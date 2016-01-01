Наш Господь есть Бог чудес!

Я родилась 20 июля 1933 года на Украине в селе Бухарев Острожского района Ровенской области. Мама еще в молодые годы осталась вдовою с тремя малыми дочурками. Я была старшей. Наш папа трагически погиб, - все заботы и трудности легли на мамины плечи. Уже в шесть лет я во всем помогала маме по дому, насколько было моих сил. Я успела закончить всего лишь два класса. Когда мне едва исполнилось 16 лет, я начала работать в колхозе. Работала «на бураках», за хорошую работу меня часто награждали «Похвальными грамотами». Однажды я очень простыла в поле, долго болела, а поправившись, пошла на «легкую работу» на ферму, доить коров. На ферме за месяц приходилось переносить на своих плечах до 140 тонн кормов. От такой тяжкой работы у меня нарушился позвоночник, и я сильно заболела. Начали болеть руки, ноги. Со временем ноги не стали повиноваться мне, а на спине начал расти горб. Чем больше рос горб, тем меньше повиновались ноги. Дошло до того, что я совсем не смогла ходить. Меня положили в больницу села Сеянцы. Здоровье становилось все хуже. Потом меня взяли в районную Острожскую больницу, а затем отправили в областную.Когда я лежала в больнице в Ровно, то не роптала, что тяжело заболела такой молодой, а пела Богу песни прославления, рассказывала всем о Господе Иисусе Христе. Не раз врачи укоряли меня: «Где же твой Бог?» Тогда я не могла показать, где Он, мой Бог. Я лежала скрюченная втрое, ноги закрутились одна за другую и были вдавлены в грудь, грудная клетка прогнулась в середину, на спине немалый горб, волосы выпадали вместе с корнями. Я никогда и никому не говорила, чтобы за меня помолились об исцелении, потому что верила: если помолятся, то стану здорова, а я хотела к Иисусу на небо, я желала этого.Однажды был такой случай. Стояла прекрасная весенняя погода, ласково грело солнце, и все больные вышли во двор. Я осталась одна в палате и начала во весь голос петь псалмы. Приходит врач и говорит: «Наша Женя поет, поверила в какую-то загробную жизнь и радуется, а тут ей жизни нет». Я отвечаю: «Эта жизнь временная, и это тело, что болит, тоже жизни вечной не наследует. А душа, которую дал Бог, которую мы не видим, - этот наш внутренний человек, - она вечна».Я по сей день добрым словом вспоминаю всех врачей, медсестер и санитарок. Они меня жалели, хотели помочь, но не их вина, что они были бессильны против той болезни. Позже они вызвали профессора из Киева. Когда он приехал и проконсультировал меня, то сказал: «Ты, Женя, еще немного тут полежи, мы тебя подлечим, а потом заберем в Киев в исследовательский институт и сделаем операцию на спине, чтобы убрать горб. Тогда, возможно, твои ноги выровняются».Профессор уехал. Прошло немало времени, а меня всё не везут в Киев. Спрашиваю у врача: «Почему в Киев не везете?» А он отвечает: «Профессор сказал, что уже поздно».Много раз меня консультировали разные доценты, профессора, но все разводили руками, мол, поздно уже, ничего нельзя сделать. Слава Богу, что Христос никогда не опаздывает!Больше года я пролежала в Ровенской областной больнице. Затем меня отправили назад в нашу районную больницу, дав мне на руки историю болезни. Там было все обстоятельно описано: чем болею, кто лечил, какие лекарства, - в конце такой диагноз: «Лечению не подлежит». Заверено тремя подписями и скреплено печатью. О, Боже! В мои молодые годы мне нет помощи от врачей, но моя жизнь в Твоих руках, Господь!Целый месяц я лежала под капельницей, но с каждым днем мне становилось все хуже и хуже. В начале марта на обходе врач сказала мне: «Сегодня мы отвезем тебя домой». Собрав все силы, я ответила: «Везите, мне уже всё равно».В больницах я пролежала год и два месяца. Итак, мне сделали укол, положили на носилки и поместили в «скорую». Я всё слышала, но говорить не могла. Когда «скорая» подъехала к дому, то мои соседи и односельчане подошли, так как думали, что я уже умерла. Меня занесли домой, уложили на кровать, фельдшер сделала еще один укол, и они уехали. Все, кто был в моем доме, не могли сдержать слез. Мама упала около кровати и горько плакала.К тому времени у меня было много верующих друзей. Они посещали меня в больнице. Когда им сообщили, что меня в тяжелом состоянии привезли домой, то они первым же автобусом приехали ко мне. Они думали, что я умерла, ибо, приехав, видели всех плачущими, а когда поняли, что я еще жива, встали на колени и стали молиться Богу. Когда они молились, сознание вернулось ко мне. Я слышала, как они, поднявшись с колен, говорили между собою: «Нужно кому-то здесь остаться. Она скоро умрет, надо помочь старенькой матери приготовить обед на похороны». Вечером приехали еще многие мои верующие друзья. Увидев мое состояние, пресвитер сказал: «Женя, мы видим, что ты будешь умирать. Скажи нам что-нибудь доброе напоследок». Я с трудом произнесла: «Не могу говорить». Тогда Бог наполнил Духом Святым Своего пророка: «Дочь Моя, говори, ибо Я теперь наполняю внутренность твою». И я начала петь духом так сильно, как и сейчас не смогла бы. Все упали на колени и стали молиться. Когда молились, Бог опять исполнил Духом пророка: «Дочь Моя, и не отойдешь, пока не увидишь славы Моей своими глазами тут, на земле». Я тогда не могла понять того, как можно увидеть славу Божью физическими глазами тут, на земле? Но, слава Богу, всё исполнилось!

С того времени я начала говорить, петь, однако лежала скорченной и не могла ходить. Пела больше похоронных песен. Как-то ко мне приехали незнакомые братья. Один из них говорит мне, исполнившись Духом Святым: «Дочь Моя, ты собираешься к переходу? Нет! Ты еще своими глазами увидишь, как люди будут идти и бегом бежать к тебе. Будут смотреть и удивляться великому чуду, которое сотворит с тобой Господь». И снова я не могла понять, как я смогу увидеть людей, которые будут бежать, если я не могу даже к окну подойти. Но и это исполнилось, слава Богу!Однажды, когда меня проведали верующие сестры, во время молитвы Духом Святым было сказано: «Дочь Моя, будь с твоею мамою в посте и молитве, потому что враг недоброе задумал на дом твой». Через два дня приехали к нам братья и сестры на служение и только начали службу, как неожиданно явилась милиция, секретарь райкома и представители местной власти. У них была цель всех оштрафовать, а меня забрать в больницу, чтобы «прикрыть место сборищ верующих». Но Бог сделал по-другому.Уполномоченная по делам религии подошла ко мне и откинула покрывало... Она увидела такую калеку, что ужаснулась. Отвернувшись, опустила голову и заплакала. Потом обращается к председателю колхоза: «Ты хвалил, что она хорошо работала в колхозе и никогда не воровала. Чем ты сейчас им помогаешь?» Я ответила за него, что мы не просим помощи, потому что уже не работаем с мамой в колхозе. Тогда Ольга Михайловна (так звали уполномоченную) говорит председателю: «Пиши: два центнера пшеницы». Потом спрашивает у меня: «У вас есть корова» - «Нет». Она снова председателю:- По литру молока каждый день, чтобы приносили ей домой. Дрова есть?- Нет, - отвечаю.- Машину дров. Еще в чем вы нуждаетесь?- Пол прогнил, - тихо сказала моя мама.- Выпиши досок, и пусть постелют пол. И пусть сделают лавки, чтобы было на чем сидеть, когда верующие приходят ее проведать.Враг хотел причинить зло, а Бог повернул то на добро. Бог хочет, чтобы мы молились и верили. Это то, что мы можем делать, а что не можем, может Сам Бог. Слава Господу!Так я пролежала дома 3 года и 5 месяцев. Я не считаю все годы болезни, а только то время, когда лежала без движений, всего 4 года 7 месяцев. За это время горб вырос величиной в буханку домашнего деревенского хлеба, да простит меня читатель за такое сравнение.Неожиданно ко мне приехали два брата во Христе. Бог положил им на сердце меня сфотографировать. Я не хотела этого, отказывалась, но они настаивали. Что делать? Убежать не могу, повернуться, чтобы скрыть лицо, тоже не могу. Пришлось покориться. А теперь эта фотография -действительный документ, еще одно свидетельство Божьего чуда.После них меня снова проведали друзья, и Бог через пророка предупредил: «Дочь Моя, предстоит тебе дорога». Я подумала, что, наверное, заберут в больницу. А Бог пояснил, как малому ребенку: «Не та дорога, что ты думаешь. Дорога, которою сама пойдешь. Пойдешь туда, куда поведу. А поведу туда, где ты никогда не была, и твоя нога ступит там, где никогда не ступала». Для такой больной, как я, это было невозможно постичь умом. Но всё сказанное Богом исполнилось в моей жизни.Как-то сестры спросили у моей мамы: «Вы приготовили платье на смерть Жени? Покажите нам». Платье было простенькое, бедное, потому что из лучшего у мамы не было возможности сшить. Тогда одна из сестер сшила мне платье, как для невесты, потому что я была девицей. Они принесли это платье и дали маме на кухне. А я услышала их разговор и попросила показать его мне. Они возражали, а я настаивала, и сестры уступили. Это было в день моего рождения - 20 июля. Сестры этого дня не знали, но Бог сделал так, что я получила от них неожиданный подарок. Я со слезами радости на глазах прославляла моего Господа!Все видели, что я никогда не падала духом, а пела псалмы и благодарила Бога за всё ниспосланное Им. Я очень любила слушать христианские радиопередачи, особенно часто я слушала проповеди брата Зинчук Ивана Демьяновича. Брат Зинчук нередко вел передачи про то, как сила Божья, сила Духа Святого, исцеляет больных. Я благодарила Бога за чудные свидетельства, которые слышала через эти проповеди.Пришло время, когда закончился мой «срок инвалидности», и нам прекратили выплату пенсии. Мама говорит: «Надо позвать доктора, чтобы продлили инвалидность», - а я отвечаю: «Не нужно. Я уже скоро умру». Но соседи сказали маме: «Ты вдова, пенсию получаешь маленькую, 12 рублей. Позови доктора, копейка тебе не будет лишней». Мама так и сделала. Когда наша фельдшер из села позвонила в районную больницу, чтобы приехали и обновили группу инвалидности, ей ответили, что Полищук Женя уже умерла, мол, нечего ехать. Но наша сельская власть позаботилась, и они все-таки приехали. Когда они стали писать за столом, я говорю им: «Заберите меня в больницу, пусть мама немного отдохнет, ей тяжело, она старенькая». Они отвечают: «Ты на нас не обижайся, Женя, но ты ведь сама хорошо знаешь, что мы тебе в больнице ничем помочь не можем. Ты, бедняжка, лежи тут, пока... ну, доколе...» Я пришла им на помощь: «Пока не умру? О, нет! Я верю, что Бог исцелит меня».Врачи уехали. А я лежу и думаю: «Зачем так сказала? Чтоб в больницу взяли... маму жалко». Позже я поняла: так надо было поступить, чтобы врачи вслух устами засвидетельствовали свою беспомощность. Ибо через 9 дней они своими глазами увидели, что сделал Господь!19 июля 1978 года ко мне приехали два незнакомых брата. До этого они уже были у меня однажды. В этот день я чувствовала себя так, как никогда в своей жизни. Я размышляла, что бы значило мое состояние? Потом решила в себе: сегодня я встречусь с моим Господом Иисусом, с сегодняшнего дня мою грудь уже не будут душить колени, мое тело не будет болеть. Я стала просить Бога, чтобы Он укрепил сердца братьям, которые придут меня погребать, я просила, чтобы они поломали мои ноги и положили меня ровною в гроб. Я не для себя этого хотела, но ради моих друзей. Я случайно слышала, что они на кухне плакали и печалились: «Как мы будем её такую в гроб класть?» Еще я просила Бога дать мне мудрости, как позвать маму и сказать ей: «Я хочу последний раз здесь, на земле, помолиться с Вами и предать Вашу старость в Божьи руки». Еще я хотела напомнить сестрам, чтобы в день моих похорон не одевали черные косынки, но белые, потому что я счастлива перейти к Спасителю от скорбной земли. Но... я ничего не успела сделать из задуманного мною.