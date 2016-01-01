В первом послании Иоанна сказано:(1 Ин. 3:20).

За что же судит людей Бог?

(1 Ин. 3:21-22). Совесть человека может судить за многое. Если человека, который никогда не читал Слово Божье, научить, к примеру, что работать в воскресный день – грех, то, поступая так, он будет осуждаем собственной совестью. Хотя, по сути, это не будет являться грехом, потому что такого повеления не работать нет в Слове Божьем. Но Бог судит людей только за нарушение Его заповедей, которые записаны в Библии – Слове Божьем.(Иоан. 12:47-48). И еще:(Лук. 17:10). Все, что необходимо сделать, Бог повелел записать в Новом Завете.

За что же может судить человека его совесть?

Есть много преданий и в христианстве, которых люди держатся, как заповедей Божьих, и если в чем-то нарушают эти предания, то совесть их судит, и они не имеют дерзновения к Богу, считая себя грешниками. Но Бог их за это не будет судить, потому что в Слове нет повеления соблюдать это. Так фарисеи держались предания старцев. Следили за тем, чтобы совершалось омовение чашек, кружек, котлов и скамей, и делали многое другое. Христос обличал их, говоря:(Марк 7:6-7).Существует очень много таких учений-преданий. Некоторые люди считают, что есть мясо – грех, другие считают, что нужно отпевать умерших, кто-то из верующих думает, что надо обязательно крестить младенцев. Но мы не находим ни одному этому факту подтверждения в Библии. А значит все это – предания старцев. Все, что необходимо для нашего спасения, записано в Евангелии:(Иоан. 20:31). И добавлять к этому что-нибудь свое запрещено:(Отк. 22:18).Человек, признающий за грех то, что не является грехом, этим оскверняет и ум свой и совесть. Поэтому Апостол Павел пишет, чтобы мы жили(Тит. 1:14-15).Например, написано:(1-е Кор. 8:4-7). Здесь мы видим, что не перед Богом они грешат, а перед своей совестью, оскверняется их немощная совесть. Один, имея веру, ест пищу и благодарит Бога, и совесть его свободна. А человек с немощной совестью будет осуждать себя за то, что считает грехом, и тем самым будет осквернять себя и не будет иметь дерзновения к Богу. Или другой пример:(1 Кор. 10:25-29). Здесь мы видим: один ел бы все, что ему подали, и совесть его была бы свободна, потому что он имеет сильную веру, а поэтому имеет дерзновение к Богу. А другой сам не ест и другого осуждает, хотя пред Богом греха нет. Это люди немощные в вере, но они часто о себе думают, что они сильные в вере. Но Писание их называет немощными и советует нам: таких(Рим. 14:1-2). И если этот немощный поест мяса, то его будет судить его совесть. Но будет ли его судить Бог? Конечно нет, потому что Бог не запрещал есть мяса. Но человека так научили поступать, и если с ним, не дай Бог, случится что-нибудь плохое, то он может даже считать это наказанием Божьим.(Рим. 14:22-23). Но Бог не может одному вменять что-то в грех, а другому нет,(Рим. 2:11). Получается, что человек грешит уже не перед Богом, а перед своей совестью: оскверняется его совесть. Человек становится немощным в вере, не имея уже смелости и решительности в молитве к Богу. В этом и заключается его грех. Важно исполнять заповеди Божьи, а не предания человеческие, как пишет Апостол Павел к Коринфянам,(1 Кор. 4:6). А в послании к Колоссянам продолжает:(Колос. 2:20-21).Человек с немощной совестью является очень доступным для дьявола – врага душ человеческих. Это он желает держать христиан с постоянным чувством вины пред Богом, чтобы они не имели дерзновения к Богу, потому что он есть(Откр. 12:10). Люди с немощной верой много раз исповедуют одни и те же грехи, потому что их продолжает судить совесть, и им кажется, что Бог их не простил. Но Бог прощает человека с первого раза, на основании Своего Слова.(1-е Иоан. 1:9).Сегодня многие люди верят всему, что слышат, не утруждая себя проверить по Слову, так ли это, повелел ли Бог исполнять то или другое как заповедь Божью. Очень много преданий входит в христианство, и совесть человека начинает судить не только за нарушение заповедей Божьих, но и за предания человеческие. Когда Апостол Павел пришел в Верию, то увидел, что(Деян. 17:11). Таковыми должны быть и мы. Христос говорит:(Иоан. 8:32). Свободными от греха и от страха перед различными суевериями и человеческими преданиями.