



Разъяснение грехов:





Спиритизм - это вызывание духов мертвых. «...Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, ВЫЗЫВАЮЩИЙ ДУХОВ, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это» (Втор. 18:10-12).



Сквернословие - речь, наполненная скверными, непристойными словами, ругательством, бранью, нецензурными выражениями, жаргоном. Это бесовский язык. «А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, СКВЕРНОСЛОВИЕ уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его» (Кол.3:8-9).



Скотоложство - половое извращение, удовлетворение со скотом. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, СКОТОЛОЖСТВУ, помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению; почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас. Они дадут ответ Имеющему вскоре судить живых и мертвых» (1Пет.4:3-5).



Непотребство - все, что не приносит благо и вредит человеку: курение, наркомания и т. п. «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, НЕПОТРЕБСТВО, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют» (Гал.5:19-21).