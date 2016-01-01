Взирай на небо!

Взирай на небо!



       «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу вас» (Иерем. 29:11-12).


       Мой отец рассказывал мне о своей семье одну историю, которая произошла сразу же после войны. Во время войны мой дед был в концлагере, на руках у матери было 8 детей - мал мала меньше. Наступила весна 1945 года. Люди копали огороды, готовили землю для посадки. И их семья копала огород. Но сажать им было совсем нечего. В то время поднялся сильный ветер. Крыши тогда были соломенные. И крышу с их дома снесло ветром и всю солому разбросало так, что невозможно было собрать. Все дети подошли к матери, а она горько плакала: «Господи, что нам теперь делать?» А дети ей говорят: «Не плачь! На поле есть брошенная скирда, мы её принесем и покроем крышу». Они взяли веревки и побежали за соломой. А когда раскрыли ворох, то увидели немолотые колосья пшеницы. Той соломой они покрыли крышу, а из колосьев намолотили несколько мешков пшеницы. Затем поменяли пшеницу на картошку - было что сажать. После за этот ветер, за снесенную крышу они благодарили Бога. Зло, которое они видели, обратилось в добро.
       В Библии есть много повествований о том, как Бог допускал до людей тяжелые испытания, а потом чудно вознаграждал их за терпение и преданность. И яркий пример тому - история об Иове, который жил праведной, богобоязненной жизнью перед лицом Божьим. Этот человек был весьма богат, у него было много детей, о нем также сказано, что он был знаменитее всех сынов Востока. Может быть, в то время друзья и соседи считали его успешным и благословенным человеком, потому что достаток и благополучие наполняли его дом. Но Библия говорит, что настал день, «когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и сатана» (Иов 1:6). Сатана сказал Господу, что он обошёл всю землю. А Бог ответил ему: «...обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла» (Иов 1:8). В то время на земле был только один человек с такой характеристикой - Иов. Заметьте, что так характеризовал его Сам Бог. Можно было бы закончить на этом повествование об Иове, если бы дьявол не предложил Богу испытать эту богобоязненную душу: «...разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку Твою, и коснись всего, что у него, - благословит ли он Тебя?» (Иов 1:9, 10, 11). Бог похвалил Иова, а дьявол захотел и этого человека покорить себе, искусив его скорбями. Бог же позволил сатане прикоснуться ко всему, что было у Иова. «И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня» (Иов 1:12).
       Было бы разрешено... А уж враг душ человеческих постарается! Ведь о нем сказано, что он ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить (Петра 5:8). В один день Иов лишился всего, что приобретал годами. Дьявол погубил его поля, его скот, его детей... Кто после всего этого захочет служить Богу? Скорее всего, ропот, обида и хула на Бога подступят к устам человека. Бывает так, что, оказавшись в таком тяжелом положении, люди говорят: «Разве есть Бог? Если Он есть, то как Он мог допустить всему этому случиться в моей жизни?» А дьяволу только это и нужно!
       Но как же поступил Иов? Он встал, разодрал одежды, остриг голову, пал на землю, поклонился Богу и сказал: «...наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!» (Иов 1:21). Думаю, на самом деле очень мало таких людей на земле, как Иов!
       Страшное горе постигло Иова. Кажется, куда хуже? Но дьявол на этом не успокоился! Сатана вновь предстал пред лицом Бога и попросил еще сильнее испытать Иова, надеясь, что через это испытание дух человека будет сломлен. «И отвечал сатана Господу, и сказал: кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него; но простри руку Твою, и коснись кости его и плоти его, - благословит ли он Тебя?» (Иов 2:4-5). Бог допустил и это испытание до Иова. Лютая проказа покрыла тело Иова с головы до пят. В Библии сказано, что он взял черепицу, сел в пепел вне селения и стал скоблить себя этой черепицей. Сказано также, что друзья не узнали Иова, когда пришли его утешать, и зарыдали, увидев его в таком состоянии, потому что страдание его было весьма велико.
       Эта история не заканчивается на грустной ноте, у неё есть прекрасный конец. Это Божье благословение! Будучи в болезни, в тяжелом борении, Иов обращался к Богу! Он призывал Его имя и просил Его вступиться в это дело и рассудить. Иов знал о своей непорочности, поэтому его испытание было вдвое тяжелей. И в этом сражении, когда дьявол, быть может, «нашептывал» Иову о том, что Бог не справедлив в своих действиях, Иов победил! В его жизни настал другой судьбоносный день, когда Бог ответил на его призыв. Сказано, что однажды Бог стал говорить с Иовом и ответил на все его вопросы, чудно благословив и исцелив его. «И возвратил Господь потерю Иова... и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его и все сестры его и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кесите и по золотому кольцу. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние: у него было четырнадцать тысяч мелкого скота, шесть тысяч верблюдов, тысяча пар волов и тысяча ослиц. И было у него семь сыновей и три дочери. И нарек он имя первой Емима, имя второй - Кассия, а имя третьей - Керенгаппух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их. После того Иов жил сто сорок лет, и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода; и умер Иов в старости, насыщенный днями» (Иов 42:10-17). Кроме того, Иов благодаря этому испытанию ещё больше приблизился к Богу и познал Его.
       Можно сказать: «Иов был праведным человеком, а что делать людям, которые никогда не знали Бога и жили греховной жизнью!» Ответ тот же: «Взирать на небо!» В этих словах заложен очень большой смысл: взирать на небо - это значит, смириться пред Богом, примириться с Ним, покаявшись в своих грехах, и просить помощи у Него!
       Дорогие друзья, если в вашей жизни есть скорби, если тяжелые обстоятельства стеснили вас со всех сторон - обращайтесь за помощью к Богу! Если вы потеряли близкого человека - ищите поддержки и утешения у Господа! Если вам не хочется жить и вы устали от проблем и забот - знайте, что Бог сильнее обстоятельств, Он силен наполнить вашу жизнь новым смыслом, дать будущность и надежду! Взирайте на небо, ибо там Тот, Который знает намерения о нас во благо, а не на зло! Аминь.


Валерий Синякин, пресвитер г. Пенза

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ВЫПУСК 29 2006\1