«Иисус» в городе

«Иисус» в городе


       В кинотеатрах Петербурга был показан фильм «Иисус». После просмотра фильма всеми любимый праздник - Рождество - для многих петербуржцев обрел новый смысл. Люди осознали вдруг, что Рождество -- приход Спасителя в мир -- имеет самое прямое отношение к их жизни, к жизни всякого человека.
       Непрерывным потоком шли горожане на фильм, поставленный двадцать с лишним лет назад. В воскресные дни кинотеатры не могли вместить всех желающих познакомиться с киноверсией Евангелия. За несколько дней фильм посмотрело более 166 тысяч человек, из них почти 50 тысяч помолились молитвой покаяния, свыше 3 тысяч пришли и на встречи после показов, прошедшие в рамках фестиваля.
       Билборды вдоль дорог с надписью «Иисус», кадры из фильма на городских маршрутках, приглашения в почтовых ящиках - все в Санкт-Петербурге говорило людям о Боге. Приглашения, которых было разослано около полутора миллионов, объясняли смысл спасения во Христе.
       В течение полутора месяцев жители и гости Петербурга могли получать по справочному телефону любую информацию, связанную с показом фильма «Иисус». Звонков было очень много. Некоторые люди специально звонили, чтобы поблагодарить за это мероприятие.
       - Отличная программа! Я лет десять в кино не был. Обязательно приду! - делился планами молодой человек.
       - Спасибо вам, что хорошие фильмы появляются в кинотеатрах! - приветливо говорила женщина. - Да еще и вход бесплатный! - радовалась она.
       Радостно было слушать о том, что петербуржцы тепло воспринимают фильм, что они задолго до начала сеанса занимают очередь в зале. На один из показов люди принесли из дома стулья, потому что им не хватило места в зале.


       Анализируя результаты показов, можно было проследить динамику интереса жителей Петербурга к фильму «Иисус». Зрительский интерес не спадал, а наоборот, к концу фестиваля все кинозалы города были переполнены. По многочисленным просьбам петербуржцев показы были продлены до конца месяца.
       На фильм «Иисус» пришли глухие и слабослышащие.
       Только те, у кого частично сохранился слух, пытались говорить. Остальные разговаривали на языке жестов.
       Александр Иванов, координатор служения «Фильм «Иисус», рассказывал: «Несмотря на то, что фильм показывался с сурдопереводом, человеку с пораженным слухом воспринимать его очень непросто. Иногда после показа приходится объяснять некоторые моменты. Ведь у неслышащих и даже слабослышащих есть трудности с восприятием. Но если такой зритель сердцем воспринимает картину, он находит Бога. Я видел глухих, которые плачут, глядя на страдания Иисуса Христа. Потом они приходят в церковь и очень искренне служат Богу. Нам, слышащим, многому можно поучиться у них».
       Что же все-таки привлекло десятки тысяч петербуржцев посмотреть этот христианский фильм? Некоторых - простое любопытство. Но многие пришли по зову души, в поисках ответов на вопросы, волнующие каждого здравомыслящего человека.
       Наверное, все мы уже устали от жестоких боевиков, триллеров, несмешных комедий с циничными «постельными сценами» - второсортных кинолент, наводнивших в последние годы экраны страны. А ведь хочется посмотреть что-то для души, хочется прикоснуться к вечным ценностям мира, ближе увидеть непреходящие истины. Христос - Кто Он? Что мы знаем о Нем? Если это Бог, то почему Он жил на земле, был распят на кресте, умер и воскрес из мертвых?
       Да, мы ведем летоисчисление от Рождества Христова, отмечаем христианские праздники, многие хоть раз в жизни бывали в церкви, держали в руках Евангелие. Большинство жителей нашей страны хотя по инерции и причисляют себя к христианам, но практически ничего не знают о Христе. Кто Он такой? Выдающийся Учитель, основавший христианское философское учение? Мифическая личность, плод человеческой фантазии? Или все-таки Сын Божий, пришедший в мир для спасения людей?


       Вопросы всегда живут в нашей душе. Когда все благополучно, мы способны забывать о нашем Создателе. Но вот если грянет гром... Кто из нас не молился Богу в тяжких испытаниях? Кто не задумывался о смысле своего бытия в минуту тяжелых раздумий? Ведь даже самому ярому атеисту хоть раз в жизни да приходила мысль: а вдруг Он есть? Что тогда? Где та соломинка, за которую может ухватиться человек, потерявший всякую надежду на свои силы, на помощь других людей? И если ни во что не верить, то зачем тогда жить?..
       В поисках ответов на эти вопросы, скорее всего, и пришли люди посмотреть фильм об Иисусе Христе.
       Сегодня фильм «Иисус» по Евангелию от Луки демонстрируется во многих городах России. И везде на показ фильма собирается очень много людей. Кинозалы порой не вмещают всех желающих. Пусть «ИИСУС» придет и в ваш город!



Отзывы:

       «Очень понравился фильм. Я такого за всю жизнь не видела. Только он очень быстро кончился»

Александра Ивановна, 50 лет



       «Фильм - самый интересный из всех, которые я видел»

Иван, 16 лет



       «Дает возможность задуматься о жизни»

Вера, 17 лет



       «Замечательный, прекрасный, очень своевременный фильм. Вот бы после фестиваля его показали по телевидению. Ведь у нас много больных людей, не имеющих возможности прийти в кинотеатр. Благодарю вас за фильм»

Татьяна, 30 лет



       «Фильм замечательный! Согласна со всем, что видела. Большей грешницы, чем я, в зале, наверное, нет. Много лет была лектором от общества «Знание» по научному атеизму.
       Уже тогда, в Университете марксизма-ленинизма, почувствовала, что прикасаюсь к чему-то великому. Однажды ночью в горах я висела над пропастью и почувствовала, что меня кто-то держит за спину. Атеизм - это смешно!»

Алина Сергеевна, 70 лет



       «Я не могу сказать, что очень верую, но библейские темы интересуют сына. Пришла из-за него. Боялась, что весь фильм ребенку не высидеть. Но он готов был смотреть и смотреть»

Александра, 35 лет




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ВЫПУСК 29 2006\1