Боже, спаси Россию!

Россия

Славь Творца, огромная страна,

Коль возможность вновь тебе дана.

В годы отступленья твоего

Время благодатное пришло.



Ты давала Господу обет,

Но с тех пор прошло немало лет.

И теперь не тут ты и не там,

Стала ты служить иным богам.



Кто создал планеты и луну?

Кто создал небесную страну?

Кто законы дал вселенной всей?

Землю держит Кто в руке Своей?



Сколько нежных слов Он говорил,

Дверь спасенья для тебя открыл.

За тебя Сын Божий пострадал!

Кровь пролил и жизнь Свою отдал!



Для Христа границы ты открой,

Пусть к тебе придет Спаситель твой.

Нежно посмотри Ему в глаза

И пойди по праведным стезям.



Россия, Россия, склонись перед Богом,

Склонись перед Богом твоим.

Кого ты забыла? Кого не почтила?

Кого перестала любить?

Не кто иной, как дьявол посмеялся над нами, назвав Россию Святой Русью. Тем самым он как бы сказал: «Все нормально - у вас хорошие взаимоотношения с Богом, продолжайте жить в том же духе». Но дьявол - лжец и никогда не скажет правду, которая состоит в том, что сегодня, в большинстве своем, российский народ живет, как и жил, отвернувшись от Бога. И потому сегодня россияне, уничтожая себя алкоголем, наркотиками, убийствами и абортами, вымирают и идут прямо в ад.Библия говорит, что «у Бога не остается бессильным никакое слово». А оно преду-преждает:(1 Кор. 6:9-10).Представляете, сколько россиян, не познавших истину, ежедневно уходят на погибель, в адские муки, потому как если Господь сказал, что ничто нечистое в небо не войдет, то так оно и будет. Бог свят и с грехом ничего общего иметь не может. И боль за людей, не познавших правду о Боге и о спасении, о грехе и о погибели, не дает спокойно взирать на это.«Где же истина?» - задают многие люди себе вопрос. Ответ один - он в словах Господа Иисуса Христа:(Иоан. 14:6). Господь ясно говорит нам, как познать истину:(Иоан. 8:31-32). Заметьте, не в учениях церквей, не в учениях старцев и святых, но в Слове Божием, изложенном в Евангелии должны мы пребывать. В Слове, к которому строжайшим образом запрещается прибавлять и убавлять:(Откр. 22:18-19).Наша страна не может иметь благословения и достойного будущего, если ее народ не обратится к живому Богу, к исполнению Слова Его. Точно сказал кто-то, что в России Библию целуют, но не читают. А ведь мало изучать Слово Божие, необходимо исполнять его. Поэтому апостол Иаков предупреждает:(Иак.1:22). Так же строго звучит предупреждение Иисуса Христа, Господа нашего, записанное в Евангелии от Матфея, глава 7, стих 21:Появилась вера по национальной принадлежности, появились новые «ходатаи» и «спасители», покровители морей и океанов и т.п. Незаметно отодвинув Христа на задний план, Россия устремилась к другим кумирам. Дьявол уже потирает свои нечестивые руки, так как через все это он подготовил почву для поклонения ему. Ведь когда откроется антихрист, он удивит очень многих своими способностями и успехами в этом мире, ложными чудесами и знамениями, чем обольстит, обманет всех, кто не будет твердо стоять в вере и в Слове Божьем. И многие, как очередному кумиру, поклонятся ему. Вот такая будет страшная концовка для очень большого количества людей. Господь будет судить мир, и люди не сдадут этот экзамен, потому что они не пожелали быть исполнителями Слова Божьего, которое предупреждает:(Матф. 4:10). В Откровении 22:8-9 запрещается поклоняться даже Ангелам. Деяния апостолов 4:12, послание к Римлянам 1:25, первое послание Тимофею 2:5-6 и другие места Священного Писания запрещают поклонение всему сотворённому, наставляя нас, что Спаситель - только Господь Иисус Христос.А люди обманываются, думая, что ставя свечку, они тем самым служат Господу, что посмертные отпевания спасают от ада грешников. Но Бог так не говорит! Его Слово учит живой вере в ЖИВОГО БОГА, жизни в святости, любви, прощении, милосердии, учит молитве за себя, родных, за всех людей. Господь говорит, чтобы люди, верующие в Него, были светом этому миру:(Матф. 5:16). Господа не впечатляют позолоченные купола и красивое убранство соборов. Он хочет видеть наши чистые сердца, потому как Он умирал на кресте не за здания и храмы, а за Свое творение - человека, который, уверовав в Него, будет иметь вечную жизнь.