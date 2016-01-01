Сегодня Имя Иисуса Христа знакомо почти всем, а крестик с распятьем стал повседневным атрибутом многих людей в нашей стране. И можно было бы порадоваться этому, воскликнуть: «Наконец-то люди стали обращаться к Господу!» Но так ли все на самом деле? Можно ли назвать верующими всех тех, кто носит на своей груди крестик с распятьем? Нет!!! Для большинства этих людей имя Христа до конца их жизни остается очень далеким!Удивительная вещь: люди носят образ Самого Бога у себя на груди, но забывают запечатлеть Его в своем сердце.Иисус Христос оставил Славу Небес и пошел добровольно на Голгофский крест, на страшные мучения, чтобы спасти людей от греха. Ты носишь это распятье у себя на груди, а сам воруешь, обижаешь другого, напиваешься, блудишь. Его кровь и сегодня способна очистить тебя от всякого греха, освободить тебя от всякой зависимости. Но ты дал обмануть себя: ты надеешься, что этот крест спасет тебя в день бедствия. Но Бог говорит:(Пс. 49:21). И апостол Иаков вторит этим словам:(Иак. 2:14, 19-20, 26). А апостол Павел строго предупреждает нас:(1 Кор. 6:9-10).Дорогой человек, зачем же обманывать себя и гневить Бога? Не лучше ли покаяться в своих грехах и встать на Его путь? Хочу уверить тебя, если ты примиришься с Богом и пойдешь по истинному пути, то, скорее всего, тебе и не захочется носить на своей груди крест, потому что он уже будет запечатлен в твоем сердце, и ты будешь твердо знать, что ты спасенный человек и твоя жизнь под защитой Божьей!