Детская страничка
Вот и наступила долгожданная весна! Расцветает природа, и я, Ростик, как маленькая частичка этой природы, хочу приветствовать вас, мои дорогие друзья!
Каждый год ранней весной, когда вся природа уже проснулась от зимней спячки и теплые лучи солнца растопили последний снег, христиане всего мира празднуют день светлой Пасхи Христовой! Событие уникальное, ведь Иисус Христос умер за нас и на третий день воскрес! И мы можем со всем христианским миром сказать:
"ХРИСТОС ВОСКРЕС! - ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!"
Цветочный разговор
Однажды утром солнышко проснулось, взглянуло на землю и увидело: вся земля покрылась зеленью.
- Хорошо! - сказало солнце, потягиваясь. - Просыпайтесь и вы, сони! - крикнуло оно цветам.
Первым стряхнул с себя зимнюю спячку одуванчик и завертел жёлтенькой головкой: кто его разбудил?
- Ах, какой красавец! - ласково улыбнулось солнце. - Такой же золотистый, как я! Ах, мое маленькое земное солнышко!
- Я красивый! - рассмеялся польщено одуванчик. - Я - маленькое солнышко! Вот я кто!
- Не зазнавайся! - прошептал подорожник. - Твоя краса ненадолго: вот опадут пушинки - и нет её.
- Ну, вот ещё! На себя посмотри, уродец!
Подорожник грустно умолк, его блеклый цветок-стрелка согнулся под тяжестью обиды.
- Почему меня Бог создал таким? - подумал подорожник.
- Не горюй! - защебетал воробей. - Бог все сотворил для чего-то хорошего. Тебе нужно только ждать и верить, что придет время и ты кому-нибудь понадобишься.
- Да, наверное. Спасибо, птичка, ты подарила мне надежду. Бог создал меня не зря, - приободрился подорожник. Листочки его поднялись, стрелка-цветок выпрямилась.
- Кому ты нужен такой неказистый и пыльный? Листья у тебя не зелёные, а серые, - твердил одуванчик, горделиво покачиваясь на тоненькой ножке.
- Вот пойдёт дождик, вымоет меня, и листочки станут ярко-зелёными.
- Ты растешь у дороги, тебя топчут прохожие, поэтому ты всегда грязный и ни на что не годен.
- И все же я верю, что сотворен для добрых дел.
- Наслушался сказок воробья-пустозвона! Твоя вера - глупая! - всё больше распалялся одуванчик.
От раздражения жёлтый венчик его цветка начал блекнуть и покрываться белыми пушинками. А подорожник слушал и улыбался: он твердо верил, что создан для добра.
- Ой, мама, смотри, какой одуванчик! - раздался звонкий детский голосок.
К ним бежал светловолосый малыш. Вдруг он споткнулся и упал. Из расцарапанной коленки потекла струйка крови.
- Мама! - заплакал малыш.
- Не хнычь, ты же мужчина! - строго сказала мама. - Сейчас сорву лист подорожника и приложу к ранке. Он остановит кровь, и боль утихнет.
- Ура! - закричал подорожник. - Вот я и пригодился! Я верил не напрасно. Теперь я знаю, для чего живу на свете. Бог специально растит меня у дороги, чтобы путники, поранившись, могли лечить ссадины моими листьями.
Мама малыша выбрала листочек понежнее и привязала его носовым платком к разбитой коленке сына. Мальчик успокоился.
- Ой, а где же одуванчик? - спросил он удивленно. Ветерок сдул его пушинки, и они разлетелись в разные стороны. Какой он стал некрасивый...
Одуванчик горько заплакал:
- Теперь, когда у меня нет пушистой шапочки, я никому не нужен?
- Не огорчайся, - ласково сказал подорожник. - Я думаю, Бог создал тебя не только для красоты, но и для того, чтобы ты приносил пользу. Только верь в это и жди - твой час настанет.
Алла Алексеева
Сколько птиц укрылось в тени могучего дерева?
Найди и собери по цифрам золотой стих Библии, и ты узнаешь, кто может спастись от Божьего суда и наказания за свои грехи.