Голгофа - это холм, на котором казнили посредством распятья преступников. На этом холме был безвинно распят и наш Господь Иисус Христос. Холм этот по форме напоминал человеческий череп («Голгофа» и значит «череп») и находился в четверти мили от Иерусалима. Когда осудили Иисуса и приговорили на эту позорную мучительную смерть, в то время осужденным полагалось нести крест свой на место казни.(Иоан. 19:17). Однако измученный побоями и пытками, Он смог пронести его лишь часть пути, после чего римские солдаты, сопровождавшие Его, возложили крест на Симона Киринеянина:(Лук. 23:26).Крест, на котором был распят Христос, являлся орудием жестокой казни, изобретенной римлянами. Этот вид казни считался особо позорным и применялся к совершившим тяжкие преступления. Иисус не заслуживал такого приговора, однако шел на смерть добровольно. Придя на Голгофу, римские палачи совершили казнь, исполнив решение суда, утвержденного Пилатом. Иисус Христос взял на себя грехи этого мира и умер вместо нас.(2 Кор. 5:21).На кресте над головой распятого прибивалась табличка с указанием его вины. Такая табличка была прибита над головой Спасителя. Только вместо указания вины на ней значилось «Иисус Назарей, Царь Иудейский». В евангелии от Иоанна написано:(Иоан. 19:19-22).По поводу текста надписи между первосвященниками и Пилатом возник спор. Первосвященники протестовали: «Не пиши: «Царь Иудейский», но что Он говорил: «Я Царь Иудейский». Однако Пилат не стал ничего менять и оставил текст без изменения.Римский сотник руководил всеми солдатами, которые осуществляли казнь. Его наблюдения свелись к тому, что, видя все происходящее, он уверовал в то, что Иисус был Богом.(Лук. 23:44-46).(Марк. 15:39).Почему сотник так скоро увидел в Иисусе Христе — БОГА? Этот военачальник был свидетелем многих казней. Но он никогда не видел, чтобы распятый человек мог сам распоряжаться своей жизнью. Он понимал, что смерть приходит тогда, когда ее не ждут и человек не может контролировать свое дыхание до последнего мига. Распятый человек, прежде чем умирал на кресте, мог мучиться несколько дней. А Христос знал все, и когда пришел Его час, то возгласил громким голосом и сказал:(Лук. 23:46) . И когда Иисус произнес эту фразу, то сразу испустил дух. Сотник понимал, что еще рано было умирать, потому что распятый висел всего шесть часов. Но, услышав, как Христос сказал эти слова и сразу после сих слов умер, сотник понял, что так распоряжаться жизнью может только Бог, поэтому и сказал: «Воистину Он был Сын Божий». Предание говорит, что впоследствии этот сотник был пресвитером одной из христианских церквей.Иисус исполнил волю Небесного Отца, искупив человечество.Вместе со Христом на смерть были осуждены еще два разбойника. Вначале они поносили Христа. А потом один из них прозрел и стал унимать другого разбойника:(Лук. 23:40-41). Он увидел, что Распятый посередине — Царь Небесного Царства. Несмотря на то, что Христос на Голгофе был осмеян, поруган и уничижен, разбойник увидел внутреннюю красоту Спасителя, полную славы и величия, и воззвал к Нему:(Лук. 23:42) Иисус ответил:(Лук. 23:43). Это перерождение злодея в ученика Христа является сладкой каплей в горькой чаше страдания Христа. Разбойники, распятые со Христом символизируют представителей двух родов грешников: кающихся и некающихся. Одним в день последнего суда Иисус Христос скажет: «... которые по правую сторону Его:(Матф. 25:34), а другим —(Матф. 25:41). Но Господь не желает ни чьей смерти. Он есть Спаситель, и Он все совершил со Своей стороны, чтобы никто не погиб. За человеком остается право: принять или отвергнуть Божью Любовь — Иисуса, а с Ним и вечную жизнь.