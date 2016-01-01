Распятье

Распятье

       Сегодня Имя Иисуса Христа знакомо почти всем, а крестик с распятьем стал повседневным атрибутом многих людей в нашей стране. И можно было бы порадоваться этому, воскликнуть: «Наконец-то люди стали обращаться к Господу!» Но так ли все на самом деле? Можно ли назвать верующими всех тех, кто носит на своей груди крестик с распятьем? Нет!!! Для большинства этих людей имя Христа до конца их жизни остается очень далеким!
       Удивительная вещь: люди носят образ Самого Бога у себя на груди, но забывают запечатлеть Его в своем сердце.
       Иисус Христос оставил Славу Небес и пошел добровольно на Голгофский крест, на страшные мучения, чтобы спасти людей от греха. Ты носишь это распятье у себя на груди, а сам воруешь, обижаешь другого, напиваешься, блудишь. Его кровь и сегодня способна очистить тебя от всякого греха, освободить тебя от всякой зависимости. Но ты дал обмануть себя: ты надеешься, что этот крест спасет тебя в день бедствия. Но Бог говорит: «Ты это делал (грешил), и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои» (Пс. 49:21). И апостол Иаков вторит этим словам: «Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его? …Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? …Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва» (Иак. 2:14, 19-20, 26). А апостол Павел строго предупреждает нас: «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6:9-10).
       Дорогой человек, зачем же обманывать себя и гневить Бога? Не лучше ли покаяться в своих грехах и встать на Его путь? Хочу уверить тебя, если ты примиришься с Богом и пойдешь по истинному пути, то, скорее всего, тебе и не захочется носить на своей груди крест, потому что он уже будет запечатлен в твоем сердце, и ты будешь твердо знать, что ты спасенный человек и твоя жизнь под защитой Божьей!



И. Мартынова

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ВЫПУСК 29 2006\1