Грехи
Время, в которое мы с вами живем, когда-нибудь будет названо бесслезным, несмотря на множество страданий и бед, происходящих в мире. Плачь, дорогая душа, пока еще есть время плакать! Слезы не слабость. Слезы не являются чем-то позорным и бесстыдным. Пророк Исайя плакал о своем народе. Иов - о постигшей его болезни. Давид - о грехе. Петр - о своем отречении. Благо тому, кто в беде или грехопадении может плакать и раскаиваться в содеянном. Для него есть еще надежда на спасение и милость Божью! Слово Божье говорит: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Матф. 5:4).
Разъяснение грехов:
Напыщенность - гордость в показной форме. Когда человек ведет себя в разговоре, в одежде, в поведении пышно, роскошно, высокопарно, изысканно, для показа (как павлин). «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, НАПЫЩЕННЫ, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (2 Тим. 3:1-5).
Непокорность родителям - следствие отступления от Бога. «Дети, ПОВИНУЙТЕСЬ СВОИМ РОДИТЕЛЯМ в Господе, ибо сего требует справедливость. «Почитай отца твоего и мать», это -- первая заповедь с обетованием: «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле» (Еф. 6:1-3).
Пустословие - произнесение пустых, ненужных слов, бесплодные разговоры. «Также сквернословие и ПУСТОСЛОВИЕ и смехотворство не приличны вам» (Еф.5:4).
Лень - отсутствие желания трудиться, работать. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя; но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь: и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник» (Пр. 6:6-11).