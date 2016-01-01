Грех
Рассказывают о чрезвычайно близоруком человеке, который считал себя способным художественным критиком, чем очень гордился. Зашел он однажды с друзьями в картинную галерею и сразу же с большой самоуверенностью стал разбирать картины. Остановившись перед чьим-то, как он думал, портретом, критик тотчас же приступил к делу. На свою беду он забыл дома очки, так что плохо видел. Но тем не менее с чувством своего превосходства он начал: «Рама, – сказал, – не подходит к портрету. Изображенный субъект и некрасив, и неряшливо одет. Более того, он просто безобразен, и со стороны художника было ошибкой избрать для портрета такого человека...»
Критик продолжал бы свой разбор, если бы не подвинулась к нему жена и не шепнула: «Ты стоишь перед зеркалом!» Оказывается, он раскритиковал самого себя... Какой урок!
Собственные наши черты, ошибки и промахи, которых мы обычно не видим, кажутся нам более значительными, когда замечаем их в других. Когда же ошибки эти проявляются у нас, мы становимся слепы и их не видим вовсе.
Решающее значение имеет не то, что мы сами о себе думаем, а что думает о нас Бог!
Каждый день, прежде чем выйти из дома, мы встаем перед зеркалом и оценивающе смотрим на себя. Мы хотим проверить, все ли у нас в порядке: хороша ли наша прическа, опрятна ли наша одежда, гармонируют ли между собой вещи, в которые мы одеты. Для чего мы все это делаем? Мы хотим хорошо выглядеть в глазах окружающих нас людей.
Но задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как вы выглядите в глазах Божьих, как оценивает вас Творец вселенной?! В Библии написано, что Бог смотрит не так, как человек. Он смотрит не на лицо, а на сердце (1 Цар. 16:7). Бог знает все наши помышления, видит все «тайники» нашей души, поэтому суд Его праведен. И то, что сокрыто от окружающих, видно Ему, ибо «все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет» (Евр. 4:13). Человеческий суд способен причинить нам душевную боль, а суд Бога – лишить нас Жизни. Так чье же мнение мы должны ценить больше всего, чье слово для нас должно быть самым авторитетным?!
Если вам не безразлично, как вы выглядите в глазах Божьих, если вы желаете привести себя и свою жизнь в порядок, предлагаем вам воспользоваться единственным на земле Зеркалом, которое с удивительной точностью покажет вам, как видит вас Бог. Это Зеркало – Библия, Слово Божье. В отличие от других зеркал, оно не только откроет вам ваши изъяны, но и поможет освободиться от них, подскажет, как привести в порядок ваше сердце.
Разъяснение грехов:
Любостяжание - накопление богатства, любовь к богатству, идолослужение: богатство становится идолом. «Знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога» (Еф. 5:5).
Самолюбие — любовь к себе, чувство собственного достоинства с ревнивым отношением к себе. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны... Таковых удаляйся» (2 Тим. З:2, 5).
Своеволие — проявление своей личной прихоти, воли, не считаясь ни с кем и ни с чем. «Знает Господь, как... беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания, ...А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших» (2 Петр. 2:9, 10).
Клевета — порочащая кого-либо ложь, наговаривание худых, порочных, чернящих слухов со злым умыслом. «Все они – упорные отступники, живут клеветою» (Иер. 6:28).
Лесть — лукавая угодливость, притворное одобрение, похвала из-за выгоды, из-за желания расположить к себе. «Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны... Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных» (Рим.16:17, 18).