Любостяжание

Самолюбие

Своеволие

Клевета

Лесть

Рассказывают о чрезвычайно близоруком человеке, который считал себя способным художественным критиком, чем очень гордился. Зашел он однажды с друзьями в картинную галерею и сразу же с большой самоуверенностью стал разбирать картины. Остановившись перед чьим-то, как он думал, портретом, критик тотчас же приступил к делу. На свою беду он забыл дома очки, так что плохо видел. Но тем не менее с чувством своего превосходства он начал: «Рама, – сказал, – не подходит к портрету. Изображенный субъект и некрасив, и неряшливо одет. Более того, он просто безобразен, и со стороны художника было ошибкой избрать для портрета такого человека...»Критик продолжал бы свой разбор, если бы не подвинулась к нему жена и не шепнула: «Ты стоишь перед зеркалом!» Оказывается, он раскритиковал самого себя... Какой урок!Собственные наши черты, ошибки и промахи, которых мы обычно не видим, кажутся нам более значительными, когда замечаем их в других. Когда же ошибки эти проявляются у нас, мы становимся слепы и их не видим вовсе.Решающее значение имеет не то, что мы сами о себе думаем, а что думает о нас Бог!Каждый день, прежде чем выйти из дома, мы встаем перед зеркалом и оценивающе смотрим на себя. Мы хотим проверить, все ли у нас в порядке: хороша ли наша прическа, опрятна ли наша одежда, гармонируют ли между собой вещи, в которые мы одеты. Для чего мы все это делаем? Мы хотим хорошо выглядеть в глазах окружающих нас людей.Но задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как вы выглядите в глазах Божьих, как оценивает вас Творец вселенной?! В Библии написано, что Бог смотрит не так, как человек. Он смотрит не на лицо, а на сердце (1 Цар. 16:7). Бог знает все наши помышления, видит все «тайники» нашей души, поэтому суд Его праведен. И то, что сокрыто от окружающих, видно Ему, ибо(Евр. 4:13). Человеческий суд способен причинить нам душевную боль, а суд Бога – лишить нас Жизни. Так чье же мнение мы должны ценить больше всего, чье слово для нас должно быть самым авторитетным?!Если вам не безразлично, как вы выглядите в глазах Божьих, если вы желаете привести себя и свою жизнь в порядок, предлагаем вам воспользоваться единственным на земле Зеркалом, которое с удивительной точностью покажет вам, как видит вас Бог. Это Зеркало – Библия, Слово Божье. В отличие от других зеркал, оно не только откроет вам ваши изъяны, но и поможет освободиться от них, подскажет, как привести в порядок ваше сердце.- накопление богатства, любовь к богатству, идолослужение: богатство становится идолом.(Еф. 5:5).— любовь к себе, чувство собственного достоинства с ревнивым отношением к себе.(2 Тим. З:2, 5).— проявление своей личной прихоти, воли, не считаясь ни с кем и ни с чем.(2 Петр. 2:9, 10).— порочащая кого-либо ложь, наговаривание худых, порочных, чернящих слухов со злым умыслом.(Иер. 6:28).— лукавая угодливость, притворное одобрение, похвала из-за выгоды, из-за желания расположить к себе.(Рим.16:17, 18).