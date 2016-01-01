Детская страничка

Детская страничка


       Вот и наступила долгожданная весна! Расцветает природа, и я, Ростик, как маленькая частичка этой природы, хочу приветствовать вас, мои дорогие друзья!
       Каждый год ранней весной, когда вся природа уже проснулась от зимней спячки и теплые лучи солнца растопили последний снег, христиане всего мира празднуют день светлой Пасхи Христовой! Событие уникальное, ведь Иисус Христос умер за нас и на третий день воскрес! И мы можем со всем христианским миром сказать:

"ХРИСТОС ВОСКРЕС! - ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!"





             Цветочный разговор

       Однажды утром солнышко проснулось, взглянуло на землю и увидело: вся земля покрылась зеленью.
       - Хорошо! - сказало солнце, потягиваясь. - Просыпайтесь и вы, сони! - крикнуло оно цветам.
       Первым стряхнул с себя зимнюю спячку одуванчик и завертел жёлтенькой головкой: кто его разбудил?
       - Ах, какой красавец! - ласково улыбнулось солнце. - Такой же золотистый, как я! Ах, мое маленькое земное солнышко!
       - Я красивый! - рассмеялся польщено одуванчик. - Я - маленькое солнышко! Вот я кто!
       - Не зазнавайся! - прошептал подорожник. - Твоя краса ненадолго: вот опадут пушинки - и нет её.
       - Ну, вот ещё! На себя посмотри, уродец!
       Подорожник грустно умолк, его блеклый цветок-стрелка согнулся под тяжестью обиды.
       - Почему меня Бог создал таким? - подумал подорожник.
       - Не горюй! - защебетал воробей. - Бог все сотворил для чего-то хорошего. Тебе нужно только ждать и верить, что придет время и ты кому-нибудь понадобишься.
       - Да, наверное. Спасибо, птичка, ты подарила мне надежду. Бог создал меня не зря, - приободрился подорожник. Листочки его поднялись, стрелка-цветок выпрямилась.
       - Кому ты нужен такой неказистый и пыльный? Листья у тебя не зелёные, а серые, - твердил одуванчик, горделиво покачиваясь на тоненькой ножке.
       - Вот пойдёт дождик, вымоет меня, и листочки станут ярко-зелёными.
       - Ты растешь у дороги, тебя топчут прохожие, поэтому ты всегда грязный и ни на что не годен.
       - И все же я верю, что сотворен для добрых дел.
       - Наслушался сказок воробья-пустозвона! Твоя вера - глупая! - всё больше распалялся одуванчик.
       От раздражения жёлтый венчик его цветка начал блекнуть и покрываться белыми пушинками. А подорожник слушал и улыбался: он твердо верил, что создан для добра.
       - Ой, мама, смотри, какой одуванчик! - раздался звонкий детский голосок.
       К ним бежал светловолосый малыш. Вдруг он споткнулся и упал. Из расцарапанной коленки потекла струйка крови.
       - Мама! - заплакал малыш.
       - Не хнычь, ты же мужчина! - строго сказала мама. - Сейчас сорву лист подорожника и приложу к ранке. Он остановит кровь, и боль утихнет.
       - Ура! - закричал подорожник. - Вот я и пригодился! Я верил не напрасно. Теперь я знаю, для чего живу на свете. Бог специально растит меня у дороги, чтобы путники, поранившись, могли лечить ссадины моими листьями.
Мама малыша выбрала листочек понежнее и привязала его носовым платком к разбитой коленке сына. Мальчик успокоился.
       - Ой, а где же одуванчик? - спросил он удивленно. Ветерок сдул его пушинки, и они разлетелись в разные стороны. Какой он стал некрасивый...
       Одуванчик горько заплакал:
       - Теперь, когда у меня нет пушистой шапочки, я никому не нужен?
       - Не огорчайся, - ласково сказал подорожник. - Я думаю, Бог создал тебя не только для красоты, но и для того, чтобы ты приносил пользу. Только верь в это и жди - твой час настанет.

Алла Алексеева







             Сколько птиц укрылось в тени могучего дерева?







             Найди и собери по цифрам золотой стих Библии, и ты узнаешь, кто может спастись от Божьего суда и наказания за свои грехи.




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ВЫПУСК 29 2006\1