Покаяние - самое большое чудо

В Евангелии от Иоанна, в главе 9 написано:Я хочу сказать вам, что слепорожденный человек в момент встречи с Иисусом был взрослым, а не младенцем. Люди сразу же стали задавать вопрос: «Почему? Почему он родился слепым?» Это один из самых больших вопросов, который задают люди и сегодня. Они начали искать виновного. Кто согрешил: он или его родители? Иисус ответил, что дело не в грехе этого человека или грехах его родителей. Как легко сказать, что человек болен из-за того, что он сделал что-то плохое. В другом месте Библии читаем, что башня Силоамская упала и убила людей. И опять вопрос: «Почему? Кто согрешил, что башня упала и убила их?» Тот же самый ответ. Это не из-за их греха. Очень важно признать, что грех существует. Если кто-то утверждает, что греха нет, он слеп. А если кто-то скажет, что никогда не грешил, то Библия такого человека называет лжецом. Потому что все согрешили. Все грешники. Мы живем в грешном мире. Библия говорит, что Бог не судит нас сейчас. Но наступит судный день, когда каждый человек, который когда-либо жил, встанет перед Богом и даст отчет в том, что делал. И людям придется ответить за многое. Вы слышали, наверняка, о 10 заповедях. Иисус сказал, что если нарушена хотя бы одна, то нарушены все. Не нужно убивать, не нужно совершать прелюбодеяний, чтобы по закону быть уже виновным. Достаточно солгать, украсть или сказать плохое о ближнем.Но вернемся к библейской истории. Что же сделал Иисус, встретившись со слепорожденным? Он не делал чего-то грандиозного, не совершал каких-то религиозных церемоний. Просто сделал брение, которым помазал глаза этому слепому. Я знаю, что в России сильные религиозные традиции, но то, что произошло в этой истории – это нарушение традиций. Библия предупреждает нас, что мы должны соблюдать Слово Божье, которое выше любых традиций. Многим может не понравиться то, что я говорю. Но Слово Божие важнее традиций. Мы не можем изменить Библию и заменить ее тем, что думают люди. Здесь даже не говорится, что Он молился за этого слепого. Что Он сделал? Он просто плюнул на землю, сделал грязь и помазал глаза. И в этот момент больной человек все еще был слеп. Иисус сказал ему, что если он верит, то должен поступить так, как сказал Иисус. То же самое предлагает Бог и нам сегодня. Если мы верим Иисусу, то дело не в исполнении религиозных церемоний, а в том, что нужно поступать так, как говорит Бог.Чудо произошло, когда этот человек смыл эту грязь с глаз. Он прозрел.Вы, наверно, подумаете, что после такого чуда, все должны обрадоваться. Вы бы сказали, смотрите, какое чудо! Минуту назад человек был слепым, и вот он видит. Но тут-то и начались настоящие проблемы. Люди, которые были свидетелями этого события, стали задавать вопросы, тот ли это человек? Они видели, как слепой сидел и побирался. Но как слепорожденный может видеть? Они не верили в это. Знаете, люди твердят то же самое и сейчас: «Это не возможно. Этого не может быть. Как слепой может видеть без операции?» Поэтому некоторые утверждали, что этот человек просто похож на него.Люди сегодняшнего поколения тоже сомневаются и задают те же вопросы: «Как Он это делает? Как получают исцеления? Как Он может исцелить рак? Как Он может исцелить глухих?»Что такое чудо? Чудо – это когда ты делаешь то, чего раньше не мог делать. Если бы я мог исцелять, это не было бы чудом. Чудо в том, что Бог знает тебя, любит тебя, знает твои проблемы, твою боль. И Он готов избавить и освободить тебя. Разве это не чудесно?Иисус первый, Кто смог выйти из могилы живым, потому что Он – Сын Божий. Он жив и сегодня. Читайте Библию, читайте Евангелие, и вы узнаете, что Иисус придет на землю еще раз. Он придет лично за каждым: за тобой и за мной, чтобы взять к Себе. Прозревший знал имя исцелившего его. И когда его спросили: «Кто сделал это?» – он ответил: «Тот, Кого зовут Иисус». А религиозные лидеры того времени говорили, что это чудо не от Бога, и позвали родителей:Я помню один случай чудесного исцеления. Один молодой человек был слепым, и на служении Бог чудом открыл его глаза. Он вышел вперед и рассказал всем, что ему 18 лет, и он родился слепым, но сейчас видит. Интересно то, что недалеко от него сидела женщина, которая начала кричать, показывая на него пальцем: «Это неправда, ты лжешь. Ты родился слепым. У тебя нет сетчатки глаз. Ты не можешь видеть. Это просто невозможно, потому что очень важный элемент глаза отсутствует». Этот парень посмотрел на нее и возразил: «Мама, я вижу». Она тоже вышла вперед: «Сын мой, не лги мне, ты родился слепым, ты не можешь видеть». – «Мама, я тебя никогда не видел раньше, но ты самая красивая женщина в мире. У тебя красивые волосы. Мама, я люблю тебя!» Тогда она обняла его. Это было чудо.В библейской истории родители сказали: «Спросите его самого». И слепорожденный опять начал рассказывать о своем исцелении. Многие не знают, кто такой Иисус. Это трагедия сегодняшнего времени. Люди, которые мешают проповедовать, которые мешают исцелению, не знают Иисуса. Никто не может сделать так, чтобы слепой мог видеть. С сотворения мира люди не могут совершать такие чудеса, чтобы слепые видели, хромые ходили. Если Иисус был не от Бога, Он не смог бы делать такие чудеса.Знаете, я был свидетелем тысяч изумительных чудес. Но самое большое чудо, которое Иисус может сделать в твоей жизни, это простить твои грехи. Бог прощает грешников. Бог так любит людей, что отдал Сына Своего, чтобы этот мир не погиб, и каждый мог жить вечно.Если ты веришь в Него, приди к Иисусу, и Бог омоет твои грехи. Если ты позволишь Ему войти в твою жизнь, Он откроет и твои глаза. Когда-то и я пришел к Иисусу, и Он омыл мои грехи, мои «слепые» глаза стали открыты. Сейчас я знаю Иисуса, я люблю Иисуса. Он самый лучший Друг. И однажды я буду с Ним вечно. Так говорит Библия. Я хочу, чтобы Слово Божие узнали все россияне, потому что Бог силен изменить каждого человека, Бог силен изменить Пензу и всю Россию.