». Я помню, как тогда молился: «Боже, если Ты хочешь, чтобы я остался в Англии, не исцеляй меня. Я поеду к врачам, и они лишат меня голоса. Но если Ты хочешь, чтобы я поехал в Россию, тогда мне нужно чудо. Мне нужно знамение от тебя, чтобы я был убежден всю оставшуюся жизнь, что именно Ты, Господь, направляешь меня в Россию. Исцели мое горло». И в тот вечер Бог исцелил меня. В этом году ровно 40 лет, как я молился такой молитвой. Это была самая опасная молитва в моей жизни. Я не думаю, что сегодня многие могут сказать Богу: «Не исцеляй меня». Я поехал к врачам на следующий день. Они были шокированы. Им было трудно поверить в чудо, и они спросили, кто сделал это? Я переспросил: «Что вы имеете в виду?» – «Кто-то вырезал твою опухоль будто скальпелем». – «Бог, в Которого вы не верите. Он сделал это вчера вечером». Это было чудо. И вот поэтому я здесь.– У меня иногда бывает даже слишком много времени для Бога. Когда я еду с Дальнего Востока в Англию, то в моем дне не 24, а 36 часов. Так что я могу жить на 50% дольше, чем другие.– Да.– Несомненно, вера растет, в том числе благодаря и чудесам, свидетелем которых я становлюсь.Я помню, что, когда проповедовал в Австралии, Бог на самом первом служении начал исцелять людей. В зале была девушка. Она пряталась где-то позади толпы. Все девушки в 22 года хотят быть красивыми. Но эта родилась калекой, у нее был деформирован позвоночник. Ее друзья привели ее ко мне и спросили: «Что может сделать Иисус?» Я ничего не делал, только призывал имя Иисуса, призвал Его силу для исцеления. И эта девушка моментально была исцелена, она буквально вытянулась у меня на глазах сантиметров на десять. На следующий день, приехав на служение, я увидел ее стоящей около двери. Она приветствовала всех входящих. Она стала так прекрасна! Люди знали, что она родилась калекой. Но то, что не могли сделать врачи, сделал Бог. СМИ узнали об исцелении этой девушки и приехали ко мне. Но я ответил им: «Это не я, это сделал Бог». Во время телевизионного интервью я рассказывал об Иисусе. И молодая женщина-репортер, которая брала у меня интервью для национального телевидения Австралии, посмотрела на меня и сказала, что не слышала ничего подобного, никто никогда прежде ей не говорил, что Иисус реален. Она отвернулась от камеры и заплакала.Я был свидетелем еще одного большого чуда. Один молодой человек пострадал в автомобильной аварии. У него было сломано колено, бедро и щиколотка. И вместо того, чтобы усадить его в инвалидное кресло, врачи сделали специальные стальные спицы, которые держали поврежденную ногу. Он мог ходить, но нога его не гнулась. Я молился Богу, чтобы Он совершил чудо. И был ответ. Бог исцелил этого молодого человека. Я посмотрел на него и попросил, чтобы он преклонил колени. Фактически это было невозможно, но он встал на колени. Это не медицинское исцеление. У него не было открытых ран, он не страдал от рака и не болел артритом. Врачи вживили спицы в его ногу, но он согнул колени. Это было чудо. Только Бог может сделать такое.

Месяца два тому назад я тоже проповедовал в России. Я говорил людям, что они должны молиться, призывая имя Иисуса, чтобы Бог их исцелил. На второй день пришла женщина. Ее спросили, что привело ее сюда. Она сказала, что получила исцеление. – «Когда ты исцелилась?» – «Вчера. Дэвид, я видела тебя по телевидению. Я была парализована 10 лет, лежала на постели и не могла вставать, не могла двигаться. Я могла только смотреть телевизор. Когда ты сказал, что надо просить у Иисуса исцеления, я стала молиться твоему Иисусу. И я встала. И вот я здесь. Это чудо!»– Начало веры практически невидимо. Но если семя посеяно в добрую почву, если его «поливать» молитвой, то и вера будет расти.– Моя жена поддерживает меня в моем служении. Раньше она была частью моей команды. Теперь ей приходится больше быть дома. Ведь у нас трое детей. Я думаю, что после того, как меня посадили в тюрьму, она немного опасалась путешествовать со мной. И я ее понимаю. Иногда она сомневается, вернусь ли я домой после своих поездок.– Иметь Женский день хотя бы раз в году очень даже хорошо. В нашей стране нет такого дня. У нас отмечают День матери. Библейский порядок – это когда муж глава дома, как Христос является главой Церкви. Это духовный порядок. В хорошей семье такое устройство приносит гармонию и единство. Я бы призвал всех ставить в своей жизни Бога на первое место.