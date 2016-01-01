Напыщенность

Непокорность родителям

Пустословие

Лень

- гордость в показной форме. Когда человек ведет себя в разговоре, в одежде, в поведении пышно, роскошно, высокопарно, изысканно, для показа (как павлин).(2 Тим. 3:1-5).- следствие отступления от Бога.(Еф. 6:1-3).- произнесение пустых, ненужных слов, бесплодные разговоры.(Еф.5:4).- отсутствие желания трудиться, работать.(Пр. 6:6-11).