Итак, приехали два молодых брата, подошли ко мне и спрашивают:- Сестра Женя, сколько лет ты больна?- Уже скоро пять лет, как лежу. А с тех пор, как захворала, минуло 12 лет.- А веришь ли ты, сестра, что Бог может тебя исцелить?- Верю.- Не веришь, - возразил один из них.- Верю!- Кто верит, тот здоровый, а кто не верит, тот ..., - он показал рукой на мою кровать.- Я хочу терпеть и смиряться.- А Бог хочет тебя исцелить, - говорит тот брат.- Пусть будет воля Его, - отвечаю.- А ты веришь, что, когда мы будем молиться, Бог исцелит тебя?- Да, верю!Тогда брат взял Евангелие, подошел к моей кровати и стал читать. Когда он читал, то у меня внутри так стало хорошо и тепло, что нельзя выразить словами. Я отважилась и говорю: «Братья, давайте молиться!» Однако брат еще раз прочитал мне место из Писания про веру, и только тогда все, кто был в доме, склонили колени. Брат положил мне руки на голову, и я с неожиданною быстротою вскочила на ноги. Я вскочила на ноги и стала во весь голос славить Бога. Мама в это время молилась в углу комнатки, где всегда изливала скорбь своей души Богу. Она от моего крика открыла глаза, увидела, что я стою на своих ногах, и тоже громко закричала! Из того угла она на коленях пришла ко мне, обняла мои ноги, прижала к себе и стала целовать их. Горячая материнская слеза упала на мою ногу, я впервые за долгие годы почувствовала тепло маминых рук, почувствовала слезу, которая покатилась по моей живой ноге, почувствовала нежный след, который она оставляет... Мама ощупывала меня руками, гладила мое тело, ноги. Потом встала с колен и положила руку мне на спину. Возможно, она хотела взять меня на руки, как прежде, ведь я стала худой и легкой и весила всего 20 кг. Когда она дотронулась до моей спины, то громко закричала...-Что Вы так кричите, мама? - спрашиваю я.-На твоей спине нет горба, - со слезами ответила она. Слава Богу, что в одно мгновение Всемогущий Бог исцелил меня, выровнял мои ноги, убрал горб со спины. Я стала полностью здоровой!Все, которые были у нас в тот час, слышали, как трещали мои кости. Люди подняли руки, чтобы заткнуть уши и не слышать ужасный хруст, но не успели донести рук до ушей. Так быстро Бог исцелил меня! Слава Ему! Мы благодарили Бога за Его чудо, а те два брата стали незаметно продвигаться к двери. Я подошла к одному из них и спрашиваю: «Кто вы и откуда, братья?» Он посмотрел на меня и только глазами улыбнулся. Потом поднял руку вверх и сказал: «Смотри в небо, то сделал Бог, славь Его всегда».Во время молитвы и исцеления у нас была в доме соседка Евдокия. Перед этим она занималась домашними делами, когда Бог сказал в ее сердце: «Иди к Жене». Она подумала про себя: «Вот закончу работу и сразу пойду». И почувствовала вторично повеление: «Иди к Жене». Тогда она оставила свои дела и пришла к нам в дом. В это время мы только начали молиться. Дуся стала свидетелем моего исцеления, она слышала, как трещали мои кости, видела, как кровать переломилась пополам, а я вскочила на ноги. Дуся во весь рост упала на пол и славила Бога громогласно. Помолившись, Дуся побежала по всему селу, как самарянка, и всем кричала: «Идите, смотрите, Бог чудо сотворил! Бог Женю исцелил!»Я смотрю в окно, как всё изменилось за эти долгие годы, пока я не могла выйти во двор, и вижу: люди идут, другие бегут. Я вспомнила, что Бог говорил об этом через пророка.Люди вбежали в наш дом и остановились на пороге, как вкопанные. Те, кто посмелее, подошли ко мне и осмелились дотронуться. Среди них были коммунисты, которые вместе со всеми встали на колени, сложили руки в детском смирении, возвели глаза к небу и, молча, так постояли. Никто из них не молился, они не умели этого, но они впервые в жизни склонили колени перед Богом, а, встав, поздравляли меня, кто как мог. В тот день я увидела еще одно чудо: коммунист впервые в жизни склонился перед живым Богом! Слава Господу!В тот день после 16.00 часов много наших сельчан оставили работу, хотя было время жатвы, и пришли ко мне. Дом был полон людей, невозможно было протиснуться. Подъехала машина с начальством, восемь человек: председатель колхоза, председатель сельсовета, парторг, бригадиры. Зашли во двор. Председатель, человек рослый, пытается пройти сквозь толпу: «Что тут происходит? Дайте же пройти, дайте нам посмотреть». Наконец, подошел ко мне: «Женя, что тут случилось? Все бросили работу, все бегут к тебе, о чем-то кричат». А я встала на ноги, подняла руки вверх и радостно отвечаю: «Меня Бог исцелил!» Тогда он много раз повторил: «Слава, слава». Только не сказал, кому слава. А я повторяю за ним: «Богу слава! Богу слава!» Затем он сказал:- Хорошо, что так случилось. Хоть ты не будешь ходить, но тебя на двор вынесут, на свежий воздух, всё ж для тебя лучше будет...- Почему это я ходить не буду?- Да кто же такими костомахами ходит?Мои ноги совсем высохли, были очень тощие. Но я встала во весь рост да как затопаю по полу! Председатель перепугался: «Не топай, не топай так, а то поломаешь!» На это я ответила: «Мои косточки никогда не поломаются, потому что их исцелил Господь».Прошло совсем немного времени, и я сама уже пошла с ведрами за водой. Колодец был у соседского дома через дорогу. Набрала воды и иду обратно с полными ведрами. Тут проезжает машина председателя. Увидев меня, они остановились. Председатель вышел из машины и говорит мне: «Женя, я никогда не думал, что такое возможно. Не поверил бы, когда бы это чудо не увидел своими глазами. А теперь я свои слова забираю назад, ибо я сказал, что ты не будешь ходить. Ты ходишь - какое диво! Теперь, может, всё село станет верующим».Но жаль, что его предположение не оправдалось. Очень мало людей уверовало из нашего села, хотя это великое чудо Божье было свидетельством для всех. В других селах больше уверовало людей. Так жалко тех, кто видел меня такую больную, скорченную втрое, а потом полностью здоровою, и остался безразличным, не захотел сделать шаг навстречу Богу. Ведь это для них, для грешников, было сделано Господом такое диво!

На второй день после исцеления в восемь утра приехали ко мне врачи, которые делали мне последнюю справку об инвалидности и сказали своими устами, что никто мне не может помочь. А теперь они своими очами видели, что сотворил Господь. С утра у нас уже было много людей. Врачи протиснулись сквозь толпу, подошли ко мне и спрашивают: «Что случилось с тобой, расскажи». А я отвечаю вопросом на их вопрос: «Вы у меня были в понедельник? Что вы сказали?» Они молчат. Я продолжаю: «Вы сказали, что я буду лежать, пока не умру. А я вам сказала, что Бог меня исцелит». Тут я встала на ноги, подняла руки вверх: «Смотрите, Бог исцелил меня. Вы в больнице не раз спрашивали меня, где мой Бог. А теперь смотрите, где Он, мой Бог», - и стала делать «гимнастику», которую только знала. А потом склонила колени и помолилась, благодарила Господа за Его милость. С врачами приехал представитель власти, он спрашивает: «А как это случилось?» Я открыла Евангелие и подала ему: «Читайте». Он читает: «Возложат руки на больных, и они будут здоровы». И тут же спрашивает: «А кто молился и руки возлагал?» Я ответила, что не знаю, они не представились.- А что же они тебе сказали?- Сказали: «Смотри на небо. Это сделал Господь. Его славь всегда».- И ты теперь всем это будешь рассказывать?- Буду.- Посмотришь, что не будешь, - сказал он строго.Я тогда совсем не поняла, как это я не буду говорить о Божьем чуде, почему? Как можно молчать и не прославить Бога?!Когда меня Бог исцелил, я решила поехать в ту больницу и засвидетельствовать врачам. Первой в окно меня увидела санитарка Соня. Она выбежала навстречу ко мне, начала обнимать, целовать и повела меня в ординаторскую. Была утренняя пятиминутка, все врачи и медсестры были в сборе и встретили меня очень радушно. Врач, Зоя Степановна, обняла меня, потрогала мою спину и спрашивает:- А где твой горб?- Там, на спине, ищите лучше, - отвечаю.- Нет его там!- Его нет и уже не будет. Всемогущий Бог забрал горб с моей спины.- Если бы кто рассказал нам про такое чудо, - сказала Зоя Степановна, - то мы бы не поверили. Но мы сами видели, какой ты была скорченной, страшной калекой, волосы на голове совсем вылезли, а теперь перед нами стоишь полностью здоровая. О, это мог сделать только один Бог! Слава Ему!Потом все стали рассматривать мою голову и дергать за волосы. Думали, может быть, я надела парик. Спрашивают меня: «У тебя второй раз выросли волосы? Как это могло быть? Ведь они у тебя выпали?» Я ответила на это: «Написано в Библии, что невозможное человеку, возможно Богу. Слава Ему!»Я подробно рассказала им, как Бог исцелил меня. Они радовались и плакали от счастья, что я стояла перед ними здоровая, стройная, как все они. Ничего не напоминало о моей болезни, потому что операцию делали не человеческие руки, ее сделал без всякого скальпеля наш Врач и Целитель, Бог богов и Господь господствующих.Потом они сказали мне: «Иди по всем палатам и расскажи всем, что сделал Господь для тебя». И я пошла. Я заходила в каждую палату, рассказывая о Божьем чуде, своей болезни и исцелении. Все удивлялись. А я продолжала свидетельствовать о Христе, о Его великой жертве ради нашего спасения.После этого минуло 8-9 месяцев. Как-то утром я услышала Божий голос: «Дочь Моя, выйди во двор». Я сразу вышла. Постояла, подняла голову к небу: «Боже, что дальше?» И тут вижу: едет «скорая помощь», а Господь говорит мне: «Это они».Через пару минут к нам в дом уже заходили шестеро мужчин. Один из них вел себя очень странно, всё пытался заглянуть прямо мне в глаза. Бог открыл мне, что он гипнотизер. Один из них, представитель министерства здравоохранения, начал меня расспрашивать:- Вы согласны отвечать на наши вопросы? Знаете этих людей? - и указал на двоих из присутствующих.- Знаю. Это врачи. Когда я болела, они лечили меня.- Они вылечили тебя?- Спросите их, - отвечаю.Те молчат. Тогда я обратилась к одному из них:- Петр Остапович, скажите, вы меня вылечили?- Женя, скажи сама всё, как было, - ответил он.Тогда я смело начала говорить:- Я благодарна врачам. Они всей душой хотели мне помочь, но та болезнь оказалась им не под силу. Я в больницах дошла до такого состояния, что перестала говорить. Меня отвезли домой, чтобы я дома умирала. Но Бог меня исцелил. Слава Ему!- У тебя совесть есть?-Да.- Почему же ты грязь кидаешь в лицо врачам?- Петр Остапович, какую неправду я сказала? - обратилась я к врачу.Все молчали. Тогда заговорил гипнотизер:- Раздевайтесь, мы проверим, так ли вы здоровы, как рассказываете.- Не буду раздеваться. Во-первых, у меня ничего не болит, и в обследовании я не нуждаюсь. Во-вторых, вас здесь шестеро мужчин, а я буду раздеваться?Тогда он что-то сказал тихо, и пятеро пошли к двери. Я за ними. Представитель «органов» сказал мне, чтобы я осталась и поговорила с этим «врачом». Я остановилась в нерешительности и тут услышала Божий голос: «Не бойся, останься, посмотришь, что Я сделаю». Гипнотизер, положив свою папку, говорит мне:- Повтори за мною пару слов.- Не буду.- Почему? - спрашивает он.- А если вы что-то плохое будете говорить, чего это я должна повторять? Не буду.Тогда он решился на другой эксперимент. Показывает большой палец на руке и спрашивает: «Какой?» Я ответила. Показывает второй, третий. Я снова ответила, а потом говорю:- Что за игрушки? Я вам не малый ребенок!