Детская страничка

Вот и наступила долгожданная весна! Расцветает природа, и я, Ростик, как маленькая частичка этой природы, хочу приветствовать вас, мои дорогие друзья!Каждый год ранней весной, когда вся природа уже проснулась от зимней спячки и теплые лучи солнца растопили последний снег, христиане всего мира празднуют день светлой Пасхи Христовой! Событие уникальное, ведь Иисус Христос умер за нас и на третий день воскрес! И мы можем со всем христианским миром сказать:

"ХРИСТОС ВОСКРЕС! - ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!"

Однажды утром солнышко проснулось, взглянуло на землю и увидело: вся земля покрылась зеленью.- Хорошо! - сказало солнце, потягиваясь. - Просыпайтесь и вы, сони! - крикнуло оно цветам.Первым стряхнул с себя зимнюю спячку одуванчик и завертел жёлтенькой головкой: кто его разбудил?- Ах, какой красавец! - ласково улыбнулось солнце. - Такой же золотистый, как я! Ах, мое маленькое земное солнышко!- Я красивый! - рассмеялся польщено одуванчик. - Я - маленькое солнышко! Вот я кто!- Не зазнавайся! - прошептал подорожник. - Твоя краса ненадолго: вот опадут пушинки - и нет её.- Ну, вот ещё! На себя посмотри, уродец!Подорожник грустно умолк, его блеклый цветок-стрелка согнулся под тяжестью обиды.- Почему меня Бог создал таким? - подумал подорожник.- Не горюй! - защебетал воробей. - Бог все сотворил для чего-то хорошего. Тебе нужно только ждать и верить, что придет время и ты кому-нибудь понадобишься.- Да, наверное. Спасибо, птичка, ты подарила мне надежду. Бог создал меня не зря, - приободрился подорожник. Листочки его поднялись, стрелка-цветок выпрямилась.- Кому ты нужен такой неказистый и пыльный? Листья у тебя не зелёные, а серые, - твердил одуванчик, горделиво покачиваясь на тоненькой ножке.- Вот пойдёт дождик, вымоет меня, и листочки станут ярко-зелёными.- Ты растешь у дороги, тебя топчут прохожие, поэтому ты всегда грязный и ни на что не годен.- И все же я верю, что сотворен для добрых дел.- Наслушался сказок воробья-пустозвона! Твоя вера - глупая! - всё больше распалялся одуванчик.От раздражения жёлтый венчик его цветка начал блекнуть и покрываться белыми пушинками. А подорожник слушал и улыбался: он твердо верил, что создан для добра.- Ой, мама, смотри, какой одуванчик! - раздался звонкий детский голосок.К ним бежал светловолосый малыш. Вдруг он споткнулся и упал. Из расцарапанной коленки потекла струйка крови.- Мама! - заплакал малыш.- Не хнычь, ты же мужчина! - строго сказала мама. - Сейчас сорву лист подорожника и приложу к ранке. Он остановит кровь, и боль утихнет.- Ура! - закричал подорожник. - Вот я и пригодился! Я верил не напрасно. Теперь я знаю, для чего живу на свете. Бог специально растит меня у дороги, чтобы путники, поранившись, могли лечить ссадины моими листьями.Мама малыша выбрала листочек понежнее и привязала его носовым платком к разбитой коленке сына. Мальчик успокоился.- Ой, а где же одуванчик? - спросил он удивленно. Ветерок сдул его пушинки, и они разлетелись в разные стороны. Какой он стал некрасивый...Одуванчик горько заплакал:- Теперь, когда у меня нет пушистой шапочки, я никому не нужен?- Не огорчайся, - ласково сказал подорожник. - Я думаю, Бог создал тебя не только для красоты, но и для того, чтобы ты приносил пользу. Только верь в это и жди - твой час настанет.

Алла Алексеева