Живет ли по Божьему Слову наша страна, где нормой жизни стали бродяжничество, беспризорные дети, проституция, в том числе и детская, рост убийств и других тяжких преступлений, абортов, самоубийств? Полная «алкоголизация» общества и растущая наркомания, жестокость, оккультизм, развращенность, исходящая из СМИ, - все это говорит о том, что Россия находится в духовной тьме.Дела многих людей являются мерзостью пред Богом. Одни соблазняют других. Ради наживы, удовлетворения похотей и амбиций исполняют заказ дьявола. Распространяют наркотики, алкоголь, оккультную литературу, вовлекают молодежь в проституцию и думают уйти от страшного суда Божьего?! Нет! Сегодня, видя жестокость толп молодежи, объединенных в разные националистические организации, мы должны понять: пожинаем то, что сеяли. Кровь многих миллионов младенцев, убитых еще в утробе матери, вопиет к Богу от земли. Русь вымирает и гибнет, амнистия освобождает место для других. По всем территориям работники милиции ежедневно описывают людей, погибших от алкоголя, наркотиков, убийств и самоубийств. Людей, которых погубил дьявол. Сатана бесцеремонно шествует по России. Замкнутый круг. Но дьявол опять говорит: «Вы - Святая Русь», - и важные люди в различных чинах и санах вторят ему: «Все нормально!» Как важно сегодня тем, кто занимает начальствующие посты, покаяться и стать светом для своих подчиненных. Ведь России жизненно необходимо путеводительство Божие. Каждому руководителю нужна мудрость от Господа для управления страной, своими коллективами. Господь долготерпелив и пока еще дает время для покаяния. Бог доказал Свою любовь к нам на Голгофском кресте, Он и сегодня снова терпит распятие от наших грехов. Но так не может быть всегда, и гнев Божий скоро изольется на этот мир за его грехи и неверие. И этот гнев нарастает с каждым годом., - говорится во 2 Псалме. И только тогда многие поймут, что не они творцы, но Всемогущий и Вездесущий Бог, Бог ревнитель.Мы удивляемся наводнениям, смерчам, землетрясениям, взрывам и т.п. и видим человеческую несостоятельность перед этими явлениями. Пусть эти предупреждения будут для нас не напрасны. Слово Божие, в отличие от других предсказаний, не только говорит о страшных грядущих судах, но и показывает путь - как каждый из нас через покаяние и веру в Иисуса Христа может спастись. В Евангелии от Луки Иисус Христос говорит, что те люди, которые гибнут в катастрофах, не обязательно грешнее других, ноА потому всякому человеку, делающему грех, необходимо оставить его и с покаянием прийти к Господу.(Матф. 18:11).Слава Господу за тех людей, которые, услышав Слово Божие, пошли за Ним, оставив всякий грех. Бог спас их! Дорогой друг, поверь, что цена твоего решения очень высока -вечная жизнь или вечные муки. Так можно ли игнорировать Божье Слово? Неужели жертва Иисуса Христа будет для тебя напрасна? Бог зовет тебя в Свою святость. Сегодня многие думают, что они верующие, но думает ли так о нас Господь? Видит ли Он нас таковыми? Слова апостола Иакова относятся к каждому из нас:(Иак. 2:19) Это обращение к каждому из нас - подтверди делами свою веру. «Святая Русь» уже явила свое лицо в 1917 году, войдя затем в долгий путь идолопоклонства и репрессий. Бог, к удивлению большинства, разрушил атеистический режим, но с одной целью, - чтобы Его план осуществлялся и весть Евангелия могла дойти до каждого человека. Он дает нам новую возможность уверовать в Него и жить по Его Слову. Какими будут следующие шаги нашего Господа, во многом зависит от нашего отношения к Нему. Сколько у нас времени? Неизвестно. Ясно одно, что не много. Бог любит Россию, Он хочет изменить и спасти русский народ - тебя и меня, каждого. Но только если мы пойдем за Христом. Прими самое главное решение в жизни - следовать за Господом каждый день. Ибо Господь предупреждает: