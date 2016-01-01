Совесть
Когда Бог сотворил человека, то наделил его всем необходимым для жизни, в том числе и совестью. Но очень удивительно, что о совести в Ветхом Завете не упоминается. Не потому что у людей не было совести, а потому что люди должны были поступать по закону, а не по совести.
И первый раз в Библии слово «совесть» упоминается в Евангелии от Иоанна, когда женщину, взятую в прелюбодеянии, привели к Иисусу и Господь сказал: «...кто из вас без греха, первый брось на нее камень» (Иоан. 8:7). Далее написано, что они, будучи обличаемы собственной совестью, ушли. Значит, совесть у них была, но на нее меньше обращали внимания, чем на закон. И если бы они побили эту женщину камнями, совесть бы их не осудила, потому что они поступили бы по закону. Но Христос подошел к этой проблеме с другой стороны. Не со стороны закона, а со стороны благодати.
В Новом завете о совести сказано довольно много. Мы знаем, что совесть Бог дал человеку на пользу. Добрая совесть побуждает к покаянию, помогает людям совершать правильные поступки, избегать зла. Но всегда ли суд нашей совести совпадает с Божьим судом над человеком?
В первом послании Иоанна сказано: «Ибо, если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все» (1 Ин. 3:20).
За что же судит людей Бог?
«Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу... потому что соблюдаем заповеди Его...» (1 Ин. 3:21-22). Совесть человека может судить за многое. Если человека, который никогда не читал Слово Божье, научить, к примеру, что работать в воскресный день – грех, то, поступая так, он будет осуждаем собственной совестью. Хотя, по сути, это не будет являться грехом, потому что такого повеления не работать нет в Слове Божьем. Но Бог судит людей только за нарушение Его заповедей, которые записаны в Библии – Слове Божьем. «И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его: ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день» (Иоан. 12:47-48). И еще: «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «мы рабы ничего не стоющие, потому что сделали, что должны были сделать» (Лук. 17:10). Все, что необходимо сделать, Бог повелел записать в Новом Завете.
За что же может судить человека его совесть?
Есть много преданий и в христианстве, которых люди держатся, как заповедей Божьих, и если в чем-то нарушают эти предания, то совесть их судит, и они не имеют дерзновения к Богу, считая себя грешниками. Но Бог их за это не будет судить, потому что в Слове нет повеления соблюдать это. Так фарисеи держались предания старцев. Следили за тем, чтобы совершалось омовение чашек, кружек, котлов и скамей, и делали многое другое. Христос обличал их, говоря: «...хорошо пророчествовал о вас, лицемерах Исаия, как написано: «люди сии чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим» (Марк 7:6-7).
Существует очень много таких учений-преданий. Некоторые люди считают, что есть мясо – грех, другие считают, что нужно отпевать умерших, кто-то из верующих думает, что надо обязательно крестить младенцев. Но мы не находим ни одному этому факту подтверждения в Библии. А значит все это – предания старцев. Все, что необходимо для нашего спасения, записано в Евангелии: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Иоан. 20:31). И добавлять к этому что-нибудь свое запрещено: «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей» (Отк. 22:18).
Человек, признающий за грех то, что не является грехом, этим оскверняет и ум свой и совесть. Поэтому Апостол Павел пишет, чтобы мы жили «не внимая Иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых, все чистое; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть» (Тит. 1:14-15).
Например, написано: «Итак об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме Единого. Ибо, хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, – так-как есть много богов и господ много, – но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им. Но не у всех такое знание: некоторые и доныне с совестью, признающею идолов, едят идоложертвенное как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется» (1-е Кор. 8:4-7). Здесь мы видим, что не перед Богом они грешат, а перед своей совестью, оскверняется их немощная совесть. Один, имея веру, ест пищу и благодарит Бога, и совесть его свободна. А человек с немощной совестью будет осуждать себя за то, что считает грехом, и тем самым будет осквернять себя и не будет иметь дерзновения к Богу. Или другой пример: «Все, что продается на торгу (на базаре), ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести; ибо Господня земля, и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, – то все, предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести. Но если кто скажет вам: «это идоложертвенное», – то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести; ибо Господня земля, и что наполняет ее. Совесть же разумею не свою, а другого: ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью?» (1 Кор. 10:25-29). Здесь мы видим: один ел бы все, что ему подали, и совесть его была бы свободна, потому что он имеет сильную веру, а поэтому имеет дерзновение к Богу. А другой сам не ест и другого осуждает, хотя пред Богом греха нет. Это люди немощные в вере, но они часто о себе думают, что они сильные в вере. Но Писание их называет немощными и советует нам: таких «принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи» (Рим. 14:1-2). И если этот немощный поест мяса, то его будет судить его совесть. Но будет ли его судить Бог? Конечно нет, потому что Бог не запрещал есть мяса. Но человека так научили поступать, и если с ним, не дай Бог, случится что-нибудь плохое, то он может даже считать это наказанием Божьим.
«Ты имеешь веру? имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере; а все, что не по вере, грех» (Рим. 14:22-23). Но Бог не может одному вменять что-то в грех, а другому нет, «ибо нет лицеприятия у Бога» (Рим. 2:11). Получается, что человек грешит уже не перед Богом, а перед своей совестью: оскверняется его совесть. Человек становится немощным в вере, не имея уже смелости и решительности в молитве к Богу. В этом и заключается его грех. Важно исполнять заповеди Божьи, а не предания человеческие, как пишет Апостол Павел к Коринфянам, «чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим» (1 Кор. 4:6). А в послании к Колоссянам продолжает: «Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений: «не прикасайся», «не вкушай», «не дотрагивайся» – что все истлевает от употребления, – по заповедям и учению человеческому?» (Колос. 2:20-21).
Человек с немощной совестью является очень доступным для дьявола – врага душ человеческих. Это он желает держать христиан с постоянным чувством вины пред Богом, чтобы они не имели дерзновения к Богу, потому что он есть «клеветник братий наших» (Откр. 12:10). Люди с немощной верой много раз исповедуют одни и те же грехи, потому что их продолжает судить совесть, и им кажется, что Бог их не простил. Но Бог прощает человека с первого раза, на основании Своего Слова. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1-е Иоан. 1:9).
Сегодня многие люди верят всему, что слышат, не утруждая себя проверить по Слову, так ли это, повелел ли Бог исполнять то или другое как заповедь Божью. Очень много преданий входит в христианство, и совесть человека начинает судить не только за нарушение заповедей Божьих, но и за предания человеческие. Когда Апостол Павел пришел в Верию, то увидел, что «здешние (христиане) были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так» (Деян. 17:11). Таковыми должны быть и мы. Христос говорит: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоан. 8:32). Свободными от греха и от страха перед различными суевериями и человеческими преданиями.