У него от злости в горле заклокотало. Схватил он меня за обе руки, сдавил больно и говорит: «Ты больше здоровой не будешь!» Я в то же мгновение взмолилась внутри себя. Сила Божья, сила Духа Святого излилась на меня, и Бог Духом промолвил через мои уста: «Кто ты, человек? Против Кого ты идешь? Что ты есть предо Мною?» Дальше Дух Святой заговорил иными языками, я не понимала. Руки мои сами поднялись вверх, а его руки упали вниз. Он одной рукой схватился за грудь, а другой за меня цепляется и просит: «Хватит, хватит, я всё понял», - и после этих слов упал. Я смотрю и не пойму, что с ним? Неужели умер? Лежит, не шевелится. Подошла к окну, чтобы позвать тех врачей - пусть помогут своему другу. Они заметили меня, двое быстро вошли в дом и остановились: а он лежит. Я говорю: «Заберите его». Они взяли своего приятеля под руки и потянули во двор к машине.Когда сельчане увидели, что «скорая» приехала, собралось много народу. Шофер со «скорой» поведал людям, что «к Жене приехали с гипнотизером». Гипнотизер, мол, загипнотизирует ее, положат на носилки и покажут вам всем, где ее Бог.Слава и хвала нашему Богу! Вышло не так, как задумал дьявол, а так, как сказал Господь. И они вышли от нас осмеянными и посрамленными перед людьми. Хочу поделиться еще одним случаем из моей жизни, который свидетельствует о том, что Господь помогает всем, кто верит в Его помощь и обращается к Нему.Однажды сильно заболела врач, которая меня лечила - заведующая неврологическим отделением. Она в тяжелом состоянии лежала в реанимационной палате и попросила через знакомых передать мне, чтобы я ее проведала. Я, не откладывая, сразу пошла. В палате я нашла ее в тяжелейшем состоянии, к рукам и ногам подключены разные трубки, провода; глаза закрыты. Я стояла рядом, недоумевая, что же мне делать? Тут она открыла глаза, увидела меня и говорит: «Чудо Божие пришло ко мне». Она заплакала, когда говорила мне свою просьбу: «Женя, поцелуй меня, и я стану здорова. Потому что Бог тебя исцелил от такой страшной болезни! Его сила еще есть на тебе». Я поцеловала ее. Затем она попросила позвать медсестру и врача. Когда они пришли, она сказала им: «Отключите от меня всё, я хочу встать. Женя меня поцеловала, а на ней сила Божья. Она здорова, значит, и я уже здорова». Врач был встревожен и удивлен. Он долго ее отговаривал, мол, вы врач, вы сама знаете, что нельзя вам этого делать, нельзя отключать систему поддержки жизнедеятельности организма. Но она твердо сказала: «Я здорова, отключите всё». Когда ее освободили, она обратилась ко мне: «Женя, помоги мне встать». Я подошла к кровати, взяла ее за руку и сказала: «Во имя Иисуса Христа вставайте и будьте здоровой». Она встала, немного постояла, а потом прошла по палате несколько раз взад-вперед. Врач был очень удивлен. Эта женщина здорова по сей день. Слава Господу! Так Бог исцеляет тех, кто верит, что Его сила может всё. Когда я начала свидетельствовать про свое чудесное исцеление, люди в великом множестве начала каяться. Они почувствовали в моем рассказе, что Бог есть Живой, Который творит чудеса и знамения сегодня. Слава Ему! Большое пробуждение началось в той местности. Ко мне ехали отовсюду. И первое, что сделало местное начальство, - отменили автобус, который ходил в село Бухарев. Но люди, не смотря на то, что райцентр находился на расстоянии 25 км от нашего села, продолжали приезжать. Шли пешком, ехали на попутных машинах, на мотоциклах - добирались, кто как мог. Добирались разными путями, разными способами, чтобы только зайти ко мне, увидеть это чудо, услышать рассказ из первых уст.В январе 1988 года Бог совершил другое чудо в моей жизни: я вышла замуж за Николая Косюга. И платье невесты, которое сестры шили мне на погребение, я надела на свадьбу. Я вошла в семью, где после смерти матери остались дети-сироты. Я хочу обратиться к тем читателям, кто еще не принял Христа личным Спасителем, и сказать от всей души: сегодня обратитесь к Господу и обретете вечную жизнь. Только тогда вы станете действительно счастливыми, и в вашей жизни всё будет по-новому. Когда кончится земной путь, вы будете жить с Иисусом Христом в Его обителях.