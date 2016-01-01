Детская страничка

Три дерева

Рождество

В одной дальней стране на склоне горы росло когда-то рядом много деревьев: старых и молодых, высоких и низких. Иногда они беседовали друг с другом о своём будущем, о том, кем бы они хотели стать. Одним зимним вечером три молодых деревца вели такую беседу.- Я хотело бы стать люлькой для маленького ребёнка. Несколько дней назад я видело у нас в лесу людей, несущих на руках младенца, - сказало одно дерево.Другое дерево с презрением посмотрело на своего младшего брата:- Мне бы это не понравилось. Я хочу быть чем-то важным. Мне хотелось бы стать большим кораблём. Тогда я плавало бы по морям и перевозило бы из одной страны в другую золото и серебро.В стороне, глубоко задумавшись, стояло молодое стройное дерево.- А ты кем хочешь стать? Или ты никогда не мечтаешь о будущем? - спросили у него беседующие деревца.Дерево задумчиво ответило:- У меня нет особых планов. Мне хочется остаться здесь, на склоне горы, и указывать людям на Бога. Разве есть что-нибудь более прекрасное?Шли годы, деревья росли всё выше и выше. В один прекрасный день в лес пришли лесорубы и срубили первое дерево.- Сделают ли из меня теперь маленькую люльку? - думало оно.Но дерево не стало люлькой. Люди распилили его на грубые доски, из которых они потом небрежно сколотили ясли и поместили их в небольшом хлеву в Вифлееме. Дерево было в отчаянии:- Таким я не представляло себе своё будущее! Теперь я должно находиться здесь, в этом хлеву! И никто меня не видит, кроме животных! О, как это грустно!Но Бог, любящий молодые деревья, утешил его:- Потерпи ещё немного. Скоро Я тебе что-то покажу!И Он сдержал Своё слово, ибо в Евангелии от Луки, во второй главе, в стихах с 8-го по 16-й, написано: "В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях". В эту ночь Бог положил в те самые ясли Своего собственного Сына. Дерево, ставшее яслями, было счастливо:- Никогда я и не мечтало о том, что буду держать такого Младенца! Это намного лучше, чем мои собственные мечты!Прошло ещё несколько лет. В лес опять пришли лесорубы - и срубили второе дерево.- Построят ли из меня большой корабль? Тогда я смогу совершить большие дела, о которых я так мечтало, - рассуждало дерево.Но дерево не стало большим кораблём. Из него сделали простую рыбачью лодку. Принадлежала она рыбаку по имени Пётр. Маленькая лодка была глубоко разочарована. Однажды, когда Пётр вымывал свои сети, лодка стояла без дела на Геннисаретском озере и грустно размышляла о своей судьбе. Но Бог, любящий молодые деревья, утешил ее:- Потерпи ещё немного. Скоро Я тебе что-то покажу!И Он сдержал Своё слово, ибо в Евангелии от Луки, в пятой главе, в стихах с 1-го по 6-й, написано: "Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово Божие, а Он (Иисус Христос) стоял у озера Геннисаретского, увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась".Маленькая лодка дрожала - не столько от большого количества рыб, сколько от произошедшего чуда:- В самых смелых мечтах я не представляла себе, что буду когда-нибудь везти такой груз! По сравнению с этим мои мечты - ничто!Деревья у подножия горы склонили свои кроны от радости, что мечты и этого дерева исполнились. Некоторое время спустя лесорубы вновь пришли в лес. В этот раз они хотели срубить третье дерево. Но ведь это дерево так хотело остаться на склоне горы и указывать на Бога! Дерево глубоко опечалилось:- Мне так хочется остаться здесь, в лесу! Почему люди не оставят меня в покое?Но дереву не позволили остаться там. Мужчины срубили сучья и начали пилить ствол: сначала кору, затем всё глубже и глубже - до самой сердцевины. Из ствола этого дерева лесорубы сделали крест. От этого дерево ужаснулось:- Как это ужасно! Теперь они кого-то распнут на мне. Как же я смогу потом указывать на Бога?Но Бог, любящий молодые деревья, утешил его:- Потерпи ещё немного. Скоро Я тебе что-то покажу!И Бог сдержал Своё слово. Однажды за вратами Иерусалима собралось множество народа вокруг Иисуса и креста. "И когда повели Его (Иисуса Христа), то, захватив некоего Симона Киринеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за Ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: дщери Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, и утробы неродившие, и сосцы непитавшие! тогда начнут говорить горам: падите на нас! и холмам: покройте нас! Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Вели с Ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону" (Лук. 23:26-33).Крест был свидетелем, как грехи всего мира были возложены на Господа Иисуса. Дерево, ставшее крестом, всё поняло:- Во всех моих мечтах я представить себе не могло, что буду таким образом указывать на Бога! Это превосходит все мои мечты!Дерево было право. Многие деревья остались стоять у склона горы. Но ни одно из них не смогло указать людям на Бога. Только голгофский крест может это делать.Конечно, в действительности деревья не могут мечтать о своём будущем. А ты? Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Учителем, бизнесменом, врачом, инженером, техником? У каждого свои планы и мечты. Но Бог, любящий мальчиков и девочек намного больше, чем все деревья в мире, хочет тебе сказать: "Потерпи ещё немного, скоро Я покажу тебе что-то прекрасное. Если ты доверишь Мне свою жизнь, то Я её так прекрасно устрою и употреблю, как ты себе даже представить не можешь!" Ибо написано: "Сберёгший душу свою (свои собственные желания и планы) потеряет её; а потерявший душу свою (отказавшийся от собственных желаний) ради Меня сбережёт её" (Мф. 10:39).В тёмном небе над пещеройЯрко вспыхнула звезда.Приходите, люди, с верой,Посмотрите на Христа.Он родился на соломеВ бедных яслях для скота...Если вы живёте в доме,Пригласите в дом Христа.Пригласите в своё сердце -Посетит вас благодать.В мир рождённом нам МладенцеБог вам радость хочет дать.Он любовь дарит не мерой...Если ваша жизнь пуста,Посмотрите, люди, с веройНа рождённого Христа.

С. Цюкало

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