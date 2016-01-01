Боже, спаси Россию!
Россия
Славь Творца, огромная страна,
Коль возможность вновь тебе дана.
В годы отступленья твоего
Время благодатное пришло.
Ты давала Господу обет,
Но с тех пор прошло немало лет.
И теперь не тут ты и не там,
Стала ты служить иным богам.
Кто создал планеты и луну?
Кто создал небесную страну?
Кто законы дал вселенной всей?
Землю держит Кто в руке Своей?
Сколько нежных слов Он говорил,
Дверь спасенья для тебя открыл.
За тебя Сын Божий пострадал!
Кровь пролил и жизнь Свою отдал!
Для Христа границы ты открой,
Пусть к тебе придет Спаситель твой.
Нежно посмотри Ему в глаза
И пойди по праведным стезям.
Россия, Россия, склонись перед Богом,
Склонись перед Богом твоим.
Кого ты забыла? Кого не почтила?
Кого перестала любить?
«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6:7).
Не кто иной, как дьявол посмеялся над нами, назвав Россию Святой Русью. Тем самым он как бы сказал: «Все нормально - у вас хорошие взаимоотношения с Богом, продолжайте жить в том же духе». Но дьявол - лжец и никогда не скажет правду, которая состоит в том, что сегодня, в большинстве своем, российский народ живет, как и жил, отвернувшись от Бога. И потому сегодня россияне, уничтожая себя алкоголем, наркотиками, убийствами и абортами, вымирают и идут прямо в ад.
Библия говорит, что «у Бога не остается бессильным никакое слово». А оно преду-преждает: «Или не знаете, что неправедные Царствия Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царствия Божия не наследуют» (1 Кор. 6:9-10).
Представляете, сколько россиян, не познавших истину, ежедневно уходят на погибель, в адские муки, потому как если Господь сказал, что ничто нечистое в небо не войдет, то так оно и будет. Бог свят и с грехом ничего общего иметь не может. И боль за людей, не познавших правду о Боге и о спасении, о грехе и о погибели, не дает спокойно взирать на это.
«Где же истина?» - задают многие люди себе вопрос. Ответ один - он в словах Господа Иисуса Христа: «Я есмь путь, и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоан. 14:6). Господь ясно говорит нам, как познать истину: «...если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными (от греха)» (Иоан. 8:31-32). Заметьте, не в учениях церквей, не в учениях старцев и святых, но в Слове Божием, изложенном в Евангелии должны мы пребывать. В Слове, к которому строжайшим образом запрещается прибавлять и убавлять: «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей» (Откр. 22:18-19).
Наша страна не может иметь благословения и достойного будущего, если ее народ не обратится к живому Богу, к исполнению Слова Его. Точно сказал кто-то, что в России Библию целуют, но не читают. А ведь мало изучать Слово Божие, необходимо исполнять его. Поэтому апостол Иаков предупреждает: «Будьте же исполнители cлова, а не слушатели только, обманывающие самих себя» (Иак.1:22). Так же строго звучит предупреждение Иисуса Христа, Господа нашего, записанное в Евангелии от Матфея, глава 7, стих 21: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Появилась вера по национальной принадлежности, появились новые «ходатаи» и «спасители», покровители морей и океанов и т.п. Незаметно отодвинув Христа на задний план, Россия устремилась к другим кумирам. Дьявол уже потирает свои нечестивые руки, так как через все это он подготовил почву для поклонения ему. Ведь когда откроется антихрист, он удивит очень многих своими способностями и успехами в этом мире, ложными чудесами и знамениями, чем обольстит, обманет всех, кто не будет твердо стоять в вере и в Слове Божьем. И многие, как очередному кумиру, поклонятся ему. Вот такая будет страшная концовка для очень большого количества людей. Господь будет судить мир, и люди не сдадут этот экзамен, потому что они не пожелали быть исполнителями Слова Божьего, которое предупреждает: «Господу Богу своему поклоняйся и Ему одному служи!» (Матф. 4:10). В Откровении 22:8-9 запрещается поклоняться даже Ангелам. Деяния апостолов 4:12, послание к Римлянам 1:25, первое послание Тимофею 2:5-6 и другие места Священного Писания запрещают поклонение всему сотворённому, наставляя нас, что Спаситель - только Господь Иисус Христос.
А люди обманываются, думая, что ставя свечку, они тем самым служат Господу, что посмертные отпевания спасают от ада грешников. Но Бог так не говорит! Его Слово учит живой вере в ЖИВОГО БОГА, жизни в святости, любви, прощении, милосердии, учит молитве за себя, родных, за всех людей. Господь говорит, чтобы люди, верующие в Него, были светом этому миру: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Матф. 5:16). Господа не впечатляют позолоченные купола и красивое убранство соборов. Он хочет видеть наши чистые сердца, потому как Он умирал на кресте не за здания и храмы, а за Свое творение - человека, который, уверовав в Него, будет иметь вечную жизнь.
Живет ли по Божьему Слову наша страна, где нормой жизни стали бродяжничество, беспризорные дети, проституция, в том числе и детская, рост убийств и других тяжких преступлений, абортов, самоубийств? Полная «алкоголизация» общества и растущая наркомания, жестокость, оккультизм, развращенность, исходящая из СМИ, - все это говорит о том, что Россия находится в духовной тьме.
Дела многих людей являются мерзостью пред Богом. Одни соблазняют других. Ради наживы, удовлетворения похотей и амбиций исполняют заказ дьявола. Распространяют наркотики, алкоголь, оккультную литературу, вовлекают молодежь в проституцию и думают уйти от страшного суда Божьего?! Нет! Сегодня, видя жестокость толп молодежи, объединенных в разные националистические организации, мы должны понять: пожинаем то, что сеяли. Кровь многих миллионов младенцев, убитых еще в утробе матери, вопиет к Богу от земли. Русь вымирает и гибнет, амнистия освобождает место для других. По всем территориям работники милиции ежедневно описывают людей, погибших от алкоголя, наркотиков, убийств и самоубийств. Людей, которых погубил дьявол. Сатана бесцеремонно шествует по России. Замкнутый круг. Но дьявол опять говорит: «Вы - Святая Русь», - и важные люди в различных чинах и санах вторят ему: «Все нормально!» Как важно сегодня тем, кто занимает начальствующие посты, покаяться и стать светом для своих подчиненных. Ведь России жизненно необходимо путеводительство Божие. Каждому руководителю нужна мудрость от Господа для управления страной, своими коллективами. Господь долготерпелив и пока еще дает время для покаяния. Бог доказал Свою любовь к нам на Голгофском кресте, Он и сегодня снова терпит распятие от наших грехов. Но так не может быть всегда, и гнев Божий скоро изольется на этот мир за его грехи и неверие. И этот гнев нарастает с каждым годом. «Тогда скажет им во гневе Своем, и яростью Своею приведет их во смятение», - говорится во 2 Псалме. И только тогда многие поймут, что не они творцы, но Всемогущий и Вездесущий Бог, Бог ревнитель.
Мы удивляемся наводнениям, смерчам, землетрясениям, взрывам и т.п. и видим человеческую несостоятельность перед этими явлениями. Пусть эти предупреждения будут для нас не напрасны. Слово Божие, в отличие от других предсказаний, не только говорит о страшных грядущих судах, но и показывает путь - как каждый из нас через покаяние и веру в Иисуса Христа может спастись. В Евангелии от Луки Иисус Христос говорит, что те люди, которые гибнут в катастрофах, не обязательно грешнее других, но «если не покаетесь - все так же погибнете». А потому всякому человеку, делающему грех, необходимо оставить его и с покаянием прийти к Господу. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Матф. 18:11).
Слава Господу за тех людей, которые, услышав Слово Божие, пошли за Ним, оставив всякий грех. Бог спас их! Дорогой друг, поверь, что цена твоего решения очень высока -вечная жизнь или вечные муки. Так можно ли игнорировать Божье Слово? Неужели жертва Иисуса Христа будет для тебя напрасна? Бог зовет тебя в Свою святость. Сегодня многие думают, что они верующие, но думает ли так о нас Господь? Видит ли Он нас таковыми? Слова апостола Иакова относятся к каждому из нас: «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь: и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» (Иак. 2:19) Это обращение к каждому из нас - подтверди делами свою веру. «Святая Русь» уже явила свое лицо в 1917 году, войдя затем в долгий путь идолопоклонства и репрессий. Бог, к удивлению большинства, разрушил атеистический режим, но с одной целью, - чтобы Его план осуществлялся и весть Евангелия могла дойти до каждого человека. Он дает нам новую возможность уверовать в Него и жить по Его Слову. Какими будут следующие шаги нашего Господа, во многом зависит от нашего отношения к Нему. Сколько у нас времени? Неизвестно. Ясно одно, что не много. Бог любит Россию, Он хочет изменить и спасти русский народ - тебя и меня, каждого. Но только если мы пойдем за Христом. Прими самое главное решение в жизни - следовать за Господом каждый день. Ибо Господь предупреждает: «Се, гряду скоро и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его».