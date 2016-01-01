Взирай на небо!

(Иерем. 29:11-12).Мой отец рассказывал мне о своей семье одну историю, которая произошла сразу же после войны. Во время войны мой дед был в концлагере, на руках у матери было 8 детей - мал мала меньше. Наступила весна 1945 года. Люди копали огороды, готовили землю для посадки. И их семья копала огород. Но сажать им было совсем нечего. В то время поднялся сильный ветер. Крыши тогда были соломенные. И крышу с их дома снесло ветром и всю солому разбросало так, что невозможно было собрать. Все дети подошли к матери, а она горько плакала: «Господи, что нам теперь делать?» А дети ей говорят: «Не плачь! На поле есть брошенная скирда, мы её принесем и покроем крышу». Они взяли веревки и побежали за соломой. А когда раскрыли ворох, то увидели немолотые колосья пшеницы. Той соломой они покрыли крышу, а из колосьев намолотили несколько мешков пшеницы. Затем поменяли пшеницу на картошку - было что сажать. После за этот ветер, за снесенную крышу они благодарили Бога. Зло, которое они видели, обратилось в добро.В Библии есть много повествований о том, как Бог допускал до людей тяжелые испытания, а потом чудно вознаграждал их за терпение и преданность. И яркий пример тому - история об Иове, который жил праведной, богобоязненной жизнью перед лицом Божьим. Этот человек был весьма богат, у него было много детей, о нем также сказано, что он был знаменитее всех сынов Востока. Может быть, в то время друзья и соседи считали его успешным и благословенным человеком, потому что достаток и благополучие наполняли его дом. Но Библия говорит, что настал день,(Иов 1:6). Сатана сказал Господу, что он обошёл всю землю. А Бог ответил ему:(Иов 1:8). В то время на земле был только один человек с такой характеристикой - Иов. Заметьте, что так характеризовал его Сам Бог. Можно было бы закончить на этом повествование об Иове, если бы дьявол не предложил Богу испытать эту богобоязненную душу:(Иов 1:9, 10, 11). Бог похвалил Иова, а дьявол захотел и этого человека покорить себе, искусив его скорбями. Бог же позволил сатане прикоснуться ко всему, что было у Иова.(Иов 1:12).Было бы разрешено... А уж враг душ человеческих постарается! Ведь о нем сказано, что он ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить (Петра 5:8). В один день Иов лишился всего, что приобретал годами. Дьявол погубил его поля, его скот, его детей... Кто после всего этого захочет служить Богу? Скорее всего, ропот, обида и хула на Бога подступят к устам человека. Бывает так, что, оказавшись в таком тяжелом положении, люди говорят: «Разве есть Бог? Если Он есть, то как Он мог допустить всему этому случиться в моей жизни?» А дьяволу только это и нужно!Но как же поступил Иов? Он встал, разодрал одежды, остриг голову, пал на землю, поклонился Богу и сказал:(Иов 1:21). Думаю, на самом деле очень мало таких людей на земле, как Иов!Страшное горе постигло Иова. Кажется, куда хуже? Но дьявол на этом не успокоился! Сатана вновь предстал пред лицом Бога и попросил еще сильнее испытать Иова, надеясь, что через это испытание дух человека будет сломлен.(Иов 2:4-5). Бог допустил и это испытание до Иова. Лютая проказа покрыла тело Иова с головы до пят. В Библии сказано, что он взял черепицу, сел в пепел вне селения и стал скоблить себя этой черепицей. Сказано также, что друзья не узнали Иова, когда пришли его утешать, и зарыдали, увидев его в таком состоянии, потому что страдание его было весьма велико.Эта история не заканчивается на грустной ноте, у неё есть прекрасный конец. Это Божье благословение! Будучи в болезни, в тяжелом борении, Иов обращался к Богу! Он призывал Его имя и просил Его вступиться в это дело и рассудить. Иов знал о своей непорочности, поэтому его испытание было вдвое тяжелей. И в этом сражении, когда дьявол, быть может, «нашептывал» Иову о том, что Бог не справедлив в своих действиях, Иов победил! В его жизни настал другой судьбоносный день, когда Бог ответил на его призыв. Сказано, что однажды Бог стал говорить с Иовом и ответил на все его вопросы, чудно благословив и исцелив его.(Иов 42:10-17). Кроме того, Иов благодаря этому испытанию ещё больше приблизился к Богу и познал Его.Можно сказать: «Иов был праведным человеком, а что делать людям, которые никогда не знали Бога и жили греховной жизнью!» Ответ тот же: «Взирать на небо!» В этих словах заложен очень большой смысл: взирать на небо - это значит, смириться пред Богом, примириться с Ним, покаявшись в своих грехах, и просить помощи у Него!Дорогие друзья, если в вашей жизни есть скорби, если тяжелые обстоятельства стеснили вас со всех сторон - обращайтесь за помощью к Богу! Если вы потеряли близкого человека - ищите поддержки и утешения у Господа! Если вам не хочется жить и вы устали от проблем и забот - знайте, что Бог сильнее обстоятельств, Он силен наполнить вашу жизнь новым смыслом, дать будущность и надежду! Взирайте на небо, ибо там Тот, Который знает намерения о нас во благо, а не на зло! Аминь.